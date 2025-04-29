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Putin: Stalingrad'da tüm dünyanın kaderi tayin edildi
Putin: Stalingrad'da tüm dünyanın kaderi tayin edildi
Sputnik Türkiye
2. Dünya Savaşı'nda Stalingrad'da Nazi savaş makinesine kesin bir darbe indirildiğini belirten Putin, Nazizm'in yeniden canlanmasının önüne geçmek için her... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T17:04+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı yıllarında Stalingrad'da dünyanın kaderinin tayin edildiğini belirtti.Volgograd kentinde düzenlenen ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katıldığı 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'nda konuşan Putin, "Düşman Volga kıyılarında durduruldu ve bozguna uğratıldı. Nazi savaş makinesine kesin bir darbe indirildi. Savaşta radikal bir dönüm noktası sağlandı, Batı'ya, Berlin'e, çok yakında, yani 9 Mayıs'ta 80. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Büyük Zafer'e giden yol açıldı" dedi.Rus lider, 2. Dünya Savaşı'nda çıkarılan derslerin Rusya, Belarus ve diğer ülkelerde asla unutulmayacağının altını çizdi.'Nazizmin yeniden canlanmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız'Putin konuşmasında Nazizm'in yeniden canlanmasının önüne geçmek için her şeyi yapmaları gerektiğini vurguladı. Rus lider şu ifadeleri kullandı:'Dünyanın yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisine ihtiyacı var' Rusya Devlet Başkanı, dünyada yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturmaya ihtiyaç olduğunu kaydederek uluslararası toplumun tüm ülkeleri emin şekilde koruyacak bu mimarinin kurulmasında birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını verdi. Bu meselenin özellikle Avrasya coğrafyası için güncel olduğunu kaydeden Putin, "Ortak kıtamızın barış ve istikrar alanı, sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve insani kalkınmanın örneği haline gelmesi gerekiyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abd-ulusal-guvenlik-danismani-waltzdan-ukraynayla-ilgili-yolsuzluk-uyarisi-1095780358.html
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aleksandr lukaşenko, stalingrad, belarus, rusya, nazi, naziler, vladimir putin, volgograd
aleksandr lukaşenko, stalingrad, belarus, rusya, nazi, naziler, vladimir putin, volgograd

Putin: Stalingrad'da tüm dünyanın kaderi tayin edildi

17:04 29.04.2025 (güncellendi: 17:15 29.04.2025)
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2. Dünya Savaşı'nda Stalingrad'da Nazi savaş makinesine kesin bir darbe indirildiğini belirten Putin, Nazizm'in yeniden canlanmasının önüne geçmek için her şeyi yapmaları gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı yıllarında Stalingrad'da dünyanın kaderinin tayin edildiğini belirtti.

Volgograd kentinde düzenlenen ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katıldığı 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'nda konuşan Putin, "Düşman Volga kıyılarında durduruldu ve bozguna uğratıldı. Nazi savaş makinesine kesin bir darbe indirildi. Savaşta radikal bir dönüm noktası sağlandı, Batı'ya, Berlin'e, çok yakında, yani 9 Mayıs'ta 80. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Büyük Zafer'e giden yol açıldı" dedi.

Rus lider, 2. Dünya Savaşı'nda çıkarılan derslerin Rusya, Belarus ve diğer ülkelerde asla unutulmayacağının altını çizdi.

'Nazizmin yeniden canlanmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız'


Putin konuşmasında Nazizm'in yeniden canlanmasının önüne geçmek için her şeyi yapmaları gerektiğini vurguladı.

Rus lider şu ifadeleri kullandı:

"Nazizmin yeniden canlanmasına, Rusofobi, antisemitizm gibi yıkıcı ideolojilerin yayılmasına, ırkçılığın her türlü tezahürüne, etnik veya dini hoşgörüsüzlüğe, temelinde küresel hakimiyet iddialarının, egemen devletlere baskı yapma veya içişlerine müdahale girişimlerinin yattığı sözde münhasırlığa karşı koymak için her şeyi yapmalıyız."

'Dünyanın yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisine ihtiyacı var'

Rusya Devlet Başkanı, dünyada yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturmaya ihtiyaç olduğunu kaydederek uluslararası toplumun tüm ülkeleri emin şekilde koruyacak bu mimarinin kurulmasında birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını verdi.

Bu meselenin özellikle Avrasya coğrafyası için güncel olduğunu kaydeden Putin, "Ortak kıtamızın barış ve istikrar alanı, sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve insani kalkınmanın örneği haline gelmesi gerekiyor" diye konuştu.
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