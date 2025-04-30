https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/avustralyada-31-binden-fazla-banka-sifresi-sizdirildi-1095791045.html

Avustralya'da 31 binden fazla banka şifresi sızdırıldı

Avustralya'da 31 binden fazla banka şifresi sızdırıldı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da siber suçlular tarafından çalınan 31 binden fazla banka hesap bilgisi çevrimiçi platformlarda paylaşıldı. Siber istihbarat araştırmacılarının... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T00:56+0300

2025-04-30T00:56+0300

2025-04-30T00:56+0300

dünya

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Avustralya'da 31 binden fazla çalıntı banka hesap bilgisi, siber suçlular tarafından internette paylaşıldı.Siber güvenlik firması Dvuln'un araştırmasına göre, verilerin 'infostealer' yazılımı bulaşan kişisel cihazlardan 2021'den beri sızdırıldığı tespit edildi. Ülkenin dört büyük bankasının müşterilerini riske atan ihlalde, toplamda 58 binden fazla cihazın bu yazılımdan etkilendiği belirtilirken müşterilerin şifrelerini değiştirmesi gerektiği açıklandı.Uzmanlar, kullanıcıların iki adımlı doğrulama sistemini etkinleştirmesini ve olağan dışı hesap hareketleri görüldüğünde bankaya bildirilmesini istedi. Olayın bu ay içinde emeklilik fonlarına yönelik 600 hesap bilgisinin çalındığı siber saldırıların ardından geldiği ifade edildi.

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