https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bassavcilik-ibbden-kiptas-ve-iskinin-ihale-evraklarini-istedi-1095813702.html
Başsavcılık İBB'den KİPTAŞ ve İSKİ'nin ihale evraklarını istedi
Başsavcılık İBB'den KİPTAŞ ve İSKİ'nin ihale evraklarını istedi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iştiraki olan, İSFALT ve... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T16:02+0300
2025-04-30T16:02+0300
2025-04-30T16:07+0300
türki̇ye
savcılık
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
son dakika
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İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ibbye-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-kameralari-kapatilan-otelin-muduru-gozaltina-alindi-1095799220.html
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savcılık, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), son dakika
savcılık, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), son dakika
Başsavcılık İBB'den KİPTAŞ ve İSKİ'nin ihale evraklarını istedi
16:02 30.04.2025 (güncellendi: 16:07 30.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iştiraki olan, İSFALT ve KİPTAŞ'tan 2019 yılından bugüne yapılan ihalelerin belgelerini istedi.
İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi.