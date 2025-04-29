https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ryabkov-brics-ulkeleri-abdnin-korumaci-politikasindan-kaygi-duyuyor-1095783691.html
Ryabkov: BRICS ülkeleri ABD'nin korumacı politikasından kaygı duyuyor
Ryabkov: BRICS ülkeleri ABD'nin korumacı politikasından kaygı duyuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, BRICS dışişleri bakanlarının ABD'nin korumacı politikasından endişe duyduklarını belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T17:40+0300
2025-04-29T17:40+0300
2025-04-29T17:42+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
brics
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rio de janerio
brezilya
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın BRICS Şerpası Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin korumacı politikası temasının BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısındaki tüm konuşmalarda yer aldığını ve BRICS birliği katılımcılarının ‘bu politikanın küresel ticaret açısından doğuracağı sonuçlar konusunda büyük endişe duyduklarını’ ifade ettiklerini söyledi.Ryabkov, “Bu, tüm konuşmalarda, kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde, birliğin katılımcılarının bu politikanın küresel ticaret ve ekonomik büyüme beklentileri üzerindeki sonuçları konusunda büyük endişe duydukları konulardan biri” dedi.Ryabkov, uluslararası ticaret alanında yaşananların, özellikle de ABD yönetiminin her yıl Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve DTÖ temyiz organı etrafındaki durumun normalleşmesini sabote etmesinin, Washington'un tamamen tek taraflı ve önyargılı yaklaşımlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı 28-29 Nisan tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşiyor.2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerden yapılan ithalata yönelik ‘karşılıklı’ tarifeler uygulanmasına ilişkin bir kararname imzalamıştı. Bu vergilerin temel oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.Ancak 9 Nisan itibarıyla 57 ülke için, ABD’nin bu ülkelerle olan ticaret açığı temel alınarak hesaplanan daha yüksek oranlar yürürlüğe girmişti. Fakat Trump, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, 75’ten fazla ülkenin karşılık vermediğini ve müzakere talep ettiğini söyleyerek, Çin hariç tüm ülkeler için 90 gün boyunca yüzde 10’luk temel ithalat vergisinin uygulanacağını duyurmuştu.Ticaret savaşında atılan adımların ardından, Çin mallarına uygulanan ek 'karşılıklı' ABD tarifesi yüzde 125’e ulaştı. Çin de Amerikan ürünlerine aynı oranda misilleme yaptı. Ayrıca ABD, Çin’i sentetik uyuşturucularla yeterince mücadele etmemekle suçlayarak, bu gerekçeyle yüzde 20 ek tarife daha uygulamaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/brics-disisleri-bakanlari-toplantisi-lavrov-tayland-disisleri-bakani-ile-gorustu--1095758328.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), rio de janerio, brezilya, abd, washington, donald trump
rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), rio de janerio, brezilya, abd, washington, donald trump
Ryabkov: BRICS ülkeleri ABD'nin korumacı politikasından kaygı duyuyor
17:40 29.04.2025 (güncellendi: 17:42 29.04.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, BRICS dışişleri bakanlarının ABD'nin korumacı politikasından endişe duyduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın BRICS Şerpası Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin korumacı politikası temasının BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısındaki tüm konuşmalarda yer aldığını ve BRICS birliği katılımcılarının ‘bu politikanın küresel ticaret açısından doğuracağı sonuçlar konusunda büyük endişe duyduklarını’ ifade ettiklerini söyledi.
Ryabkov, “Bu, tüm konuşmalarda, kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde, birliğin katılımcılarının bu politikanın küresel ticaret ve ekonomik büyüme beklentileri üzerindeki sonuçları konusunda büyük endişe duydukları konulardan biri” dedi.
Ryabkov, uluslararası ticaret alanında yaşananların, özellikle de ABD yönetiminin her yıl Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve DTÖ temyiz organı etrafındaki durumun normalleşmesini sabote etmesinin, Washington'un tamamen tek taraflı ve önyargılı yaklaşımlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.
BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı 28-29 Nisan tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşiyor.
2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerden yapılan ithalata yönelik ‘karşılıklı’ tarifeler uygulanmasına ilişkin bir kararname imzalamıştı. Bu vergilerin temel oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.
Ancak 9 Nisan itibarıyla 57 ülke için, ABD’nin bu ülkelerle olan ticaret açığı temel alınarak hesaplanan daha yüksek oranlar yürürlüğe girmişti. Fakat Trump, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, 75’ten fazla ülkenin karşılık vermediğini ve müzakere talep ettiğini söyleyerek, Çin hariç tüm ülkeler için 90 gün boyunca yüzde 10’luk temel ithalat vergisinin uygulanacağını duyurmuştu.
Ticaret savaşında atılan adımların ardından, Çin mallarına uygulanan ek 'karşılıklı' ABD tarifesi yüzde 125’e ulaştı. Çin de Amerikan ürünlerine aynı oranda misilleme yaptı. Ayrıca ABD, Çin’i sentetik uyuşturucularla yeterince mücadele etmemekle suçlayarak, bu gerekçeyle yüzde 20 ek tarife daha uygulamaya koydu.