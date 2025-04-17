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Survivor’da Türkiye ödülünü kazanan 3. i̇sim ve eleme adayı açıklandı: Konseyde beklenmeyen i̇sim potaya girdi
Survivor’da Türkiye ödülünü kazanan 3. i̇sim ve eleme adayı açıklandı: Konseyde beklenmeyen i̇sim potaya girdi
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025'te büyük heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın “ilk” diyerek duyurduğu Türkiye ödülünü kazanan 3. yarışmacı belli oldu. Oyunlarda... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor All Star 2025’in son bölümünde mücadele yine nefes kesti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Yusuf ile Hikmet arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Havuza dayalı parkurda çıkan gerginlik sonrası Yusuf, “Artık sana saygı falan yok” diyerek ipleri tamamen kopardı.Dokunulmazlık gönüllülerin olduZorlu parkur sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı 3-0’lık skorla kazandı. Takım büyük bir sevinç yaşarken, Türkiye bileti için takım içi oyun başladı. Yarışmacılar, “top düşürmeme” oyunu ile mücadele etti.Türkiye biletini kazanan 3. yarışmacı belli olduAcun Ilıcalı’nın “Survivor tarihinde ilk kez gerçekleşiyor” dediği Türkiye ödülünde 3. bileti kazanan isim Yusuf oldu. Böylece Yusuf, Batuhan Gökgöz ve Almeda Baylan’ın ardından ödüle hak kazanan 3. yarışmacı olarak öne çıktı.Konseyde eleme potasına sürpriz isim girdiGecenin finalinde yapılan oylama sonucunda Batuhan, haftanın 3. eleme adayı olarak belirlendi. Daha önce potaya giren Volkan Çetinkaya ve Sedat’la birlikte bu haftanın eleme üçlüsü netleşmiş oldu. Eleme gecesi öncesi SMS sıralaması heyecanı ise dorukta.
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Survivor’da Türkiye ödülünü kazanan 3. i̇sim ve eleme adayı açıklandı: Konseyde beklenmeyen i̇sim potaya girdi

07:07 17.04.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© İHA
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Survivor All Star 2025'te büyük heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın “ilk” diyerek duyurduğu Türkiye ödülünü kazanan 3. yarışmacı belli oldu. Oyunlarda yaşanan gerilim dikkat çekerken, akşam konseyinde Batuhan’ın adı eleme potasında üçüncü isim olarak açıklandı.
Survivor All Star 2025’in son bölümünde mücadele yine nefes kesti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Yusuf ile Hikmet arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Havuza dayalı parkurda çıkan gerginlik sonrası Yusuf, “Artık sana saygı falan yok” diyerek ipleri tamamen kopardı.

Dokunulmazlık gönüllülerin oldu

Zorlu parkur sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı 3-0’lık skorla kazandı. Takım büyük bir sevinç yaşarken, Türkiye bileti için takım içi oyun başladı. Yarışmacılar, “top düşürmeme” oyunu ile mücadele etti.

Türkiye biletini kazanan 3. yarışmacı belli oldu

Acun Ilıcalı’nın “Survivor tarihinde ilk kez gerçekleşiyor” dediği Türkiye ödülünde 3. bileti kazanan isim Yusuf oldu. Böylece Yusuf, Batuhan Gökgöz ve Almeda Baylan’ın ardından ödüle hak kazanan 3. yarışmacı olarak öne çıktı.

Konseyde eleme potasına sürpriz isim girdi

Gecenin finalinde yapılan oylama sonucunda Batuhan, haftanın 3. eleme adayı olarak belirlendi. Daha önce potaya giren Volkan Çetinkaya ve Sedat’la birlikte bu haftanın eleme üçlüsü netleşmiş oldu. Eleme gecesi öncesi SMS sıralaması heyecanı ise dorukta.
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