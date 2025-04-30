https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/avrupanin-ukraynaya-asker-gonderme-plani-basarisiz-oldu-hazir-hale-getirmek-zor-olacak-1095794090.html

Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı başarısız oldu: ‘Hazır hale getirmek zor olacak’

Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı başarısız oldu: ‘Hazır hale getirmek zor olacak’

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın, finansman ve ekipman sorunları nedeniyle Ukrayna'da kolektif bir ‘çevreleme’ gücü oluşturmakta zorlanacağı belirtildi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T08:42+0300

2025-04-30T08:42+0300

2025-04-30T08:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

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barış gücü

askeri destek

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

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İngiliz The Times gazetesi, Avrupa’nın Ukrayna’ya asker göndermekte zorlanacağını yazdı.Gazetenin yazısında, “Avrupa, Ukrayna’da ‘çevreleme’ gücüne katılmak üzere 25 bin askeri bir araya getirmekte zorlanacak, çünkü ordularının personel sayısı ve finansmanı yetersiz” ifadesine yer verildi.Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin’in Avrupalı meslektaşlarına, barış anlaşmasının sağlanması durumunda Ukrayna'ya gönderilmek üzere 64 bin askeri personeli hazır duruma getirip getiremeyeceklerini sorduğu bildirildi.Kaynaklardan birinin aktardığına göre, Avrupa'nın farklı ülkelerinden savunma bakanları, Radakin’e verdiği cevapta, bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını dile getirdi.Litvanya Savunma Bakanı Dovile Šakaliene’nin, “Eğer 64 bin kişiyi bile bir araya getiremiyorsak bu zayıflık gibi görünmüyor, bu zayıflığın ta kendisi” dediği aktarıldı.Daha önce Telegraph gazetesi, Savunma Bakanı John Healey'nin bir mektubuna dayandırdığı haberinde, ‘istekliler koalisyonunun’ Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırması halinde, Birleşik Krallık askerlerinin operasyonlara katılmak yerine Ukraynalı askerleri eğitmekle meşgul olacağını yazmıştı.Rusya Dış İstihbarat Servisi, 2024 yılında, Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik ‘barış gücü’ birliği konuşlandırmayı planladığını bildirmişti. Bunun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceği vurgulanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini dile getirmişti.

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avrupa, ukrayna, birleşik krallık, litvanya, the times, barış gücü, askeri destek, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)