https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/pakistan-hindistana-ait-bir-insansiz-hava-aracini-dusurdugunu-acikladi-1095785593.html
Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı
Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Pakistan ordusu, tartışmalı Keşmir bölgesindeki fiili sınır hattı boyunca Hindistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Devlet radyosu... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T18:22+0300
2025-04-29T18:22+0300
2025-04-29T18:22+0300
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Pakistan, Hint ordusuna ait bir dronu hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle vurduğunu bildirdi.Pakistan, sınırının ihlal edildiğini belirterek 'quadcopter' (dört pervaneli drone) düşürdüğünü bildirdi. Hindistan'a ait olan hava aracının görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken, Hint ordusu ise her iki tarafın, ağır tahkim edilmiş ve yüksek irtifalı Himalaya karakollarının bulunduğu Kontrol Hattı boyunca, beşinci gece üst üste ateş açtığını duyurdu.Nükleer güç sahibi olan iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, Hindistan'ın Pakistan'ı, 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de 26 kişinin öldüğü bir saldırıyı desteklemekle suçlamasının ardından iyice gerildi. İslamabad bu suçlamayı reddederken, iki ülke Keşmir'de karşılıklı ateş açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/pakistan-savunma-bakani-asif-pakistan-ile-hindistan-arasindaki-catismanin-tirmanmasi-mumkundur-1095760205.html
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pakistan, keşmir, asya & pasifik, hindistan, drone, drone fotoğrafçılığı, dronesavar, fpv drone, drone photography contest, savaş
pakistan, keşmir, asya & pasifik, hindistan, drone, drone fotoğrafçılığı, dronesavar, fpv drone, drone photography contest, savaş
Pakistan, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı
Pakistan ordusu, tartışmalı Keşmir bölgesindeki fiili sınır hattı boyunca Hindistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Devlet radyosu tarafından yapılan haberde düşen İHA'nın Hint yapımı bir 'quadcopter' (dört pervaneli drone) olduğu ve bunun hava sahası ihlali olduğu belirtildi.
Pakistan, Hint ordusuna ait bir dronu hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle vurduğunu bildirdi.
Pakistan, sınırının ihlal edildiğini belirterek 'quadcopter' (dört pervaneli drone) düşürdüğünü bildirdi. Hindistan'a ait olan hava aracının görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken, Hint ordusu ise her iki tarafın, ağır tahkim edilmiş ve yüksek irtifalı Himalaya karakollarının bulunduğu Kontrol Hattı boyunca, beşinci gece üst üste ateş açtığını duyurdu.
Nükleer güç sahibi olan iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, Hindistan'ın Pakistan'ı, 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de 26 kişinin öldüğü bir saldırıyı desteklemekle suçlamasının ardından iyice gerildi. İslamabad bu suçlamayı reddederken, iki ülke Keşmir'de karşılıklı ateş açtı.