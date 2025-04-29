https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-ve-lukasenko-volgogradda-bir-araya-geldi-1095785737.html
Putin ve Lukaşenko Volgograd'da bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko Volgograd'da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya ve Belarus’un endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştığını belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T18:27+0300
2025-04-29T18:27+0300
2025-04-29T18:26+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın Volgograd kentinde düzenlenen 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'nda bir araya geldi.Rus lider, Rusya ve Belarus’un endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştığını, bu işbirliğinin uçak yapımı ve uçak endüstrisi alanlarında ortak çalışmaları da kapsadığını söyledi.Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:Lukaşenko ise iki ülke yönetiminin aldığı tüm kararların birliği hedeflediğini, tarafların üniter bir devlette olduğundan daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-stalingradda-tum-dunyanin-kaderi-tayin-edildi-1095782733.html
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, moskova, minsk, i̇şbirliği, volgograd, forum
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, moskova, minsk, i̇şbirliği, volgograd, forum
Putin ve Lukaşenko Volgograd'da bir araya geldi
Rusya lideri Putin, Rusya ve Belarus’un endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın Volgograd kentinde düzenlenen 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'nda bir araya geldi.
Rus lider, Rusya ve Belarus’un endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştığını, bu işbirliğinin uçak yapımı ve uçak endüstrisi alanlarında ortak çalışmaları da kapsadığını söyledi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Moskova, Belarus'tan uzmanlarla birlikte insansız sistemler için bir tesis ve laboratuvar kurmaya hazır.
Rusya ve Belarus ticari ve ekonomik ilişkilerde yüksek sonuçlar elde etti
İki ülke arasında ticaret hacmi dolar bazında 50 milyar doları aşıyor.
Rusya ve Belarus, endüstriyel işbirliği olanaklarını genişletme konusunda anlaştı.
Moskova ve Minsk, orta mesafeli uçaklarda işbirliği için fırsatlara sahip.
Lukaşenko ise iki ülke yönetiminin aldığı tüm kararların birliği hedeflediğini, tarafların üniter bir devlette olduğundan daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı.