https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bakanligin-ifsa-listesindeydi-unlu-peynirciden-hileli-urun-aciklamasi-1095803070.html
Bakanlığın ifşa listesindeydi: Ünlü peynirciden 'hileli ürün' açıklaması
Bakanlığın ifşa listesindeydi: Ünlü peynirciden 'hileli ürün' açıklaması
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025’te yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde ünlü peynir markasının ürününe de yer verildi. Ekici... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T12:43+0300
2025-04-30T12:43+0300
2025-04-30T12:43+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
peynir
taklit
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. 28 Nisan 2025 tarihli son listede, pek çok markanın yanı sıra dikkat çeken bir isim de yer aldı: Ekici Peynir.Söz konusu listede, Türkiye’nin tanınmış peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri" adlı ürün yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan analizlerde bu ürünün yağ oranının düşük olduğu tespit edilerek taklit ürün listesine eklendi.Şirketten Açıklama: Marketlerde satılmıyorGelişmeler üzerine Ekici Peynir cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Firma, hileli bulunan ürünün marketlerde değil, sadece toplu tüketime yönelik üretildiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır."Ayrıca firmanın açıklamasına göre ürün, perakende satışta bulunmuyor ve yalnızca toplu tüketim noktalarına (yurt, otel, yemekhane gibi) gönderiliyor.Hileli gıdalar tek tek ifşa ediliyorBakanlık, daha önce de sucuk, bal, zeytinyağı, köfte gibi pek çok üründe taklit veya tağşiş yapıldığını tespit ederek bu ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/marketlerde-satilan-unlu-peynirdeki-hile-ortaya-cikti-bakanligin-listesinde-yer-aldi-1095764050.html
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ekici peynir hileli ürün, taklit ve tağşiş listesi 2025, tarım ve orman bakanlığı hileli gıdalar, yağ oranı düşük eritme peyniri, gıda güvenliği ihlali, marketlerde satılmayan ürünler, ev dışı tüketim ürünleri
ekici peynir hileli ürün, taklit ve tağşiş listesi 2025, tarım ve orman bakanlığı hileli gıdalar, yağ oranı düşük eritme peyniri, gıda güvenliği ihlali, marketlerde satılmayan ürünler, ev dışı tüketim ürünleri
Bakanlığın ifşa listesindeydi: Ünlü peynirciden 'hileli ürün' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025’te yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde ünlü peynir markasının ürününe de yer verildi. Ekici Peynir ise hile yapılan ürünün marketlerde satılmadığını, sadece ev dışı tüketime yönelik üretildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. 28 Nisan 2025 tarihli son listede, pek çok markanın yanı sıra dikkat çeken bir isim de yer aldı: Ekici Peynir.
Söz konusu listede, Türkiye’nin tanınmış peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri" adlı ürün yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan analizlerde bu ürünün yağ oranının düşük olduğu tespit edilerek taklit ürün listesine eklendi.
Şirketten Açıklama: Marketlerde satılmıyor
Gelişmeler üzerine Ekici Peynir cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Firma, hileli bulunan ürünün marketlerde değil, sadece toplu tüketime yönelik üretildiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır."
Ayrıca firmanın açıklamasına göre ürün, perakende satışta bulunmuyor ve yalnızca toplu tüketim noktalarına (yurt, otel, yemekhane gibi) gönderiliyor.
Hileli gıdalar tek tek ifşa ediliyor
Bakanlık, daha önce de sucuk, bal, zeytinyağı, köfte gibi pek çok üründe taklit veya tağşiş yapıldığını tespit ederek bu ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor.