Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı

Türkiye
SON DAKİKA | Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: '23 Nisan'da meydana gelen deprem, uğurlu bir depremdi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Gürer: ‘Tarımda bir deprem yaşadık, fiyatlara etkisi sonbaharda görülecek'
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
19 Mart operasyonlarının Türkiye'ye ekonomik bedeli
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İmplant uygulamalarını kolaylaştıran bir girişim
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'PYD öncülüğündeki konferansın arkasındaki aktörler ABD ve Fransa'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
17:55
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
18:15
28 dk
Canlı
19:23
49 dk
ÖZEL HABER
Yunan Bakan’dan dikkat çeken İstanbul ziyareti
22:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: 'İspanya’daki elektrik kesintileri atmosferle ilgili değil'
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: ‘Hukuki bir süreç işletilmiyor, siyasi operasyon yürütülüyor’
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı: Asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Trabzonspor’un U19 mucizesi
14:06
55 dk
ANKARA FARKI
Kamışlı’da düzenlenen “Kürt Kürt diyaloğu" ne anlama geliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye'de ABD-İsrail-SDG ittifakı
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
17:42
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:03
28 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
19:46
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
20:05
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/pakistan-hindistana-ait-bir-insansiz-hava-aracini-dusurdugunu-acikladi-1095785593.html
Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı
Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Pakistan ordusu, tartışmalı Keşmir bölgesindeki fiili sınır hattı boyunca Hindistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Devlet radyosu... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T18:22+0300
2025-04-29T18:22+0300
dünya
pakistan
keşmir
asya & pasifik
hindistan
drone
drone fotoğrafçılığı
dronesavar
fpv drone
drone photography contest
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092882804_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_30075a313bd3d9554242941081130b1c.jpg
Pakistan, Hint ordusuna ait bir dronu hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle vurduğunu bildirdi.Pakistan, sınırının ihlal edildiğini belirterek 'quadcopter' (dört pervaneli drone) düşürdüğünü bildirdi. Hindistan'a ait olan hava aracının görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken, Hint ordusu ise her iki tarafın, ağır tahkim edilmiş ve yüksek irtifalı Himalaya karakollarının bulunduğu Kontrol Hattı boyunca, beşinci gece üst üste ateş açtığını duyurdu.Nükleer güç sahibi olan iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, Hindistan'ın Pakistan'ı, 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de 26 kişinin öldüğü bir saldırıyı desteklemekle suçlamasının ardından iyice gerildi. İslamabad bu suçlamayı reddederken, iki ülke Keşmir'de karşılıklı ateş açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/pakistan-savunma-bakani-asif-pakistan-ile-hindistan-arasindaki-catismanin-tirmanmasi-mumkundur-1095760205.html
pakistan
keşmir
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092882804_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3d52c3e9f78b5382f82b0c6fd3ec487f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, keşmir, asya & pasifik, hindistan, drone, drone fotoğrafçılığı, dronesavar, fpv drone, drone photography contest, savaş
pakistan, keşmir, asya & pasifik, hindistan, drone, drone fotoğrafçılığı, dronesavar, fpv drone, drone photography contest, savaş

Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı

18:22 29.04.2025
© AADrone
Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA
Abone ol
Pakistan ordusu, tartışmalı Keşmir bölgesindeki fiili sınır hattı boyunca Hindistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Devlet radyosu tarafından yapılan haberde düşen İHA'nın Hint yapımı bir 'quadcopter' (dört pervaneli drone) olduğu ve bunun hava sahası ihlali olduğu belirtildi.
Pakistan, Hint ordusuna ait bir dronu hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle vurduğunu bildirdi.
Pakistan, sınırının ihlal edildiğini belirterek 'quadcopter' (dört pervaneli drone) düşürdüğünü bildirdi. Hindistan'a ait olan hava aracının görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken, Hint ordusu ise her iki tarafın, ağır tahkim edilmiş ve yüksek irtifalı Himalaya karakollarının bulunduğu Kontrol Hattı boyunca, beşinci gece üst üste ateş açtığını duyurdu.
Nükleer güç sahibi olan iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, Hindistan'ın Pakistan'ı, 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de 26 kişinin öldüğü bir saldırıyı desteklemekle suçlamasının ardından iyice gerildi. İslamabad bu suçlamayı reddederken, iki ülke Keşmir'de karşılıklı ateş açtı.
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
DÜNYA
Pakistan Savunma Bakanı Asif: Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmanın tırmanması mümkündür
04:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала