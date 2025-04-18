Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar'ı müzayedeye çıkıyor: 1.5 milyon sterline (75.6 milyon) alıcı bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, Batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Çin’in uygulayacağı bir teknoloji yaptırımı, Batılı şirketleri kara kara düşünme noktasına getirebilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
17:42
4 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
18:16
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
19:17
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
19:26
16 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
19:54
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
20:06
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Elektronik kelepçe alım ihalesi: Yerli üretim mi, yabancı bağlantılar mı?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli: CHP’ye kayyım doğru ve mümkün değil
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'deki milyoner sayısı belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/osman-hamdi-beyin-kahve-hazirlayan-kadinlari-muzayedeye-cikiyor-15-milyon-sterline-756-milyon-alici-1095490470.html
Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar'ı müzayedeye çıkıyor: 1.5 milyon sterline (75.6 milyon) alıcı bekliyor
Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar'ı müzayedeye çıkıyor: 1.5 milyon sterline (75.6 milyon) alıcı bekliyor
Sputnik Türkiye
Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden olan Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' isimli tablosu açık artırmaya çıkıyor. Tablonun 1.5 milyon... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T10:35+0300
2025-04-18T10:42+0300
yaşam
osman hamdi bey
kaplumbağa terbiyecisi
'kahve hazırlayan kadınlar'
müzayede
sotheby's müzayede evi
açık artırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/06/1042789262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cc132320060da9c9571310abbb33a9f.jpg
Kaplumbağa Terbiyecisi, Yeşil Cami'de Kuran Dersi, İstanbul Hanımefendisi gibi bir çok eseri bulunan ve Türk resim sanatının öncü isimleri arasında yer alan Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' isimli tablosu, Londra Sotheby's Müzayedeevi'nde satışa çıkacak. 29 Nisan'da gerçekleştirilecek açık artırmada 1.5 milyon sterline yani yaklaşık 75.6 milyon TL'ye alıcı bulması bekleniyor. Rekor fiyatlara satılmıştıOsman Hamdi Bey'in 2019'da satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosu yine bir açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline alıcı bulmuştu. Bu fiyat hem Osman Hamdi Bey’in eserleri, hem de herhangi bir Türk ressamın tablosu için rekor olmuştu. Tablonun alıcısının ise Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ortaya çıktı.Önce yine Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde ‘Yeşil Cami’de Kuran Dersi’ isimli resim 4 milyon 640 bin sterline satıldı. Hemen ardından Viyana’daki Dorotheum Sanat Galerisi’nde, “İstanbul Hanımefendisi” adlı eser, 1 milyon 770 bin 300 euroya satıldı.En bilinen eseri Kaplumbağa TerbiyecisiEn bilinen eseri Kaplumbağa Terbiyecisi 2004’te henüz Türk lirasından altı sıfır atılmadan önce 5 trilyona ( 5 milyon TL'ye) satılmıştı. Bu kez alıcı Pera Müzesi’nde sergilemek üzere Suna ve İnan Kıraç Vakfı’ydı. Osman Hamdi Bey kimdir?Türk resim sanatının önemli isimleri arasında yer alan Osman Hamdi Bey, 1842-1910 yıllarında yaşadı. Hukuk eğitimi almak için gittiği Paris’te bu eğitimi yarıda bırakarak Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda ressamlık eğitimi almaya başladı. Osman Hamdi Bey, 1869’da doğduğu topraklara geri dönerek bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunda öncü oldu. Uzun yıllar Müze-i Hümayûn’da (İstanbul Arkeoloji Müzesi) müdürlük görevi üstlendi ve koleksiyonunun genişletilmesi için çalışmalar yürüttü. Arkeoloji alanında önemli işlere imza atan sanatçı Nemrut Dağı tümülüsü ve Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda kazılar başlattı. Başlattığı en önemli arkeolojik kazı ise Sayda (Sidon, Lübnan) kazısından kral mezarlığı kazıları olarak kabul edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200906/kpssdeki-soru-sonrasi-sosyal-medyanin-gundemi-osman-hamdi-bey--1042788640.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/06/1042789262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_645be7e40a69843798295577db621af6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osman hamdi bey, osman hamdi bey kahve hazırlayan kadınlar, kaplumbağa terbiyecisi
osman hamdi bey, osman hamdi bey kahve hazırlayan kadınlar, kaplumbağa terbiyecisi

Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar'ı müzayedeye çıkıyor: 1.5 milyon sterline (75.6 milyon) alıcı bekliyor

10:35 18.04.2025 (güncellendi: 10:42 18.04.2025)
Osman Hamdi Bey - Kuran Okuyan Kız - Kaplumbağa Terbiyecisi
Osman Hamdi Bey - Kuran Okuyan Kız - Kaplumbağa Terbiyecisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
Abone ol
Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden olan Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' isimli tablosu açık artırmaya çıkıyor. Tablonun 1.5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.
Kaplumbağa Terbiyecisi, Yeşil Cami'de Kuran Dersi, İstanbul Hanımefendisi gibi bir çok eseri bulunan ve Türk resim sanatının öncü isimleri arasında yer alan Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' isimli tablosu, Londra Sotheby's Müzayedeevi'nde satışa çıkacak. 29 Nisan'da gerçekleştirilecek açık artırmada 1.5 milyon sterline yani yaklaşık 75.6 milyon TL'ye alıcı bulması bekleniyor.

Rekor fiyatlara satılmıştı

Osman Hamdi Bey'in 2019'da satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosu yine bir açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline alıcı bulmuştu. Bu fiyat hem Osman Hamdi Bey’in eserleri, hem de herhangi bir Türk ressamın tablosu için rekor olmuştu. Tablonun alıcısının ise Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ortaya çıktı.
Önce yine Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde ‘Yeşil Cami’de Kuran Dersi’ isimli resim 4 milyon 640 bin sterline satıldı. Hemen ardından Viyana’daki Dorotheum Sanat Galerisi’nde, “İstanbul Hanımefendisi” adlı eser, 1 milyon 770 bin 300 euroya satıldı.

En bilinen eseri Kaplumbağa Terbiyecisi

En bilinen eseri Kaplumbağa Terbiyecisi 2004’te henüz Türk lirasından altı sıfır atılmadan önce 5 trilyona ( 5 milyon TL'ye) satılmıştı. Bu kez alıcı Pera Müzesi’nde sergilemek üzere Suna ve İnan Kıraç Vakfı’ydı.

Osman Hamdi Bey kimdir?

Türk resim sanatının önemli isimleri arasında yer alan Osman Hamdi Bey, 1842-1910 yıllarında yaşadı.
Hukuk eğitimi almak için gittiği Paris’te bu eğitimi yarıda bırakarak Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda ressamlık eğitimi almaya başladı. Osman Hamdi Bey, 1869’da doğduğu topraklara geri dönerek bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunda öncü oldu. Uzun yıllar Müze-i Hümayûn’da (İstanbul Arkeoloji Müzesi) müdürlük görevi üstlendi ve koleksiyonunun genişletilmesi için çalışmalar yürüttü.
Arkeoloji alanında önemli işlere imza atan sanatçı Nemrut Dağı tümülüsü ve Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda kazılar başlattı. Başlattığı en önemli arkeolojik kazı ise Sayda (Sidon, Lübnan) kazısından kral mezarlığı kazıları olarak kabul edilir.
Osman Hamdi Bey - Kuran Okuyan Kız - Kaplumbağa Terbiyecisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2020
YAŞAM
KPSS'de Osman Hamdi Bey damgası: Kaplumbağa Terbiyecisi mi Kur'an Okuyan Kız mı?
6 Eylül 2020, 14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала