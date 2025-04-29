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Yandex Search Türkiye, yeni yayıncı programını tanıttı
Yandex Search Türkiye, yeni yayıncı programını tanıttı
Sputnik Türkiye
Yandex Search Türkiye, yerel medyaya alternatif trafik kaynağı sunan yeni yayıncı programını tanıttı. Yapay zeka destekli içerik üretimi, gelir paylaşımı ve... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T15:27+0300
2025-04-29T15:27+0300
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Yandex Search Türkiye, yerel medya kurum ve kuruluşlarına, hakim platformların dışında alternatif bir trafik kaynağı sunan yeni yayıncı programını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş bir dağıtım ağı, yapay zeka destekli içerik üretimi, güçlü analiz araçları ve gelir paylaşımına yönelik bir yol haritası içeren program, Yandex'in Türkiye'deki medya iş ortaklarına İstanbul'da gerçekleştirilen bir etkinlikte duyuruldu.Yayıncılar, 31 Mayıs'tan itibaren Yandex Gündem üzerinden içeriklerini son kullanıcılara ulaştırabilecek. Yapay zeka destekli bir haber akışı olan "Gündem", yayıncıların görünürlüklerini artırabilecekleri ek bir kanal ve hedef kitlelerine ulaşabilecekleri alternatif bir trafik kaynağı sunuyor.Yandex Gündem'deki her içerik, yayıncının orijinal kaynağına referans vererek içerik mülkiyetini destekliyor. Yayıncıların içeriklerine arama sonuçları da dahil olmak üzere Yandex ekosistemindeki birden fazla temas noktasından erişilebiliyor. Bu sayede, içeriğin anlık keşfedilme olasılığı artırılırken uzun vadeli performansı da destekleniyor.Gerçek zamanlı kullanıcı sorgularıYandex'in yapay zeka destekli arama motoru Yazeka, SEO optimizasyonlu içerik üretimini kolaylaştırırken özel bir arayüzle içerik üzerinde her yönüyle tam kontrol imkanı da sağlıyor. Yazeka, mevcut arama trendlerine bağlı olarak ilgi çekici başlıklar, sürükleyici metinler ve destekleyici görseller oluşturarak canlı sorgulara uygun içerikleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarabiliyor.Yayıncıların kendi web siteleriyle entegrasyonu da destekleyen Yazeka'nın özellikleri farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor. Yayıncılar ayrıca görünürlüğü, tıklamaları ve Yandex Arama'daki performanslarını takip edebilecekleri araçlara ücretsiz erişerek içeriklerini optimize edebiliyor ve veri odaklı kararlar alabiliyor.Şirketin bir diğer güçlü aracı da televizyon ve radyo yayınları için geliştirilen "Medya için Yandex". Bu araç, kullanıcıların aramalarına bağlı olarak trend konularda gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor. TV ve radyo yayıncılarının hedef kitlelerinin ilgi alanlarına özel oluşturulmuş, sunuma hazır metinlerle yepyeni bir dağıtım yolu açılıyor.Bu noktada, niteliği niceliğin önüne koyan ve şeffaflığa büyük önem veren Yandex Türkiye, yayıncılara ait içerikleri manipüle etmeden, tarafsız bir yaklaşımla gerçek zamanlı kullanıcı sorgularını yansıtıyor.Türkiye'deki arama trafiğinden gelir elde etmeyen Yandex, 2025'in sonuna doğru gelir paylaşımı planını duyurmayı planlıyor. Yandex Gündem'in trafiği arttıkça yayıncıların içeriklerine yönelik talep ve gösterimler de artacak. Böylece, ileride elde edilecek gelirin de temelleri atılmış oluyor.İçeriklerin ürettiği trafikle doğrudan bağlantılı gelir paylaşılacakYandex Türkiye Yayıncı Programı, yapay zeka destekli arama çağında yerel medyayı destekleyen, içerik mülkiyetine saygı duyan ve bağlamsal olarak alakalı içeriklerin keşfedilmesine yardımcı olan, sürdürülebilir bir dijital ekosistem inşa etmeye yönelik uzun vadeli bir süreci temsil ediyor. Program büyüdükçe yayıncılara yönelik gelir fırsatları da artacak, içeriklerin ürettiği trafikle doğrudan bağlantılı gelir paylaşılacak.Yeni program halihazırda beta sürümünde kullanılabiliyor. Programa ilk katılan iş ortakları içeriklerin görünürlüğü, takip kolaylığı ve faydalı geliştirmeler gibi konularda bu girişimin ileriki aşamalarında kritik rol oynayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, medya kuruluşlarının emeğine büyük değer verdiklerini belirtti.Hedeflerinin yayıncıların kendileriyle birlikte büyüyebilecekleri ve Yandex ekosisteminin Türkiye'deki genişlemesinden yararlanabilecekleri bir "kazan-kazan ortamı yaratmak olduğunu" kaydeden Popovskiy, "120'nin üzerinde yayıncımızın içerikleri bizim büyümemize katkı sağlıyor, buna karşılık biz de büyüdükçe onlara kaliteli trafik kazandırıyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ticaret-savaslari-tirmaniyor-cin-google-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093329661.html
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yandex, algoritma, haber
yandex, algoritma, haber

Yandex Search Türkiye, yeni yayıncı programını tanıttı

15:27 29.04.2025
© FlickrYandex arama motoru
Yandex arama motoru - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Flickr
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Yandex Search Türkiye, yerel medyaya alternatif trafik kaynağı sunan yeni yayıncı programını tanıttı. Yapay zeka destekli içerik üretimi, gelir paylaşımı ve görünürlük araçları sunan sistem, medya kuruluşlarına "Yandex Gündem" üzerinden daha geniş kitlelere ulaşma ve sürdürülebilir gelir sağlama imkânı veriyor.
Yandex Search Türkiye, yerel medya kurum ve kuruluşlarına, hakim platformların dışında alternatif bir trafik kaynağı sunan yeni yayıncı programını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş bir dağıtım ağı, yapay zeka destekli içerik üretimi, güçlü analiz araçları ve gelir paylaşımına yönelik bir yol haritası içeren program, Yandex'in Türkiye'deki medya iş ortaklarına İstanbul'da gerçekleştirilen bir etkinlikte duyuruldu.
Yayıncılar, 31 Mayıs'tan itibaren Yandex Gündem üzerinden içeriklerini son kullanıcılara ulaştırabilecek. Yapay zeka destekli bir haber akışı olan "Gündem", yayıncıların görünürlüklerini artırabilecekleri ek bir kanal ve hedef kitlelerine ulaşabilecekleri alternatif bir trafik kaynağı sunuyor.
Yandex Gündem'deki her içerik, yayıncının orijinal kaynağına referans vererek içerik mülkiyetini destekliyor. Yayıncıların içeriklerine arama sonuçları da dahil olmak üzere Yandex ekosistemindeki birden fazla temas noktasından erişilebiliyor. Bu sayede, içeriğin anlık keşfedilme olasılığı artırılırken uzun vadeli performansı da destekleniyor.

Gerçek zamanlı kullanıcı sorguları

Yandex'in yapay zeka destekli arama motoru Yazeka, SEO optimizasyonlu içerik üretimini kolaylaştırırken özel bir arayüzle içerik üzerinde her yönüyle tam kontrol imkanı da sağlıyor. Yazeka, mevcut arama trendlerine bağlı olarak ilgi çekici başlıklar, sürükleyici metinler ve destekleyici görseller oluşturarak canlı sorgulara uygun içerikleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarabiliyor.
Yayıncıların kendi web siteleriyle entegrasyonu da destekleyen Yazeka'nın özellikleri farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor. Yayıncılar ayrıca görünürlüğü, tıklamaları ve Yandex Arama'daki performanslarını takip edebilecekleri araçlara ücretsiz erişerek içeriklerini optimize edebiliyor ve veri odaklı kararlar alabiliyor.
Şirketin bir diğer güçlü aracı da televizyon ve radyo yayınları için geliştirilen "Medya için Yandex". Bu araç, kullanıcıların aramalarına bağlı olarak trend konularda gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor. TV ve radyo yayıncılarının hedef kitlelerinin ilgi alanlarına özel oluşturulmuş, sunuma hazır metinlerle yepyeni bir dağıtım yolu açılıyor.
Bu noktada, niteliği niceliğin önüne koyan ve şeffaflığa büyük önem veren Yandex Türkiye, yayıncılara ait içerikleri manipüle etmeden, tarafsız bir yaklaşımla gerçek zamanlı kullanıcı sorgularını yansıtıyor.
Türkiye'deki arama trafiğinden gelir elde etmeyen Yandex, 2025'in sonuna doğru gelir paylaşımı planını duyurmayı planlıyor. Yandex Gündem'in trafiği arttıkça yayıncıların içeriklerine yönelik talep ve gösterimler de artacak. Böylece, ileride elde edilecek gelirin de temelleri atılmış oluyor.

İçeriklerin ürettiği trafikle doğrudan bağlantılı gelir paylaşılacak

Yandex Türkiye Yayıncı Programı, yapay zeka destekli arama çağında yerel medyayı destekleyen, içerik mülkiyetine saygı duyan ve bağlamsal olarak alakalı içeriklerin keşfedilmesine yardımcı olan, sürdürülebilir bir dijital ekosistem inşa etmeye yönelik uzun vadeli bir süreci temsil ediyor. Program büyüdükçe yayıncılara yönelik gelir fırsatları da artacak, içeriklerin ürettiği trafikle doğrudan bağlantılı gelir paylaşılacak.
Yeni program halihazırda beta sürümünde kullanılabiliyor. Programa ilk katılan iş ortakları içeriklerin görünürlüğü, takip kolaylığı ve faydalı geliştirmeler gibi konularda bu girişimin ileriki aşamalarında kritik rol oynayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, medya kuruluşlarının emeğine büyük değer verdiklerini belirtti.
Hedeflerinin yayıncıların kendileriyle birlikte büyüyebilecekleri ve Yandex ekosisteminin Türkiye'deki genişlemesinden yararlanabilecekleri bir "kazan-kazan ortamı yaratmak olduğunu" kaydeden Popovskiy, "120'nin üzerinde yayıncımızın içerikleri bizim büyümemize katkı sağlıyor, buna karşılık biz de büyüdükçe onlara kaliteli trafik kazandırıyoruz" ifadesini kullandı.
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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