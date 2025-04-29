https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/murat-ongunun-esi-gozdem-ongunun-ifadesine-ulasildi-esinden-dostundan-cevresinden-borc-isteyen-bir-1095770939.html

Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı: 'Eşinden, dostundan, çevresinden borç isteyen bir konuma geldim'

Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı: 'Eşinden, dostundan, çevresinden borç isteyen bir konuma geldim'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alınmıştı. Gözdem Ongun ifadesinde, "Eşim... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T12:47+0300

2025-04-29T12:47+0300

2025-04-29T12:52+0300

türki̇ye

murat ongun

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul

türkiye

zeynep ayten gözdem ongun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103900/39/1039003969_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_247652c02cfb961d02b08a92daf115d6.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasının 'ikinci dalgası' diye adlandırılan kısmında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alınmıştı.Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı.Murat Ongun'un eşine banka hareketleri sorulduOngun’un emniyet ifadesinde, kendi tasarımlarını yapıp sattığı şirketinin banka hesabındaki hareketleri ve kendi hesap hareketleri soruldu. Takı şirketi olduğunu söyleyen Gözdem Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum. Ancak Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı şirket tanıdık gelmektedir ve bu şirkete satış yaptığımı hatırlıyorum. Bununla ilgili belgeler mevcuttur" dedi.'İhalelerle ilgili bilgim yok'Sedat Kapıdağ’ın, İBB’nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları Gözdem Ongun’a da soruldu. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" diye cevapladı.Murat Ongun'un evinin ücreti de sorulduGünlerce tartışmalara konu olan lüks evleri de Gözdem Ongun’a soruldu. Ev sahibinin ödemeyi Gözdem Ongun yaptı açıklamasına, "Doğrudur, halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi, bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL’ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi.'Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntı başladı'Gözdem Ongun’a, tasarım firmasının yaptığı ticari faaliyetler de soruldu. Genelde hediyelik eşya satışları olarak açıkladı. Sipariş geldiğinde ilk olarak ön ödeme aldığını, ardından işin durumuna göre tüm ödemenin alındığını söyledi. İnternetten tasarımlarını paylaştığını belirten Ongun, işlemlerin faturalı olduğunu ve avukatının belgeleri sunacağını anlattı. Gözdem Ongun’a MASAK raporunda yer alan hesap hareketleri soruldu. 17 hesap hareketinden 3’ünü Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için akrabalarından istediği borç para olarak açıkladı.'13 bin lira oğlumun bayram harçlığı'Ev aramasından çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlin paranın kaynağı sorulan Gözdem Ongun, “13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim" dedi.'Çocuklarım hem anne hem babadan ayrı'İBB operasyonunda i̇kinci dalga nasıl başladı?CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın aktardığı bilgilere göre, sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler gözaltı işlemlerini tamamlarken, adreslerde delil toplama çalışmalarını da sürdürüyor.Yetkililer, soruşturmanın genişletilebileceğini ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.İBB operasyonunda i̇kinci dalgada kimler gözaltına alındı?Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan YardımcısıTuran Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)Şafak Baş’a – İSKİ Genel MüdürüZeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un EşiElçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar MüdürüTurgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel SekreteriMurat Yazıcı – İBB Eski Genel SekreteriMehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel SekreteriArif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter YardımcısıFatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan VekiliBegüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür YardımcısıRamazan Gülten – İBB İmar Şube MüdürüHakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta MüdürüNazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta MüdürüOnur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel MüdürüEngin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire BaşkanıMurat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire BaşkanıNurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire BaşkanıSerap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanıİhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire BaşkanıAli Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire BaşkanıAdem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi BaşkanıNaim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire BaşkanıKadriye Kasapoğlu – Murat Ongun’un Özel KalemiMelih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu ÜyesiErdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMYOnur Aldı – Kültür A.Ş. GMYHakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür YardımcısıYakup Üner – Danışman – İBB MühendisiHülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. ÇalışanıYeşim Özay – Kültür A.Ş. ÇalışanıOya Özman – Kültür A.Ş. ÇalışanıMustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. ÇalışanıOnur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. ÇalışanıFaik Özberk – Kültür A.Ş. ÇalışanıGökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam ŞefiMetin Bal – Kültür A.Ş. Reklam ŞefiSongül Car – İSPER UzmanFikret Şimşek – İş AdamıYılmaz Şimşek – İş AdamıDursun Balcıoğlu – İş AdamıRasim Kaya – İş AdamıMete Mağden – İş AdamıMeral Çakır – Mali MüşavirCevat Kaya – Dilek İmamoğlu'nun abisi, EmekliMehmet Şahin – Emlak DanışmanıÇağlar Türkmen – Güvenlik

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/ibbye-yolsuzluk-sorusturmasinda-ikinci-dalga-eski-chp-milletvekili-ve-iski-genel-muduru-dahil-53-1095699225.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat ongun, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, türkiye, zeynep ayten gözdem ongun