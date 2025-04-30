https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/abdde-firtina-felaketi-500-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-3-kisi-oldu-1095822960.html
ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü
ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü
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ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerini vuran şiddetli fırtınalar, yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Pensilvanya'da devrilen elektrik... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T23:36+0300
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ABD'de şiddetli fırtına elektrik kesintisine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.Pensilvanya ve Ohio'da büyük hasara yol açan felakette yıkılan elektrik direkleri ve devrilen ağaçlar nedeniyle 500 bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Fırtınada en az 3 kişi hayatını kaybederken, rüzgarın hızının yer yer 145 km/s'ye ulaştığı bildirildi. Oklahoma ve Teksas'ta ise şiddetli yağışlar ani sellere neden oldu, bazı bölgelerde evler boşaltıldı. Yetkililer, hasarın boyutunun olağanüstü olduğunu belirterek yeni fırtına uyarısı yaptı.Pensilvanya Acil Durum Servisi yetkilisi Matthew Brown "Bu, sık karşılaştığımız türden bir doğal afet değil" diyerek Perşembe günü ikinci bir fırtına beklendiğini duyurdu. Elektrik kesintilerinin bir hafta sürebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/israilde-yangin-panigi-kuduse-yaklasan-alevler-nedeniyle-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1095821279.html
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abd, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik teli, fırtına, tropik fırtına, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
abd, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik teli, fırtına, tropik fırtına, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü
ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerini vuran şiddetli fırtınalar, yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Pensilvanya'da devrilen elektrik direklerine temas eden 3 kişi hayatını kaybederken, rüzgarın hızının saatte 145 kilometreye ulaştığı bildirildi.
ABD'de şiddetli fırtına elektrik kesintisine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Pensilvanya ve Ohio'da büyük hasara yol açan felakette yıkılan elektrik direkleri ve devrilen ağaçlar nedeniyle 500 bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Fırtınada en az 3 kişi hayatını kaybederken, rüzgarın hızının yer yer 145 km/s'ye ulaştığı bildirildi. Oklahoma ve Teksas'ta ise şiddetli yağışlar ani sellere neden oldu, bazı bölgelerde evler boşaltıldı. Yetkililer, hasarın boyutunun olağanüstü olduğunu belirterek yeni fırtına uyarısı yaptı.
Pensilvanya Acil Durum Servisi yetkilisi Matthew Brown "Bu, sık karşılaştığımız türden bir doğal afet değil" diyerek Perşembe günü ikinci bir fırtına beklendiğini duyurdu. Elektrik kesintilerinin bir hafta sürebileceği ifade edildi.