https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/brics-disisleri-bakanlari-toplantisi-lavrov-tayland-disisleri-bakani-ile-gorustu--1095758328.html

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı: Lavrov, Tayland Dışişleri Bakanı ile görüştü

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı: Lavrov, Tayland Dışişleri Bakanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'da bulunan Sergey Lavrov, Taylandlı mevkidaşı Marit Sangiampong ile görüşmeler gerçekleştirdi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T02:05+0300

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nijniy novgorod

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Taylandlı mevkidaşı Marit Sangiampong ile görüşmeler gerçekleştirdi.Toplantı öncesinde Lavrov, Tayland’ın bu yılki bakanlar toplantısına BRICS’in tam yetkili ortak ülkesi statüsüyle katıldığını hatırlattı.Konuşmasında Lavrov, "Geçen yıl haziran ayında Nijniy Novgorod’da bizim konuğumuzdunuz ve şimdi, oybirliğiyle ülkemizle birlikte tam ortak ülke statüsü verildi." ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca, "İkili ve çok taraflı gündemimizi bu önemli ve dikkat çeken formatta iş birliği ile daha da zenginleştirmeyi bekliyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/lavrov-brics-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilmak-uzere-brezilyaya-geldi-1095723408.html

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sergey lavrov, rio de janeiro, brics, tayland, nijniy novgorod