https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/emniyetten-jammer-aciklamasi-1095750348.html

Emniyet'ten jammer açıklaması

Emniyet'ten jammer açıklaması

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye başkanları ve belediyelerin jammer kullanma yetkisine sahip olmadığını açıkladı. EGM, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T17:05+0300

2025-04-28T17:05+0300

2025-04-28T17:05+0300

türki̇ye

belediye

belediye başkanı

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 27 Nisan’da bazı basın yayın organlarında çıkan jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları hakkındaki haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, konuya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla detaylara yer verildi.Kanunlara göre jammer kullanabilecek kurumlarEGM açıklamasında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi belirli kurumların görev alanları çerçevesinde jammer kullanabileceği vurgulandı.'Belediyeler jammer kullanamaz'Yapılan açıklamada, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır" ifadesiyle, yerel yönetimlerin böyle bir yetkiye sahip olmadığı açık bir şekilde belirtildi.Yetkisiz kullanım suç teşkil ediyorEGM, yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı. Bu tür eylemlerin cezai yaptırımlara tabi olduğu vurgulandı.Ayrıca açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" denilerek, koruma görevlilerinin jammer kullanımına dair resmi bir eğitim almadığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

belediye, belediye başkanı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)