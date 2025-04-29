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Marketlerde satılan ünlü peynirdeki hile ortaya çıktı: Bakanlığın listesinde yer aldı
Marketlerde satılan ünlü peynirdeki hile ortaya çıktı: Bakanlığın listesinde yer aldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi. Listede marketlerde sıkça satılan Ekiciler marka peynir dahil olmak üzere 30 yeni üründe... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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taklit tağşiş listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı son taklit ve tağşiş listesiyle birlikte 30 yeni üründe daha hileli üretim yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Bakanlık denetimleri sonucu açıklanan listede, insan sağlığını tehlikeye atabilecek gıda maddelerine rastlandı.Marketlerde Satılan Peynirde Yağ HilesiListenin en dikkat çeken ürünlerinden biri, marketlerde sıkça satılan Ekiciler marka tam yağlı sade eritme peyniri oldu. Denetimler sonucunda bu peynirde yağ oranının düşürüldüğü ve etikette belirtilenden farklı içerikle tüketiciye sunulduğu belirlendi. Bu durum, tüketicinin yanıltılması anlamına gelirken markaya olan güveni de ciddi şekilde sarstı.Macunda i̇laç, ette tek tırnaklı hayvanSadece peynir değil, diğer birçok üründe de ciddi hileler ortaya çıkıyor. Özellikle:Bu tespitler, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.Zeytinyağı, bal ve et ürünlerinde de uygunsuzlukGüncellenen listede ayrıca pek çok zeytinyağı, bal, köfte ve kırmızı et ürününde de mevzuata aykırı durumlar belirlendi. Bakanlık, bu ürünlerin tamamının isimlerini ve firmalarını resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/6-kasar-peynirinde-4-bal-urununde-hile-tespit-edildi-bakanlik-firmalari-ifsa-etti-1095738357.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit ve tağşiş, ekiciler marka peynir, gıda hilesi, yağ oranı, tek tırnaklı hayvan eti, boya kullanımı, market ürünleri denetimi
tarım ve orman bakanlığı, taklit ve tağşiş, ekiciler marka peynir, gıda hilesi, yağ oranı, tek tırnaklı hayvan eti, boya kullanımı, market ürünleri denetimi

Marketlerde satılan ünlü peynirdeki hile ortaya çıktı: Bakanlığın listesinde yer aldı

09:54 29.04.2025
© AAPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi. Listede marketlerde sıkça satılan Ekiciler marka peynir dahil olmak üzere 30 yeni üründe sağlığı tehdit eden gıda hilesi tespit edildi. Peynirde yağ oranı düşürülerek tüketici kandırıldı. Listede, marketlerde satılan ünlü peynir markası da yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı son taklit ve tağşiş listesiyle birlikte 30 yeni üründe daha hileli üretim yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Bakanlık denetimleri sonucu açıklanan listede, insan sağlığını tehlikeye atabilecek gıda maddelerine rastlandı.

Marketlerde Satılan Peynirde Yağ Hilesi

Listenin en dikkat çeken ürünlerinden biri, marketlerde sıkça satılan Ekiciler marka tam yağlı sade eritme peyniri oldu. Denetimler sonucunda bu peynirde yağ oranının düşürüldüğü ve etikette belirtilenden farklı içerikle tüketiciye sunulduğu belirlendi. Bu durum, tüketicinin yanıltılması anlamına gelirken markaya olan güveni de ciddi şekilde sarstı.

Macunda i̇laç, ette tek tırnaklı hayvan

Sadece peynir değil, diğer birçok üründe de ciddi hileler ortaya çıkıyor. Özellikle:
Bitkisel macunlarda ilaç etkisi gösteren maddelere,
Tatlı biber ve sıvı yağda gıdada kullanılması yasak olan renklendiricilere,
Dana eti olarak satılan ve lahmacun harcında kullanılan etlerde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.
Bu tespitler, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Zeytinyağı, bal ve et ürünlerinde de uygunsuzluk

Güncellenen listede ayrıca pek çok zeytinyağı, bal, köfte ve kırmızı et ürününde de mevzuata aykırı durumlar belirlendi. Bakanlık, bu ürünlerin tamamının isimlerini ve firmalarını resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor.
Kaşar peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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6 kaşar peynirinde, 4 bal ürününde hile tespit edildi: Bakanlık firmaları ifşa etti
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