https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/dmm-yesil-ve-gri-pasaport-sahiplerine-on-vize-iddiasina-yanit-verdi-1092367327.html
DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize' iddiasına yanıt verdi
DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T16:46+0300
2025-01-05T16:46+0300
2025-01-05T16:46+0300
türkiye
yeşil pasaport
gri pasaport
pasaport
avrupa birliği
vize
vize muafiyeti
vize serbestisi
elektronik vize
vize krizi
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DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize şartı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize şartı' iddiaları hakkında sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı AB resmi sitesinde yayınlanan ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye'nin bulunmadığı belirtildi.Avrupa'ya seyahat edecek Türklerin ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiasının asılsız olduğunu açıklayan DMM şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/abden-yesil-ve-gri-pasaport-sahiplerine-etias-seyahat-izni-basliyor-1092358884.html
türkiye
avrupa birliği
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yeşil pasaport, gri pasaport, pasaport, avrupa birliği, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, elektronik vize, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize
DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize' iddiasına yanıt verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize şartı' iddialarını yalanladı. DMM, AB resmi sitesinde yayınlanan ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye'nin bulunmadığını belirtti.
DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize şartı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize şartı' iddiaları hakkında sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı AB resmi sitesinde yayınlanan ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye'nin bulunmadığı belirtildi.
Avrupa'ya seyahat edecek Türklerin ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiasının asılsız olduğunu açıklayan DMM şu ifadeleri kullandı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir. Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir. ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır. Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.