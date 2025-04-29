https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abd-ulusal-guvenlik-danismani-waltzdan-ukraynayla-ilgili-yolsuzluk-uyarisi-1095780358.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan Ukrayna'yla ilgili yolsuzluk uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan Ukrayna'yla ilgili yolsuzluk uyarısı

Sputnik Türkiye

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, ABD basınına verdiği demeçte, Ukrayna'da yolsuzluk, çözüm süreci ve Kırım'ın durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T15:17+0300

2025-04-29T15:17+0300

2025-04-29T15:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

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mike waltz

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abd

kırım

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirterek Kiev'e aktarılan fonların yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Fox News'e konuşan Waltz, Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım gönderildiğine dikkat çekerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde bu konuda gerekli denetimlerin yapılmadığına dikkat çekti.Waltz, "Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyleyeyim. Biz her zaman vergi mükelleflerinin dolarlarını korumak zorundayız. Milyarlarca dolar giriyor. Kongre'de bulunduğumu hatırlıyorum ve önceki yönetim gereken tüm denetimlerin yaptığını sanmıyorum. Bundan dolayı buna dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Çözüm süreci zor da olsa ilerliyor'Waltz, Ukrayna'da çözüm sürecinin zor olsa da ilerlediğinin altını çizdi.Waltz, "100 gün önce hiçbir şey yoktu, bitmek bilmeyen bir çıkmaz vardı. Bu zor bir süreç, tutarlı bir hareket olmayacak ama en azından bir süreç var" diye konuştu.'Trump'ın kafasında Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesine dair soru işaretleri var'Ulusal Güvenlik Danışmanı, son dönemde bazı kişilerin Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğine de dikkat çekti. Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kafasında özellikle Rusları Kırım'dan çıkarmanın ABD'nin çıkarına olup olmadığına dair soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/imf-rusya-4-buyuk-ekonomiye-sahip-dunyadaki-payi-yuzde-35in-uzerinde-1095773590.html

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