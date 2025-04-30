https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bassavcilik-ibbden-kiptas-ve-iskinin-ihale-evraklarini-istedi-1095813702.html

Başsavcılık İBB'den KİPTAŞ ve İSKİ'nin ihale evraklarını istedi

Başsavcılık İBB'den KİPTAŞ ve İSKİ'nin ihale evraklarını istedi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iştiraki olan, İSFALT ve... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T16:02+0300

2025-04-30T16:02+0300

2025-04-30T16:07+0300

türki̇ye

savcılık

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

son dakika

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İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ibbye-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-kameralari-kapatilan-otelin-muduru-gozaltina-alindi-1095799220.html

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