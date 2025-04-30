https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bessent-kiev-maden-anlasmasinda-son-anda-bazi-duzenlemeler-onerdi-1095821436.html

Bessent: Kiev maden anlaşmasında son anda bazı düzenlemeler önerdi

Bessent: Kiev maden anlaşmasında son anda bazı düzenlemeler önerdi

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD’nin bugün maden anlaşmasını imzalamaya hazırlandığını, ancak Kievin son dakika düzenlemeleri önerdiğini belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T21:23+0300

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, ABD'nin çarşamba günü Ukrayna ile maden anlaşması imzalamaya hazırlandığını, ancak Kiev'in son anda bazı değişiklikler önerdiğini söyledi.Bessent, “Bizim tarafımız imzalamaya hazır. Ukraynalılar dün akşam son anda bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Bunu yeniden gözden geçireceklerinden eminiz ve bugün imzalamaya hazırız” dedi.İngiliz Financial Times gazetesi ise konuya vakıf bir kaynağa dayandırdığı haberinde Ukrayna ile ABD arasındaki maden anlaşmasına ilişkin görüşmelerin Kiev'in şartları değiştirmeye çalışması nedeniyle henüz sonuçlanmadığını aktardı.Maden anlaşmasının imzalanmasının son anda tehlikeye girdiğini belirten gazeteye göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ekibi Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko başkanlığındaki Ukrayna heyetine üzerinde mutabık kalınan tüm anlaşmaları imzalamaları ya da ‘evlerine dönmeleri’ çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ukrayna-basbakani-smigal-ukrayna-ile-abd-arasinda-maden-anlasmasi-onumuzdeki-24-saat-icinde-1095818635.html

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