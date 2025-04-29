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Trump'ın vergileri Çin'e bir hediye: ABD'nin güvenilirliğini zayıflattı
Trump'ın vergileri Çin'e bir hediye: ABD'nin güvenilirliğini zayıflattı
Sputnik Türkiye
ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin, Çin lideri Şi Cinping için ‘gerçek bir hediye’ haline geldiğini, zira dünya genelinde... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Çin'den ithalata getirdiği yüksek vergilerin yakında ABD'de mal kıtlığına yol açabileceği yönündeki haberi değerlendirdiği yazısında, vergilerin sadece ülke içinde hasara yol açtığını düşünmenin yanlış olduğunu belirterek şunu yazdı:Trump'ın yol açtığı 'tarife şokunun' ikinci dönemini mahvedebileceği ifade edilen yazıda, seçmenlerin Trump’ı ilk dönemdeki ekonomisini hatırladıkları için yeniden seçtiği, ancak ülke liderinin ikinci döneminde ticaret ve dış politikadaki takıntılarını serbest bıraktığı ve bunun olumsuz sonuçlar verdiği kaydedildi.Yazıda, “Trump uyarıları dikkate almazsa başarısız olacak” dendi.Daha önce Bloomberg, Trump’ın Çin’den ithalata getirdiği yüksek vergilerin yakında ABD'de mal sıkıntısına yol açabileceğini bildirmişti. ABD'nin Çin'den gelen mallara yüksek vergi uygulamasının perakendeciler için kritik bir zamanda geldiği belirtilirken perakendecilerin sonbaharda okulların açılışına ve ardından Noel’e yetiştirmek için Mart ve Nisan’da stok yapmaya başladığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bati-medyasi-kuzey-koreli-askerlerin-dayanikliligi-ukraynalilari-hayretler-icinde-birakti-1095762810.html
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abd, çin, donald trump, şi cinping, vergi, tarife
abd, çin, donald trump, şi cinping, vergi, tarife

Trump'ın vergileri Çin'e bir hediye: ABD'nin güvenilirliğini zayıflattı

12:13 29.04.2025
© AP Photo / Alex BrandonTrump-Şi görüşmesi
Trump-Şi görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin, Çin lideri Şi Cinping için ‘gerçek bir hediye’ haline geldiğini, zira dünya genelinde ABD'ye olan güvenin sarsıldığını belirtti.
Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Çin'den ithalata getirdiği yüksek vergilerin yakında ABD'de mal kıtlığına yol açabileceği yönündeki haberi değerlendirdiği yazısında, vergilerin sadece ülke içinde hasara yol açtığını düşünmenin yanlış olduğunu belirterek şunu yazdı:
Dostlara ve rakiplere yönelik mecburi saldırılar ABD'ye olan küresel güveni sarstı... ABD küresel ekonomik liderliği boşuna bırakıyor. Çin bu durumdan faydalanmaya başladı bile ve daha güvenli bir dev pazar olarak ABD müttefiklerini kendine çekiyor... Trump'ın müttefiklerine karşı uyguladığı vergiler Şi Cinping'e gerçek bir hediye.
Trump'ın yol açtığı 'tarife şokunun' ikinci dönemini mahvedebileceği ifade edilen yazıda, seçmenlerin Trump’ı ilk dönemdeki ekonomisini hatırladıkları için yeniden seçtiği, ancak ülke liderinin ikinci döneminde ticaret ve dış politikadaki takıntılarını serbest bıraktığı ve bunun olumsuz sonuçlar verdiği kaydedildi.
Yazıda, “Trump uyarıları dikkate almazsa başarısız olacak” dendi.
Daha önce Bloomberg, Trump’ın Çin’den ithalata getirdiği yüksek vergilerin yakında ABD'de mal sıkıntısına yol açabileceğini bildirmişti. ABD'nin Çin'den gelen mallara yüksek vergi uygulamasının perakendeciler için kritik bir zamanda geldiği belirtilirken perakendecilerin sonbaharda okulların açılışına ve ardından Noel’e yetiştirmek için Mart ve Nisan’da stok yapmaya başladığı vurgulandı.
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