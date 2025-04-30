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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bakanligin-ifsa-listesindeydi-unlu-peynirciden-hileli-urun-aciklamasi-1095803070.html
Bakanlığın ifşa listesindeydi: Ünlü peynirciden 'hileli ürün' açıklaması
Bakanlığın ifşa listesindeydi: Ünlü peynirciden 'hileli ürün' açıklaması
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025’te yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde ünlü peynir markasının ürününe de yer verildi. Ekici... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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peynir
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taklit tağşiş listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. 28 Nisan 2025 tarihli son listede, pek çok markanın yanı sıra dikkat çeken bir isim de yer aldı: Ekici Peynir.Söz konusu listede, Türkiye’nin tanınmış peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri" adlı ürün yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan analizlerde bu ürünün yağ oranının düşük olduğu tespit edilerek taklit ürün listesine eklendi.Şirketten Açıklama: Marketlerde satılmıyorGelişmeler üzerine Ekici Peynir cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Firma, hileli bulunan ürünün marketlerde değil, sadece toplu tüketime yönelik üretildiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır."Ayrıca firmanın açıklamasına göre ürün, perakende satışta bulunmuyor ve yalnızca toplu tüketim noktalarına (yurt, otel, yemekhane gibi) gönderiliyor.Hileli gıdalar tek tek ifşa ediliyorBakanlık, daha önce de sucuk, bal, zeytinyağı, köfte gibi pek çok üründe taklit veya tağşiş yapıldığını tespit ederek bu ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/marketlerde-satilan-unlu-peynirdeki-hile-ortaya-cikti-bakanligin-listesinde-yer-aldi-1095764050.html
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ekici peynir hileli ürün, taklit ve tağşiş listesi 2025, tarım ve orman bakanlığı hileli gıdalar, yağ oranı düşük eritme peyniri, gıda güvenliği ihlali, marketlerde satılmayan ürünler, ev dışı tüketim ürünleri
ekici peynir hileli ürün, taklit ve tağşiş listesi 2025, tarım ve orman bakanlığı hileli gıdalar, yağ oranı düşük eritme peyniri, gıda güvenliği ihlali, marketlerde satılmayan ürünler, ev dışı tüketim ürünleri

Bakanlığın ifşa listesindeydi: Ünlü peynirciden 'hileli ürün' açıklaması

12:43 30.04.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÜçgen peynir
Üçgen peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025’te yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde ünlü peynir markasının ürününe de yer verildi. Ekici Peynir ise hile yapılan ürünün marketlerde satılmadığını, sadece ev dışı tüketime yönelik üretildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. 28 Nisan 2025 tarihli son listede, pek çok markanın yanı sıra dikkat çeken bir isim de yer aldı: Ekici Peynir.
Söz konusu listede, Türkiye’nin tanınmış peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri" adlı ürün yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan analizlerde bu ürünün yağ oranının düşük olduğu tespit edilerek taklit ürün listesine eklendi.

Şirketten Açıklama: Marketlerde satılmıyor

Gelişmeler üzerine Ekici Peynir cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Firma, hileli bulunan ürünün marketlerde değil, sadece toplu tüketime yönelik üretildiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır."
Ayrıca firmanın açıklamasına göre ürün, perakende satışta bulunmuyor ve yalnızca toplu tüketim noktalarına (yurt, otel, yemekhane gibi) gönderiliyor.

Hileli gıdalar tek tek ifşa ediliyor

Bakanlık, daha önce de sucuk, bal, zeytinyağı, köfte gibi pek çok üründe taklit veya tağşiş yapıldığını tespit ederek bu ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor.
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
TÜRKİYE
Marketlerde satılan ünlü peynirdeki hile ortaya çıktı: Bakanlığın listesinde yer aldı
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