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Pakistan'dan Rusya ve Çin'e 'Cammu Keşmir' çağrısı
Pakistan'dan Rusya ve Çin'e 'Cammu Keşmir' çağrısı
Sputnik Türkiye
Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim had safhaya tırmanırken İslamabad'dan Rusya ve... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T10:11+0300
2025-04-27T10:39+0300
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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Rusya ve Çin'i Cammu Keşmir'deki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya katılmaya davet etti.Sputnik'e demeç veren Asif, "Rusya, Çin veya hatta Batılı ülkelerin bu krizde çok ama çok olumlu bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Hatta Hindistan'ın veya Başbakan Modi'nin yalan mı yoksa doğruyu mu söylediğini araştırma görevini verecekleri bir soruşturma ekibi bile kurabilirler. Uluslararası bir ekip bunu açığa çıkarsın" dedi.Asif, uluslararası soruşturma yapılmasıyla ilgili önerinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldiğinin altını çizdi.'Pakistan'ı suçlayanlar kanıt sunmalı'Hindistan'da bu saldırıyı azmettirenlerin ve suçu bizzat işleyenlerin tespit edilmesi gerektiğini belirten Asif, "İslamabad'a yönelik konuşma ve uydurma beyanların hiçbir etkisi yok. Pakistan'ın parmağı olduğuna ya da bu kişileri Pakistan'ın desteklediğine dair kanıtlar ortaya koyulmalı. Bunlar sadece açıklama ve boş sözler, daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.'Karşılıklı nükleer saldırı olacağını sanmıyorum'Yeni Delhi harekete geçmedikçe Pakistan ordusunun Hindistan'a karşı silahlı faaliyetler başlatmayı planlamadığını da kaydeden Asif, mevcut durumun karşılıklı nükleer saldırılara yol açacağını sanmadığını sözlerine ekledi.Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
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haberler, hindistan başbakanı narendra modi, pakistan, yeni delhi, çin, sputnik, rusya, havaca asif, cammu keşmir
haberler, hindistan başbakanı narendra modi, pakistan, yeni delhi, çin, sputnik, rusya, havaca asif, cammu keşmir

Pakistan'dan Rusya ve Çin'e 'Cammu Keşmir' çağrısı

10:11 27.04.2025 (güncellendi: 10:39 27.04.2025)
© AP Photo / B.K. BangashPakistan's Foreign Minister Khawaja Mohammad Asif
Pakistan's Foreign Minister Khawaja Mohammad Asif - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / B.K. Bangash
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Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim had safhaya tırmanırken İslamabad'dan Rusya ve Çin'e çağrı geldi.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Rusya ve Çin'i Cammu Keşmir'deki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya katılmaya davet etti.

Sputnik'e demeç veren Asif, "Rusya, Çin veya hatta Batılı ülkelerin bu krizde çok ama çok olumlu bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Hatta Hindistan'ın veya Başbakan Modi'nin yalan mı yoksa doğruyu mu söylediğini araştırma görevini verecekleri bir soruşturma ekibi bile kurabilirler. Uluslararası bir ekip bunu açığa çıkarsın" dedi.

Asif, uluslararası soruşturma yapılmasıyla ilgili önerinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldiğinin altını çizdi.

'Pakistan'ı suçlayanlar kanıt sunmalı'

Hindistan'da bu saldırıyı azmettirenlerin ve suçu bizzat işleyenlerin tespit edilmesi gerektiğini belirten Asif, "İslamabad'a yönelik konuşma ve uydurma beyanların hiçbir etkisi yok. Pakistan'ın parmağı olduğuna ya da bu kişileri Pakistan'ın desteklediğine dair kanıtlar ortaya koyulmalı. Bunlar sadece açıklama ve boş sözler, daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.

'Karşılıklı nükleer saldırı olacağını sanmıyorum'

Yeni Delhi harekete geçmedikçe Pakistan ordusunun Hindistan'a karşı silahlı faaliyetler başlatmayı planlamadığını da kaydeden Asif, mevcut durumun karşılıklı nükleer saldırılara yol açacağını sanmadığını sözlerine ekledi.

Neler olmuştu?

Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.

Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
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