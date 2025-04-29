https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/moldova-zafer-koordinasyon-komitesi-lideri-petrovic-kisinev-havalimaninda-gozaltina-alindi-1095781838.html

Moldova ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Petroviç Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı

Moldova ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Petroviç Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Moldova’nın ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Aleksey Petroviç, Moskova’dan döndüğü sırada Kişinev Havalimanı’nda gözaltına alındığını bildirdi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T16:14+0300

2025-04-29T16:14+0300

2025-04-29T16:14+0300

dünya

moldova

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moskova

dönüş

havalimanı

gözaltı

haberler

meydan

‘ölümsüz alay’ yürüyüşü

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‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Aleksey Petroviç, Moskova’dan döndüğü sırada Kişinev Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu nedenle başkent belediyesinin Zafer Bayramı kutlamalarına hazırlık için düzenlediği toplantıya yetişemeyeceğini bildirdi.Telegram kanalından paylaşım yapan Petroviç, “Nazizme karşı kazanılan zaferin ve BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası sempozyumdan döndüğüm sırada Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındım. Üzerimin aranmasını ve ek inceleme yapılmasını bekliyorum. Gözaltına alınmam nedeniyle bugün Kişinev Belediyesi’nde Zafer Bayramı etkinliklerine hazırlık amacıyla düzenlenecek olan sorumlu servislerin toplantısına katılamayacağım” ifadelerini kullandı.Petroviç ayrıca havalimanında düzenli olarak gözaltına alınmasına yol açan ‘yetkililerin planının nihayet netleştiğini’ kaydetti.Aleksey Petroviç daha önce ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi’nin Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleyeceğini bildirmişti. Ancak Kişinev yönetimi 22 Nisan’da, başkentin ana meydanında 9 Mayıs'ta yalnızca Avrupa Günü'nün kutlanmasına karar vermiş, Zafer Günü'nü kutlamak isteyenlerin başka yerlere yönelmesi gerekeceğini bildirmişti. Petroviç ise yönetiminin Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif güzergahlar sunmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ulkenin-ana-meydaninda-zafer-gunu-kutlamalarini-yasaklayan-moldova-yonetimi-alternatif-sunmayi-1095671044.html

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moldova, kişinev, moskova, dönüş, havalimanı, gözaltı, haberler, meydan, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, zafer bayramı, bm, birleşmiş milletler (bm)