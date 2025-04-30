https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/adalet-bakani-tuncten-dem-partiye-tepki-burada-top-oynamiyoruz-1095805166.html
Adalet Bakanı Tunç'ten DEM Parti'ye tepki: 'Burada top oynamıyoruz'
Adalet Bakanı Tunç'ten DEM Parti'ye tepki: 'Burada top oynamıyoruz'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada herkesin sorumlu davranması gerektiğini vurguladı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T12:30+0300
2025-04-30T12:30+0300
2025-04-30T12:30+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
adalet bakanı
dem parti
tülay hatimoğulları
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın 'top iktidarda' açıklamasına eleştirdi. Bakan Tunç, "'Top iktidarda' demek, burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak" dedi. Bakan Tunç, 'sorumluluk makamında olanlar konuşma yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı derken, "Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.Al ver söz konusu değilDEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Top iktidarda" ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Top iktidarda' demek, burada top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele... Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/dem-parti-gorusmesini-degerlendiren-adalet-bakani-tunc-terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-1095652403.html
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yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, tülay hatimoğulları
yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, tülay hatimoğulları
Adalet Bakanı Tunç'ten DEM Parti'ye tepki: 'Burada top oynamıyoruz'
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada herkesin sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın 'top iktidarda' açıklamasına eleştirdi. Bakan Tunç, "'Top iktidarda' demek, burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak" dedi.
Bakan Tunç, 'sorumluluk makamında olanlar konuşma yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı derken, "Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Top iktidarda" ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Top iktidarda' demek, burada top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele... Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak."