https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/avustralyada-31-binden-fazla-banka-sifresi-sizdirildi-1095791045.html
Avustralya'da 31 binden fazla banka şifresi sızdırıldı
Avustralya'da 31 binden fazla banka şifresi sızdırıldı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da siber suçlular tarafından çalınan 31 binden fazla banka hesap bilgisi çevrimiçi platformlarda paylaşıldı. Siber istihbarat araştırmacılarının... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T00:56+0300
2025-04-30T00:56+0300
2025-04-30T00:56+0300
dünya
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
banka soygunu
banka kartı
banka sigorta muamele vergisi
banka desteği
şifre
şifreleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1bbc594e080f33e2ad0ae0e803cfa16.jpg
Avustralya'da 31 binden fazla çalıntı banka hesap bilgisi, siber suçlular tarafından internette paylaşıldı.Siber güvenlik firması Dvuln'un araştırmasına göre, verilerin 'infostealer' yazılımı bulaşan kişisel cihazlardan 2021'den beri sızdırıldığı tespit edildi. Ülkenin dört büyük bankasının müşterilerini riske atan ihlalde, toplamda 58 binden fazla cihazın bu yazılımdan etkilendiği belirtilirken müşterilerin şifrelerini değiştirmesi gerektiği açıklandı.Uzmanlar, kullanıcıların iki adımlı doğrulama sistemini etkinleştirmesini ve olağan dışı hesap hareketleri görüldüğünde bankaya bildirilmesini istedi. Olayın bu ay içinde emeklilik fonlarına yönelik 600 hesap bilgisinin çalındığı siber saldırıların ardından geldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/banka-gorevlisi-yalaniyla-yasli-adami-6-milyon-lira-dolandirdilar-1095009707.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4ebf01c49dc3e8c15be5e4db84bc386b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, banka kartı, banka sigorta muamele vergisi, banka desteği, şifre, şifreleme, şifreli yazışma, telefon şifresi, şifreleme anahtarı
banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, banka kartı, banka sigorta muamele vergisi, banka desteği, şifre, şifreleme, şifreli yazışma, telefon şifresi, şifreleme anahtarı
Avustralya'da 31 binden fazla banka şifresi sızdırıldı
Avustralya'da siber suçlular tarafından çalınan 31 binden fazla banka hesap bilgisi çevrimiçi platformlarda paylaşıldı. Siber istihbarat araştırmacılarının incelemesi, ülkenin dört büyük bankasına ait kullanıcı giriş bilgilerinin internette dolaşıma girdiğini, bunun büyük bir dolandırıcılık riski oluşturduğunu ortaya koydu.
Avustralya'da 31 binden fazla çalıntı banka hesap bilgisi, siber suçlular tarafından internette paylaşıldı.
Siber güvenlik firması Dvuln'un araştırmasına göre, verilerin 'infostealer' yazılımı bulaşan kişisel cihazlardan 2021'den beri sızdırıldığı tespit edildi. Ülkenin dört büyük bankasının müşterilerini riske atan ihlalde, toplamda 58 binden fazla cihazın bu yazılımdan etkilendiği belirtilirken müşterilerin şifrelerini değiştirmesi gerektiği açıklandı.
Uzmanlar, kullanıcıların iki adımlı doğrulama sistemini etkinleştirmesini ve olağan dışı hesap hareketleri görüldüğünde bankaya bildirilmesini istedi. Olayın bu ay içinde emeklilik fonlarına yönelik 600 hesap bilgisinin çalındığı siber saldırıların ardından geldiği ifade edildi.