https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/tusiadin-kurucularindan-is-insani-osman-boyner-hayatini-kaybetti-1095688795.html

TÜSİAD'in kurucularından iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

TÜSİAD'in kurucularından iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Boyner Holding'in kurucusu iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T15:57+0300

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ekonomi̇

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Türk tekstil sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Boyner Holding'in kurucusu Osman Boyner hayatını kaybetti. 99 yaşındaki iş insanı aynı zamanda TÜSİAD'ın da kurucuları arasında yer alıyordu. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası olan Osman Boyner'in cenazesinin 26 Nisan pazar günü düzenlenmesi bekleniyor. Cem Boyner, vefat haberini annesi ile babasının fotoğrafı ve "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" mesajını paylaştı.Osman Boyner kimdir?Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu doğdu. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.Beymen'i kurdu1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

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