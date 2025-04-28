https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sampiyonlar-ligini-elektrik-kesintisi-vurdu-mac-ertelemesi-gundemde-1095755544.html

Şampiyonlar Ligi'ni elektrik kesintisi vurdu: Maç ertelemesi gündemde

Şampiyonlar Ligi'ni elektrik kesintisi vurdu: Maç ertelemesi gündemde

Sputnik Türkiye

İspanya genelinde yaşanan büyük elektrik kesintisi, Barcelona ve Inter Milan arasında Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını riske... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T20:50+0300

2025-04-28T20:50+0300

2025-04-28T20:50+0300

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İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisinin Şampiyonlar Ligi'nin fikstürünü etkileyebileceği açıklandı.Avrupa genelinde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri, spor dünyasında da ciddi aksamalara neden oldu. Bu kesinti, Barcelona ve Inter Milan arasında 30 Nisan Çarşamba günü oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını riske soktu. Kesintinin etkisiyle İspanya genelindeki havalimanlarında büyük gecikmeler ve iptaller yaşanırken, Inter Milan’ın Barcelona’ya yapacağı seyahatte ciddi aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi.Havacılık verilerine göre, İspanyol havalimanlarında bugün 3 binden fazla uçuş planlanmışken, birçok uçuşta saatler süren gecikmeler yaşandığı açıklandı. Madrid ve Barcelona havalimanları en yoğun etkilenen noktalar arasında yer alırken İtalya temsilcisi Inter Milan’ın, karşılaşmadan 24 saat önce Barcelona’ya gitmeyi planladığı ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle seyahatin sekteye uğrayabileceği ifade edildi.İspanyol basınına göre, Inter'in yarın Barcelona'ya ulaşamaması durumunda UEFA'nın maçı erteleme seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi. Ancak her iki takımın da hafta sonu lig maçları bulunması nedeniyle maçın başka bir güne kaydırılmasının büyük bir zorluk yaratacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/avrupada-yasanan-elektrik-kesintilerinin-nedeni-aciklandi-nadir-bir-atmosferik-olay-1095753506.html

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