ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: 'İspanya’daki elektrik kesintileri atmosferle ilgili değil'
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: ‘Hukuki bir süreç işletilmiyor, siyasi operasyon yürütülüyor’
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı: Asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Trabzonspor’un U19 mucizesi
14:06
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Irak’ın kuzeyinde de benzer bir süreç yaşandı. Şimdi Milli Savunma Bakanı, PKK yerine SDG diyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
17:42
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:03
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Enes Ermaner: 'Soruşturmanın amacı açıkça sorgulanmalıdır'
19:23
11 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
19:49
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
20:05
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/abdde-firtina-felaketi-500-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-3-kisi-oldu-1095822960.html
ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü
ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerini vuran şiddetli fırtınalar, yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Pensilvanya'da devrilen elektrik... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T23:36+0300
2025-04-30T23:36+0300
dünya
abd
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
elektrik hattı
elektrik teli
fırtına
tropik fırtına
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095822789_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c01af309beb80ecad216da197d3fb08d.jpg
ABD'de şiddetli fırtına elektrik kesintisine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.Pensilvanya ve Ohio'da büyük hasara yol açan felakette yıkılan elektrik direkleri ve devrilen ağaçlar nedeniyle 500 bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Fırtınada en az 3 kişi hayatını kaybederken, rüzgarın hızının yer yer 145 km/s'ye ulaştığı bildirildi. Oklahoma ve Teksas'ta ise şiddetli yağışlar ani sellere neden oldu, bazı bölgelerde evler boşaltıldı. Yetkililer, hasarın boyutunun olağanüstü olduğunu belirterek yeni fırtına uyarısı yaptı.Pensilvanya Acil Durum Servisi yetkilisi Matthew Brown "Bu, sık karşılaştığımız türden bir doğal afet değil" diyerek Perşembe günü ikinci bir fırtına beklendiğini duyurdu. Elektrik kesintilerinin bir hafta sürebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/israilde-yangin-panigi-kuduse-yaklasan-alevler-nedeniyle-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1095821279.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095822789_131:0:779:486_1920x0_80_0_0_c2ebace35acd7aecaab2fb8f765dca54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik teli, fırtına, tropik fırtına, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
abd, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik teli, fırtına, tropik fırtına, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski

ABD'de fırtına felaketi: 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 3 kişi öldü

23:36 30.04.2025
© AAABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA
Abone ol
ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerini vuran şiddetli fırtınalar, yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Pensilvanya'da devrilen elektrik direklerine temas eden 3 kişi hayatını kaybederken, rüzgarın hızının saatte 145 kilometreye ulaştığı bildirildi.
ABD'de şiddetli fırtına elektrik kesintisine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Pensilvanya ve Ohio'da büyük hasara yol açan felakette yıkılan elektrik direkleri ve devrilen ağaçlar nedeniyle 500 bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Fırtınada en az 3 kişi hayatını kaybederken, rüzgarın hızının yer yer 145 km/s'ye ulaştığı bildirildi. Oklahoma ve Teksas'ta ise şiddetli yağışlar ani sellere neden oldu, bazı bölgelerde evler boşaltıldı. Yetkililer, hasarın boyutunun olağanüstü olduğunu belirterek yeni fırtına uyarısı yaptı.
Pensilvanya Acil Durum Servisi yetkilisi Matthew Brown "Bu, sık karşılaştığımız türden bir doğal afet değil" diyerek Perşembe günü ikinci bir fırtına beklendiğini duyurdu. Elektrik kesintilerinin bir hafta sürebileceği ifade edildi.
İsrail yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
DÜNYA
İsrail'de yangın paniği: Kudüs'e yaklaşan alevler nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi
21:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала