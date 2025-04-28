https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/emniyetten-jammer-aciklamasi-1095750348.html
Emniyet'ten jammer açıklaması
Emniyet'ten jammer açıklaması
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye başkanları ve belediyelerin jammer kullanma yetkisine sahip olmadığını açıkladı. EGM, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T17:05+0300
2025-04-28T17:05+0300
2025-04-28T17:05+0300
türki̇ye
belediye
belediye başkanı
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 27 Nisan’da bazı basın yayın organlarında çıkan jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları hakkındaki haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, konuya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla detaylara yer verildi.Kanunlara göre jammer kullanabilecek kurumlarEGM açıklamasında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi belirli kurumların görev alanları çerçevesinde jammer kullanabileceği vurgulandı.'Belediyeler jammer kullanamaz'Yapılan açıklamada, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır" ifadesiyle, yerel yönetimlerin böyle bir yetkiye sahip olmadığı açık bir şekilde belirtildi.Yetkisiz kullanım suç teşkil ediyorEGM, yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı. Bu tür eylemlerin cezai yaptırımlara tabi olduğu vurgulandı.Ayrıca açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" denilerek, koruma görevlilerinin jammer kullanımına dair resmi bir eğitim almadığı belirtildi.
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belediye, belediye başkanı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
belediye, belediye başkanı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Emniyet'ten jammer açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye başkanları ve belediyelerin jammer kullanma yetkisine sahip olmadığını açıkladı. EGM, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dikkat çekerek, yetkisiz kullanımın suç teşkil ettiğini ve koruma görevlilerine jammer eğitimi verilmediğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 27 Nisan’da bazı basın yayın organlarında çıkan jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları hakkındaki haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, konuya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla detaylara yer verildi.
Kanunlara göre jammer kullanabilecek kurumlar
EGM açıklamasında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi belirli kurumların görev alanları çerçevesinde jammer kullanabileceği vurgulandı.
'Belediyeler jammer kullanamaz'
Yapılan açıklamada, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır" ifadesiyle, yerel yönetimlerin böyle bir yetkiye sahip olmadığı açık bir şekilde belirtildi.
Yetkisiz kullanım suç teşkil ediyor
EGM, yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı. Bu tür eylemlerin cezai yaptırımlara tabi olduğu vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" denilerek, koruma görevlilerinin jammer kullanımına dair resmi bir eğitim almadığı belirtildi.