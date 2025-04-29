https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yeni-zelandada-62-buyuklugunde-deprem-1095784361.html
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T17:54+0300
2025-04-29T17:54+0300
2025-04-29T18:00+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Yeni Zelanda'nın batı açıklarında meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklarken, sarsıntının merkez üssünün ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısında, deniz açıklarında olduğunu duyurdu.Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sığ derinlikte gerçekleşen depremler, genellikle daha fazla hissedilirken, bu olayda kara üzerinde ciddi bir etkilenme yaşanmadığı bildirildi. Deprem, Yeni Zelanda’nın batı kıyılarına yakın bölgelerde hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.Yetkililer, tsunami riskine karşı bölgede kısa süreli bir değerlendirme yaptıktan sonra tsunami uyarısına gerek olmadığına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem
17:54 29.04.2025 (güncellendi: 18:00 29.04.2025)
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklarken, sarsıntının merkez üssünün ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısında, deniz açıklarında olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sığ derinlikte gerçekleşen depremler, genellikle daha fazla hissedilirken, bu olayda kara üzerinde ciddi bir etkilenme yaşanmadığı bildirildi. Deprem, Yeni Zelanda’nın batı kıyılarına yakın bölgelerde hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Yetkililer, tsunami riskine karşı bölgede kısa süreli bir değerlendirme yaptıktan sonra tsunami uyarısına gerek olmadığına karar verdi.