DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize' iddiasına yanıt verdi

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir. Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir. ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır. Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.