https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yeni-zelandada-62-buyuklugunde-deprem-1095784361.html

Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T17:54+0300

2025-04-29T17:54+0300

2025-04-29T18:00+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Yeni Zelanda'nın batı açıklarında meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklarken, sarsıntının merkez üssünün ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısında, deniz açıklarında olduğunu duyurdu.Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sığ derinlikte gerçekleşen depremler, genellikle daha fazla hissedilirken, bu olayda kara üzerinde ciddi bir etkilenme yaşanmadığı bildirildi. Deprem, Yeni Zelanda’nın batı kıyılarına yakın bölgelerde hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.Yetkililer, tsunami riskine karşı bölgede kısa süreli bir değerlendirme yaptıktan sonra tsunami uyarısına gerek olmadığına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html

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Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)