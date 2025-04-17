https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/survivorda-turkiye-odulunu-kazanan-3-isim-ve-eleme-adayi-aciklandi-konseyde-beklenmeyen-isim-potaya-1095450534.html

Survivor’da Türkiye ödülünü kazanan 3. i̇sim ve eleme adayı açıklandı: Konseyde beklenmeyen i̇sim potaya girdi

Survivor’da Türkiye ödülünü kazanan 3. i̇sim ve eleme adayı açıklandı: Konseyde beklenmeyen i̇sim potaya girdi

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025'te büyük heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın “ilk” diyerek duyurduğu Türkiye ödülünü kazanan 3. yarışmacı belli oldu. Oyunlarda... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T07:07+0300

2025-04-17T07:07+0300

2025-04-17T07:07+0300

yaşam

acun ilıcalı

almeda

survivor

tv8

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Survivor All Star 2025’in son bölümünde mücadele yine nefes kesti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Yusuf ile Hikmet arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Havuza dayalı parkurda çıkan gerginlik sonrası Yusuf, “Artık sana saygı falan yok” diyerek ipleri tamamen kopardı.Dokunulmazlık gönüllülerin olduZorlu parkur sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı 3-0’lık skorla kazandı. Takım büyük bir sevinç yaşarken, Türkiye bileti için takım içi oyun başladı. Yarışmacılar, “top düşürmeme” oyunu ile mücadele etti.Türkiye biletini kazanan 3. yarışmacı belli olduAcun Ilıcalı’nın “Survivor tarihinde ilk kez gerçekleşiyor” dediği Türkiye ödülünde 3. bileti kazanan isim Yusuf oldu. Böylece Yusuf, Batuhan Gökgöz ve Almeda Baylan’ın ardından ödüle hak kazanan 3. yarışmacı olarak öne çıktı.Konseyde eleme potasına sürpriz isim girdiGecenin finalinde yapılan oylama sonucunda Batuhan, haftanın 3. eleme adayı olarak belirlendi. Daha önce potaya giren Volkan Çetinkaya ve Sedat’la birlikte bu haftanın eleme üçlüsü netleşmiş oldu. Eleme gecesi öncesi SMS sıralaması heyecanı ise dorukta.

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acun ilıcalı, almeda, survivor, tv8, tv8