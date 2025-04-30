https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/1-mayista-bankalar-acik-mi-kapali-mi-iste-borsa-ve-banka-calisma-saatleri-1095801998.html
1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte borsa ve banka çalışma saatleri
1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte borsa ve banka çalışma saatleri
Sputnik Türkiye
1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu yanıt buldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle özel ve kamu bankaları ile Borsa İstanbul kapalı olacak... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T11:30+0300
2025-04-30T11:30+0300
2025-04-30T11:30+0300
türki̇ye
borsa i̇stanbul
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
banka
fast
havale
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda özel bankalar ve kamu bankaları dahil olmak üzere tüm banka şubeleri 1 Mayıs Perşembe günü kapılarını kapatacak. Bankacılık işlemleri yalnızca dijital kanallar üzerinden sürdürülebilecek.Borsa İstanbul da tatilBankaların kapalı olduğu günlerde işlem yapılmadığı için, Borsa İstanbul da 1 Mayıs’ta faaliyet göstermeyecek. Piyasalar, 2 Mayıs Cuma günü normal seyrine dönecek. Borsa yatırımcılarının da bu tarihler arasında alım-satım işlemleri için planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.Alternatif i̇şlem kanalları açık kalacakİnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden kullanıcılar birçok işlemi gerçekleştirmeye devam edebilecek. Ancak bu yöntemlerle yapılamayan işlemler için 2 Mayıs tarihine kadar beklemek gerekecek.1 Mayıs’ta kapalı olan kurumlarResmi tatil kapsamında yalnızca bankalar değil; birçok kamu kurumu ve özel kuruluş da kapalı olacak. İşte o kurumlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/borsa-istanbul-operasyonu-15-icin-gozalti-karari-verildi-1095796020.html
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1 mayıs bankalar açık mı, 1 mayıs borsa i̇stanbul, resmi tatilde bankacılık işlemleri, eft ne zaman hesaba geçer, fast ile para transferi, mobil bankacılık 1 mayıs, tatil günlerinde bankalar çalışıyor mu
1 mayıs bankalar açık mı, 1 mayıs borsa i̇stanbul, resmi tatilde bankacılık işlemleri, eft ne zaman hesaba geçer, fast ile para transferi, mobil bankacılık 1 mayıs, tatil günlerinde bankalar çalışıyor mu
1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte borsa ve banka çalışma saatleri
1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu yanıt buldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle özel ve kamu bankaları ile Borsa İstanbul kapalı olacak. Şube işlemleri yapılamayacak, ancak FAST, havale, mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallarla sınırlı işlemler gerçekleştirilebilecek.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda özel bankalar ve kamu bankaları dahil olmak üzere tüm banka şubeleri 1 Mayıs Perşembe günü kapılarını kapatacak. Bankacılık işlemleri yalnızca dijital kanallar üzerinden sürdürülebilecek.
Bankaların kapalı olduğu günlerde işlem yapılmadığı için, Borsa İstanbul da 1 Mayıs’ta faaliyet göstermeyecek. Piyasalar, 2 Mayıs Cuma günü normal seyrine dönecek. Borsa yatırımcılarının da bu tarihler arasında alım-satım işlemleri için planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.
Alternatif i̇şlem kanalları açık kalacak
İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden kullanıcılar birçok işlemi gerçekleştirmeye devam edebilecek. Ancak bu yöntemlerle yapılamayan işlemler için 2 Mayıs tarihine kadar beklemek gerekecek.
Havale işlemleri
, yani aynı bankalar arası para transferleri 1 Mayıs’ta da gerçekleşebilecek.
EFT işlemleri
, farklı bankalar arasındaki para transferleri olduğu için, resmi tatilin bitmesiyle yani 2 Mayıs sabahı saat 09.00’dan itibaren işleme alınacak.
FAST sistemi
ise resmi tatilden bağımsız çalışıyor. Dolayısıyla müşteriler, haftanın 7 günü 24 saat boyunca FAST ile kesintisiz para transferi
gerçekleştirebilecek.
1 Mayıs’ta kapalı olan kurumlar
Resmi tatil kapsamında yalnızca bankalar değil; birçok kamu kurumu ve özel kuruluş da kapalı olacak. İşte o kurumlar:
Belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar Muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri Noterler
(nöbetçi noterlere dikkat!)
Eczaneler
(nöbet sistemiyle açık olanlar dışında kapalı)
Hastaneler
(sadece acil servisler açık olacak)