https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/1-mayista-bankalar-acik-mi-kapali-mi-iste-borsa-ve-banka-calisma-saatleri-1095801998.html

1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte borsa ve banka çalışma saatleri

1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte borsa ve banka çalışma saatleri

Sputnik Türkiye

1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu yanıt buldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle özel ve kamu bankaları ile Borsa İstanbul kapalı olacak... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T11:30+0300

2025-04-30T11:30+0300

2025-04-30T11:30+0300

türki̇ye

borsa i̇stanbul

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

banka

fast

havale

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda özel bankalar ve kamu bankaları dahil olmak üzere tüm banka şubeleri 1 Mayıs Perşembe günü kapılarını kapatacak. Bankacılık işlemleri yalnızca dijital kanallar üzerinden sürdürülebilecek.Borsa İstanbul da tatilBankaların kapalı olduğu günlerde işlem yapılmadığı için, Borsa İstanbul da 1 Mayıs’ta faaliyet göstermeyecek. Piyasalar, 2 Mayıs Cuma günü normal seyrine dönecek. Borsa yatırımcılarının da bu tarihler arasında alım-satım işlemleri için planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.Alternatif i̇şlem kanalları açık kalacakİnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden kullanıcılar birçok işlemi gerçekleştirmeye devam edebilecek. Ancak bu yöntemlerle yapılamayan işlemler için 2 Mayıs tarihine kadar beklemek gerekecek.1 Mayıs’ta kapalı olan kurumlarResmi tatil kapsamında yalnızca bankalar değil; birçok kamu kurumu ve özel kuruluş da kapalı olacak. İşte o kurumlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/borsa-istanbul-operasyonu-15-icin-gozalti-karari-verildi-1095796020.html

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