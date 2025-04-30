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AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: Ordu'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: Ordu'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremi açıkladı. Ordu'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ordu'da 3.4 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.00'te Ordu'ya 02.17 kilometre mesafede Karadeniz açıklarında deprem gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Ordu'daki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olurken derinliği 8.3 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/datcada-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095794396.html
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afad deprem, ordu deprem, son dakika deprem, kandilli rasathanesi deprem, ordu son dakika deprem
afad deprem, ordu deprem, son dakika deprem, kandilli rasathanesi deprem, ordu son dakika deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: Ordu'da deprem

15:27 30.04.2025 (güncellendi: 15:33 30.04.2025)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremi açıkladı. Ordu'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası "Ordu'da deprem mi oldu" sorusunun yanıtı için son depremler listesi araştırmaları hızlandı.
Ordu'da 3.4 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.00'te Ordu'ya 02.17 kilometre mesafede Karadeniz açıklarında deprem gerçekleştiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi de Ordu'daki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olurken derinliği 8.3 kilometre olarak ölçüldü.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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