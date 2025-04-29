https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/marketlerde-satilan-unlu-peynirdeki-hile-ortaya-cikti-bakanligin-listesinde-yer-aldi-1095764050.html

Marketlerde satılan ünlü peynirdeki hile ortaya çıktı: Bakanlığın listesinde yer aldı

Marketlerde satılan ünlü peynirdeki hile ortaya çıktı: Bakanlığın listesinde yer aldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi. Listede marketlerde sıkça satılan Ekiciler marka peynir dahil olmak üzere 30 yeni üründe... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T09:54+0300

2025-04-29T09:54+0300

2025-04-29T09:54+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

hile

peynir

taklit

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taklit tağşiş listesi

lahmacun

sucuk

köfte

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı son taklit ve tağşiş listesiyle birlikte 30 yeni üründe daha hileli üretim yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Bakanlık denetimleri sonucu açıklanan listede, insan sağlığını tehlikeye atabilecek gıda maddelerine rastlandı.Marketlerde Satılan Peynirde Yağ HilesiListenin en dikkat çeken ürünlerinden biri, marketlerde sıkça satılan Ekiciler marka tam yağlı sade eritme peyniri oldu. Denetimler sonucunda bu peynirde yağ oranının düşürüldüğü ve etikette belirtilenden farklı içerikle tüketiciye sunulduğu belirlendi. Bu durum, tüketicinin yanıltılması anlamına gelirken markaya olan güveni de ciddi şekilde sarstı.Macunda i̇laç, ette tek tırnaklı hayvanSadece peynir değil, diğer birçok üründe de ciddi hileler ortaya çıkıyor. Özellikle:Bu tespitler, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.Zeytinyağı, bal ve et ürünlerinde de uygunsuzlukGüncellenen listede ayrıca pek çok zeytinyağı, bal, köfte ve kırmızı et ürününde de mevzuata aykırı durumlar belirlendi. Bakanlık, bu ürünlerin tamamının isimlerini ve firmalarını resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/6-kasar-peynirinde-4-bal-urununde-hile-tespit-edildi-bakanlik-firmalari-ifsa-etti-1095738357.html

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tarım ve orman bakanlığı, taklit ve tağşiş, ekiciler marka peynir, gıda hilesi, yağ oranı, tek tırnaklı hayvan eti, boya kullanımı, market ürünleri denetimi