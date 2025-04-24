https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/dem-parti-gorusmesini-degerlendiren-adalet-bakani-tunc-terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-1095652403.html
DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'
DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetiyle bir araya gelen Adalet Bakanı Tunç görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T14:04+0300
2025-04-24T14:04+0300
2025-04-24T14:48+0300
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DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Tunç, Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la bakanlıkta bugün bir araya geldi., gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç birlikte çekilen bir fotoğrafı, 'DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk' ifadeleriyle paylaştı. DEM Parti heyeti de açıklama yaptıDEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit de görüşmenin ardından bakanlık önünde açıklamalarda bulundu. Görüşmede, 1 Ekim'de başlayan süreci ve yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Koçyiğit, öncelikli konuşma başlıklarının "İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları" olduğunu söyledi.Umut hakkı sorusunu yanıtladıGazetecilerin, "Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusuna Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." yanıtını verdi.Koçyiğit, "Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?" şeklindeki soruyu ise "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık." diye cevapladı."Görüşmeden sonra İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu?" sorusuna Koçyiğit, şu yanıtı verdi:"Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/dem-partiden-sirri-sureyya-onder-aciklamasi-imrali-heyetine-yeni-isim-gelecek-mi-1095531020.html
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sezai temelli, yılmaz tunç, dem parti, adalet bakanlığı, adalet bakanı, i̇mralı heyeti
sezai temelli, yılmaz tunç, dem parti, adalet bakanlığı, adalet bakanı, i̇mralı heyeti
DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'
14:04 24.04.2025 (güncellendi: 14:48 24.04.2025)
DEM Parti heyetiyle bir araya gelen Adalet Bakanı Tunç görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.
DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la bakanlıkta bugün bir araya geldi., gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç birlikte çekilen bir fotoğrafı, 'DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk' ifadeleriyle paylaştı.
DEM Parti heyeti de açıklama yaptı
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit de görüşmenin ardından bakanlık önünde açıklamalarda bulundu. Görüşmede, 1 Ekim'de başlayan süreci ve yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Koçyiğit, öncelikli konuşma başlıklarının "İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları" olduğunu söyledi.
Umut hakkı sorusunu yanıtladı
Gazetecilerin, "Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusuna Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." yanıtını verdi.
Koçyiğit, "Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?" şeklindeki soruyu ise "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık." diye cevapladı.
"Görüşmeden sonra İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu?" sorusuna Koçyiğit, şu yanıtı verdi:
"Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz."