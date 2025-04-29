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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abd-ulusal-guvenlik-danismani-waltzdan-ukraynayla-ilgili-yolsuzluk-uyarisi-1095780358.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan Ukrayna'yla ilgili yolsuzluk uyarısı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan Ukrayna'yla ilgili yolsuzluk uyarısı
Sputnik Türkiye
Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, ABD basınına verdiği demeçte, Ukrayna'da yolsuzluk, çözüm süreci ve Kırım'ın durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirterek Kiev'e aktarılan fonların yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Fox News'e konuşan Waltz, Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım gönderildiğine dikkat çekerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde bu konuda gerekli denetimlerin yapılmadığına dikkat çekti.Waltz, "Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyleyeyim. Biz her zaman vergi mükelleflerinin dolarlarını korumak zorundayız. Milyarlarca dolar giriyor. Kongre'de bulunduğumu hatırlıyorum ve önceki yönetim gereken tüm denetimlerin yaptığını sanmıyorum. Bundan dolayı buna dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Çözüm süreci zor da olsa ilerliyor'Waltz, Ukrayna'da çözüm sürecinin zor olsa da ilerlediğinin altını çizdi.Waltz, "100 gün önce hiçbir şey yoktu, bitmek bilmeyen bir çıkmaz vardı. Bu zor bir süreç, tutarlı bir hareket olmayacak ama en azından bir süreç var" diye konuştu.'Trump'ın kafasında Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesine dair soru işaretleri var'Ulusal Güvenlik Danışmanı, son dönemde bazı kişilerin Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğine de dikkat çekti. Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kafasında özellikle Rusları Kırım'dan çıkarmanın ABD'nin çıkarına olup olmadığına dair soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/imf-rusya-4-buyuk-ekonomiye-sahip-dunyadaki-payi-yuzde-35in-uzerinde-1095773590.html
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abd, mike waltz, joe biden, donald trump, ukrayna, abd, kırım, fox news
abd, mike waltz, joe biden, donald trump, ukrayna, abd, kırım, fox news

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan Ukrayna'yla ilgili yolsuzluk uyarısı

15:17 29.04.2025
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteCố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Mike Waltz
Cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Mike Waltz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, ABD basınına verdiği demeçte, Ukrayna'da yolsuzluk, çözüm süreci ve Kırım'ın durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirterek Kiev'e aktarılan fonların yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Fox News'e konuşan Waltz, Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım gönderildiğine dikkat çekerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde bu konuda gerekli denetimlerin yapılmadığına dikkat çekti.

Waltz, "Ukrayna'nın dünyada yolsuzluğun en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyleyeyim. Biz her zaman vergi mükelleflerinin dolarlarını korumak zorundayız. Milyarlarca dolar giriyor. Kongre'de bulunduğumu hatırlıyorum ve önceki yönetim gereken tüm denetimlerin yaptığını sanmıyorum. Bundan dolayı buna dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Çözüm süreci zor da olsa ilerliyor'

Waltz, Ukrayna'da çözüm sürecinin zor olsa da ilerlediğinin altını çizdi.

Waltz, "100 gün önce hiçbir şey yoktu, bitmek bilmeyen bir çıkmaz vardı. Bu zor bir süreç, tutarlı bir hareket olmayacak ama en azından bir süreç var" diye konuştu.

'Trump'ın kafasında Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesine dair soru işaretleri var'

Ulusal Güvenlik Danışmanı, son dönemde bazı kişilerin Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğine de dikkat çekti.

Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kafasında özellikle Rusları Kırım'dan çıkarmanın ABD'nin çıkarına olup olmadığına dair soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.
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