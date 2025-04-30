https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bessent-kiev-maden-anlasmasinda-son-anda-bazi-duzenlemeler-onerdi-1095821436.html
Bessent: Kiev maden anlaşmasında son anda bazı düzenlemeler önerdi
Bessent: Kiev maden anlaşmasında son anda bazı düzenlemeler önerdi
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD’nin bugün maden anlaşmasını imzalamaya hazırlandığını, ancak Kievin son dakika düzenlemeleri önerdiğini belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T21:23+0300
2025-04-30T21:23+0300
2025-04-30T21:21+0300
dünya
abd
scott bessent
abd hazine bakanlığı
kiev
ukrayna
maden
anlaşma
financial times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, ABD'nin çarşamba günü Ukrayna ile maden anlaşması imzalamaya hazırlandığını, ancak Kiev'in son anda bazı değişiklikler önerdiğini söyledi.Bessent, “Bizim tarafımız imzalamaya hazır. Ukraynalılar dün akşam son anda bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Bunu yeniden gözden geçireceklerinden eminiz ve bugün imzalamaya hazırız” dedi.İngiliz Financial Times gazetesi ise konuya vakıf bir kaynağa dayandırdığı haberinde Ukrayna ile ABD arasındaki maden anlaşmasına ilişkin görüşmelerin Kiev'in şartları değiştirmeye çalışması nedeniyle henüz sonuçlanmadığını aktardı.Maden anlaşmasının imzalanmasının son anda tehlikeye girdiğini belirten gazeteye göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ekibi Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko başkanlığındaki Ukrayna heyetine üzerinde mutabık kalınan tüm anlaşmaları imzalamaları ya da ‘evlerine dönmeleri’ çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ukrayna-basbakani-smigal-ukrayna-ile-abd-arasinda-maden-anlasmasi-onumuzdeki-24-saat-icinde-1095818635.html
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97154ae342b9e86c74f320d07b3c6c8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, scott bessent, abd hazine bakanlığı, kiev, ukrayna, maden, anlaşma, financial times
abd, scott bessent, abd hazine bakanlığı, kiev, ukrayna, maden, anlaşma, financial times
Bessent: Kiev maden anlaşmasında son anda bazı düzenlemeler önerdi
ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD’nin bugün maden anlaşmasını imzalamaya hazırlandığını, ancak Kievin son dakika düzenlemeleri önerdiğini belirtti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, ABD'nin çarşamba günü Ukrayna ile maden anlaşması imzalamaya hazırlandığını, ancak Kiev'in son anda bazı değişiklikler önerdiğini söyledi.
Bessent, “Bizim tarafımız imzalamaya hazır. Ukraynalılar dün akşam son anda bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Bunu yeniden gözden geçireceklerinden eminiz ve bugün imzalamaya hazırız” dedi.
İngiliz Financial Times gazetesi ise konuya vakıf bir kaynağa dayandırdığı haberinde Ukrayna ile ABD arasındaki maden anlaşmasına ilişkin görüşmelerin Kiev'in şartları değiştirmeye çalışması nedeniyle henüz sonuçlanmadığını aktardı.
Maden anlaşmasının imzalanmasının son anda tehlikeye girdiğini belirten gazeteye göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ekibi Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko başkanlığındaki Ukrayna heyetine üzerinde mutabık kalınan tüm anlaşmaları imzalamaları ya da ‘evlerine dönmeleri’ çağrısı yaptı.