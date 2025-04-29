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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bati-medyasi-kuzey-koreli-askerlerin-dayanikliligi-ukraynalilari-hayretler-icinde-birakti-1095762810.html
Batı medyası: Kuzey Koreli askerlerin dayanıklılığı Ukraynalıları hayretler içinde bıraktı
Batı medyası: Kuzey Koreli askerlerin dayanıklılığı Ukraynalıları hayretler içinde bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki terörle mücadele operasyonuna katılan Kuzey Koreli askerlerin ‘inanılmaz’ fiziksel durum ve güç sergilediği belirtildi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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Avusturyalı Kurier haber sitesi, Rus ordusu saflarında Kursk Bölgesindeki çatışmalara katılan Kuzey Koreli askerlerin Ukraynalıları hayretler içinde bıraktığını yazdı.Siteye konuşan Ukraynalı bir asker, “Tam teçhizat ve silahlarla iki kilometre koştuktan hemen sonra ateş edip savaşabiliyorlar. Bu özellik, bu tür durumlarda inanılmaz bir şey” ifadesini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayı’ndan bir militan, Kuzey Koreli askerlerin savaş alanındaki duruma hızla adapte olduğunu kaydederek şunu dedi:Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.Kuzey Kore dün Rusya’ya askeri birliklerini gönderdiğini doğrulamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu adımı iki ülke arasındaki dostluk ve birliği güçlendirmek, kalkınma ve refahlarını sağlamak ve devletinin onurunu korumak için kutsal bir görev olarak değerlendirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cin-disisleri-bakani-wang-cin-ve-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-degismedi-1095761317.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kursk bölgesi, kuzey kore

Batı medyası: Kuzey Koreli askerlerin dayanıklılığı Ukraynalıları hayretler içinde bıraktı

09:13 29.04.2025 (güncellendi: 09:22 29.04.2025)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıKursk Bölgesindeki operasyona katılan Kuzey Koreli asker
Kursk Bölgesindeki operasyona katılan Kuzey Koreli asker - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki terörle mücadele operasyonuna katılan Kuzey Koreli askerlerin ‘inanılmaz’ fiziksel durum ve güç sergilediği belirtildi.
Avusturyalı Kurier haber sitesi, Rus ordusu saflarında Kursk Bölgesindeki çatışmalara katılan Kuzey Koreli askerlerin Ukraynalıları hayretler içinde bıraktığını yazdı.
Siteye konuşan Ukraynalı bir asker, “Tam teçhizat ve silahlarla iki kilometre koştuktan hemen sonra ateş edip savaşabiliyorlar. Bu özellik, bu tür durumlarda inanılmaz bir şey” ifadesini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayı’ndan bir militan, Kuzey Koreli askerlerin savaş alanındaki duruma hızla adapte olduğunu kaydederek şunu dedi:
Kayıplarını en aza indirmeye çalıştılar. Sonuç olarak, devasa kütleleri tek kelimeyle eziciydi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.
Kuzey Kore dün Rusya’ya askeri birliklerini gönderdiğini doğrulamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu adımı iki ülke arasındaki dostluk ve birliği güçlendirmek, kalkınma ve refahlarını sağlamak ve devletinin onurunu korumak için kutsal bir görev olarak değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.
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