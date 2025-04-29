https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-ve-lukasenko-volgogradda-bir-araya-geldi-1095785737.html

Putin ve Lukaşenko Volgograd'da bir araya geldi

Putin ve Lukaşenko Volgograd'da bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rusya ve Belarus’un endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştığını belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T18:27+0300

2025-04-29T18:27+0300

2025-04-29T18:26+0300

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forum

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın Volgograd kentinde düzenlenen 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'nda bir araya geldi.Rus lider, Rusya ve Belarus’un endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştığını, bu işbirliğinin uçak yapımı ve uçak endüstrisi alanlarında ortak çalışmaları da kapsadığını söyledi.Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:Lukaşenko ise iki ülke yönetiminin aldığı tüm kararların birliği hedeflediğini, tarafların üniter bir devlette olduğundan daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-stalingradda-tum-dunyanin-kaderi-tayin-edildi-1095782733.html

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belarus

moskova

minsk

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, moskova, minsk, i̇şbirliği, volgograd, forum