DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Medya ve yapay zeka etiğinin bugün geldiği noktayı ve bileşenleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İstanbul’da 6.2’lik deprem ne anlama geliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/dem-parti-gorusmesini-degerlendiren-adalet-bakani-tunc-terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-1095652403.html
DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'
DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetiyle bir araya gelen Adalet Bakanı Tunç görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T14:04+0300
2025-04-24T14:48+0300
türki̇ye
sezai temelli
yılmaz tunç
dem parti
adalet bakanlığı
adalet bakanı
i̇mralı heyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095652055_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_0efe0f13219807c9e3fd6d92eccc5793.jpg
DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Tunç, Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la bakanlıkta bugün bir araya geldi., gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç birlikte çekilen bir fotoğrafı, 'DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk' ifadeleriyle paylaştı. DEM Parti heyeti de açıklama yaptıDEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit de görüşmenin ardından bakanlık önünde açıklamalarda bulundu. Görüşmede, 1 Ekim'de başlayan süreci ve yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Koçyiğit, öncelikli konuşma başlıklarının "İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları" olduğunu söyledi.Umut hakkı sorusunu yanıtladıGazetecilerin, "Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusuna Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." yanıtını verdi.Koçyiğit, "Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?" şeklindeki soruyu ise "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık." diye cevapladı."Görüşmeden sonra İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu?" sorusuna Koçyiğit, şu yanıtı verdi:"Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/dem-partiden-sirri-sureyya-onder-aciklamasi-imrali-heyetine-yeni-isim-gelecek-mi-1095531020.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095652055_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_68ec05462a23f9dbe2a68b03a2ce3860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sezai temelli, yılmaz tunç, dem parti, adalet bakanlığı, adalet bakanı, i̇mralı heyeti
sezai temelli, yılmaz tunç, dem parti, adalet bakanlığı, adalet bakanı, i̇mralı heyeti

DEM Parti görüşmesini değerlendiren Adalet Bakanı Tunç: 'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk'

14:04 24.04.2025 (güncellendi: 14:48 24.04.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
Abone ol
DEM Parti heyetiyle bir araya gelen Adalet Bakanı Tunç görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.
DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la bakanlıkta bugün bir araya geldi., gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç birlikte çekilen bir fotoğrafı, 'DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk' ifadeleriyle paylaştı.

DEM Parti heyeti de açıklama yaptı

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit de görüşmenin ardından bakanlık önünde açıklamalarda bulundu. Görüşmede, 1 Ekim'de başlayan süreci ve yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Koçyiğit, öncelikli konuşma başlıklarının "İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları" olduğunu söyledi.

Umut hakkı sorusunu yanıtladı

Gazetecilerin, "Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusuna Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." yanıtını verdi.
Koçyiğit, "Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?" şeklindeki soruyu ise "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık." diye cevapladı.
"Görüşmeden sonra İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu?" sorusuna Koçyiğit, şu yanıtı verdi:
"Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz."
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
POLİTİKA
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?
20 Nisan, 15:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала