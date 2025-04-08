https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mebden-yaz-tatili-hamlesi-okullar-erken-mi-kapanacak-1095216193.html

MEB'den yaz tatili hamlesi: Okullar erken mi kapanacak?

MEB'den yaz tatili hamlesi: Okullar erken mi kapanacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yaz tatili takviminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı’nın 6 Haziran’a denk gelmesiyle okulların erken kapanması gündemde. Yaz tatili 2-6 Haziran haftasında başlayabilir.

2025-04-08T10:29+0300

2025-04-08T10:29+0300

2025-04-08T10:29+0300

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2025 yılı yaz tatiliyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler ve velileri doğrudan ilgilendiren kritik bir planlama sürecine girdi. Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlaması, okulların normal takvime göre 20 Haziran’da kapanacak olmasıyla birlikte bazı sorunları gündeme getirdi.Ekonomik ve ailevi mağduriyetin önüne geçmekBayram nedeniyle birçok ailenin memleket planı yaptığı ve yalnızca bir haftalık eğitim için tekrar şehirlere dönmenin ekonomik maliyet oluşturabileceği göz önünde bulunduruluyor. MEB, bu durumu dikkate alarak yaz tatilinin erken başlaması yönünde adım atmaya hazırlanıyor.Planlanan tarih: 2-6 Haziran haftasıElde edilen bilgilere göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2-6 Haziran haftasında sona erebilir. Böylece öğrenciler hem bayram öncesinde tatil hazırlığı yapabilecek, hem de tek haftalık eğitime dönme zorunluluğu ortadan kalkacak.Resmi açıklama bekleniyorHenüz resmi takvim MEB tarafından açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, erken yaz tatili uygulamasının önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu düzenleme, eğitim takviminde esneklik sağlayarak ailelerin planlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.Milyonlarca öğrenci ve veli beklemedeTürkiye genelinde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve veli, MEB'in açıklayacağı kesin tatil takvimini merakla bekliyor. Eğitim planlamaları, tatil rezervasyonları ve bayram organizasyonları açısından erken açıklanacak karar, birçok kesimin hayatını doğrudan etkileyecek.

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