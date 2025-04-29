https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ryabkov-brics-ulkeleri-abdnin-korumaci-politikasindan-kaygi-duyuyor-1095783691.html

Ryabkov: BRICS ülkeleri ABD'nin korumacı politikasından kaygı duyuyor

Ryabkov: BRICS ülkeleri ABD'nin korumacı politikasından kaygı duyuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, BRICS dışişleri bakanlarının ABD'nin korumacı politikasından endişe duyduklarını belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T17:40+0300

2025-04-29T17:40+0300

2025-04-29T17:42+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

brics

dünya ticaret örgütü (dtö)

rio de janerio

brezilya

abd

washington

donald trump

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın BRICS Şerpası Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin korumacı politikası temasının BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısındaki tüm konuşmalarda yer aldığını ve BRICS birliği katılımcılarının ‘bu politikanın küresel ticaret açısından doğuracağı sonuçlar konusunda büyük endişe duyduklarını’ ifade ettiklerini söyledi.Ryabkov, “Bu, tüm konuşmalarda, kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde, birliğin katılımcılarının bu politikanın küresel ticaret ve ekonomik büyüme beklentileri üzerindeki sonuçları konusunda büyük endişe duydukları konulardan biri” dedi.Ryabkov, uluslararası ticaret alanında yaşananların, özellikle de ABD yönetiminin her yıl Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve DTÖ temyiz organı etrafındaki durumun normalleşmesini sabote etmesinin, Washington'un tamamen tek taraflı ve önyargılı yaklaşımlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı 28-29 Nisan tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşiyor.2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerden yapılan ithalata yönelik ‘karşılıklı’ tarifeler uygulanmasına ilişkin bir kararname imzalamıştı. Bu vergilerin temel oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.Ancak 9 Nisan itibarıyla 57 ülke için, ABD’nin bu ülkelerle olan ticaret açığı temel alınarak hesaplanan daha yüksek oranlar yürürlüğe girmişti. Fakat Trump, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, 75’ten fazla ülkenin karşılık vermediğini ve müzakere talep ettiğini söyleyerek, Çin hariç tüm ülkeler için 90 gün boyunca yüzde 10’luk temel ithalat vergisinin uygulanacağını duyurmuştu.Ticaret savaşında atılan adımların ardından, Çin mallarına uygulanan ek 'karşılıklı' ABD tarifesi yüzde 125’e ulaştı. Çin de Amerikan ürünlerine aynı oranda misilleme yaptı. Ayrıca ABD, Çin’i sentetik uyuşturucularla yeterince mücadele etmemekle suçlayarak, bu gerekçeyle yüzde 20 ek tarife daha uygulamaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/brics-disisleri-bakanlari-toplantisi-lavrov-tayland-disisleri-bakani-ile-gorustu--1095758328.html

rio de janerio

brezilya

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), rio de janerio, brezilya, abd, washington, donald trump