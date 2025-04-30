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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/avrupanin-ukraynaya-asker-gonderme-plani-basarisiz-oldu-hazir-hale-getirmek-zor-olacak-1095794090.html
Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı başarısız oldu: ‘Hazır hale getirmek zor olacak’
Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı başarısız oldu: ‘Hazır hale getirmek zor olacak’
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın, finansman ve ekipman sorunları nedeniyle Ukrayna'da kolektif bir ‘çevreleme’ gücü oluşturmakta zorlanacağı belirtildi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T08:42+0300
2025-04-30T08:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
birleşik krallık
litvanya
the times
barış gücü
askeri destek
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
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İngiliz The Times gazetesi, Avrupa’nın Ukrayna’ya asker göndermekte zorlanacağını yazdı.Gazetenin yazısında, “Avrupa, Ukrayna’da ‘çevreleme’ gücüne katılmak üzere 25 bin askeri bir araya getirmekte zorlanacak, çünkü ordularının personel sayısı ve finansmanı yetersiz” ifadesine yer verildi.Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin’in Avrupalı meslektaşlarına, barış anlaşmasının sağlanması durumunda Ukrayna'ya gönderilmek üzere 64 bin askeri personeli hazır duruma getirip getiremeyeceklerini sorduğu bildirildi.Kaynaklardan birinin aktardığına göre, Avrupa'nın farklı ülkelerinden savunma bakanları, Radakin’e verdiği cevapta, bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını dile getirdi.Litvanya Savunma Bakanı Dovile Šakaliene’nin, “Eğer 64 bin kişiyi bile bir araya getiremiyorsak bu zayıflık gibi görünmüyor, bu zayıflığın ta kendisi” dediği aktarıldı.Daha önce Telegraph gazetesi, Savunma Bakanı John Healey'nin bir mektubuna dayandırdığı haberinde, ‘istekliler koalisyonunun’ Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırması halinde, Birleşik Krallık askerlerinin operasyonlara katılmak yerine Ukraynalı askerleri eğitmekle meşgul olacağını yazmıştı.Rusya Dış İstihbarat Servisi, 2024 yılında, Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik ‘barış gücü’ birliği konuşlandırmayı planladığını bildirmişti. Bunun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceği vurgulanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/brics-ve-g7nin-kuresel-ekonomiye-katkilari-arasindaki-fark-rekor-seviyeye-ulasti-1095793530.html
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avrupa, ukrayna, birleşik krallık, litvanya, the times, barış gücü, askeri destek, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
avrupa, ukrayna, birleşik krallık, litvanya, the times, barış gücü, askeri destek, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı başarısız oldu: ‘Hazır hale getirmek zor olacak’

08:42 30.04.2025
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGUkrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
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Avrupa'nın, finansman ve ekipman sorunları nedeniyle Ukrayna'da kolektif bir ‘çevreleme’ gücü oluşturmakta zorlanacağı belirtildi.
İngiliz The Times gazetesi, Avrupa’nın Ukrayna’ya asker göndermekte zorlanacağını yazdı.
Gazetenin yazısında, “Avrupa, Ukrayna’da ‘çevreleme’ gücüne katılmak üzere 25 bin askeri bir araya getirmekte zorlanacak, çünkü ordularının personel sayısı ve finansmanı yetersiz” ifadesine yer verildi.
Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin’in Avrupalı meslektaşlarına, barış anlaşmasının sağlanması durumunda Ukrayna'ya gönderilmek üzere 64 bin askeri personeli hazır duruma getirip getiremeyeceklerini sorduğu bildirildi.
Kaynaklardan birinin aktardığına göre, Avrupa'nın farklı ülkelerinden savunma bakanları, Radakin’e verdiği cevapta, bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını dile getirdi.
Litvanya Savunma Bakanı Dovile Šakaliene’nin, “Eğer 64 bin kişiyi bile bir araya getiremiyorsak bu zayıflık gibi görünmüyor, bu zayıflığın ta kendisi” dediği aktarıldı.
Daha önce Telegraph gazetesi, Savunma Bakanı John Healey'nin bir mektubuna dayandırdığı haberinde, ‘istekliler koalisyonunun’ Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırması halinde, Birleşik Krallık askerlerinin operasyonlara katılmak yerine Ukraynalı askerleri eğitmekle meşgul olacağını yazmıştı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi, 2024 yılında, Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik ‘barış gücü’ birliği konuşlandırmayı planladığını bildirmişti. Bunun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceği vurgulanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini dile getirmişti.
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