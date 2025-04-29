https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-stalingradda-tum-dunyanin-kaderi-tayin-edildi-1095782733.html

Putin: Stalingrad'da tüm dünyanın kaderi tayin edildi

Putin: Stalingrad'da tüm dünyanın kaderi tayin edildi

Sputnik Türkiye

2. Dünya Savaşı'nda Stalingrad'da Nazi savaş makinesine kesin bir darbe indirildiğini belirten Putin, Nazizm'in yeniden canlanmasının önüne geçmek için her... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T17:04+0300

2025-04-29T17:04+0300

2025-04-29T17:15+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

stalingrad

belarus

rusya

nazi

naziler

vladimir putin

volgograd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095782573_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_b412959ad390559f04129d30ff2eeaa6.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı yıllarında Stalingrad'da dünyanın kaderinin tayin edildiğini belirtti.Volgograd kentinde düzenlenen ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katıldığı 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'nda konuşan Putin, "Düşman Volga kıyılarında durduruldu ve bozguna uğratıldı. Nazi savaş makinesine kesin bir darbe indirildi. Savaşta radikal bir dönüm noktası sağlandı, Batı'ya, Berlin'e, çok yakında, yani 9 Mayıs'ta 80. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Büyük Zafer'e giden yol açıldı" dedi.Rus lider, 2. Dünya Savaşı'nda çıkarılan derslerin Rusya, Belarus ve diğer ülkelerde asla unutulmayacağının altını çizdi.'Nazizmin yeniden canlanmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız'Putin konuşmasında Nazizm'in yeniden canlanmasının önüne geçmek için her şeyi yapmaları gerektiğini vurguladı. Rus lider şu ifadeleri kullandı:'Dünyanın yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisine ihtiyacı var' Rusya Devlet Başkanı, dünyada yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturmaya ihtiyaç olduğunu kaydederek uluslararası toplumun tüm ülkeleri emin şekilde koruyacak bu mimarinin kurulmasında birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını verdi. Bu meselenin özellikle Avrasya coğrafyası için güncel olduğunu kaydeden Putin, "Ortak kıtamızın barış ve istikrar alanı, sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve insani kalkınmanın örneği haline gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abd-ulusal-guvenlik-danismani-waltzdan-ukraynayla-ilgili-yolsuzluk-uyarisi-1095780358.html

stalingrad

belarus

rusya

volgograd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, stalingrad, belarus, rusya, nazi, naziler, vladimir putin, volgograd