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Ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasaklayan Moldova yönetimi alternatif sunmayı reddetti
Ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasaklayan Moldova yönetimi alternatif sunmayı reddetti
Sputnik Türkiye
Moldova’nın başkenti Kişinev’in ana meydanında Zafer Günü kutlamalarının yapılmasını yasaklayan ülke yönetiminin, ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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moldova
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zafer bayramı
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‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi ve arama hareketinin lideri Aleksey Petroviç, ülke yönetiminin Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif güzergahlar sunmadığı bildirdi.Petroviç, “Yetkililerin tutumu değişmedi. Zafer Bayramını kutlamak için meydanda yer yok. Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlayacak vatandaşlar için de yer yok. Bugün Belediye Binasında yapılan toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. Hükümet temsilcileri meydanı karelere bölmek ve herkese eşit fırsat vermek için herhangi bir uzlaşmayı düşünmek istemiyorlar” ifadesini kullandı.Ülke yönetiminin hiçbir alternatif önermediğini ve konuyu değerlendirmeye ara verdiğini söyleyen komite lideri, Kişinev'in ana meydanının tarihi adının Zafer Meydanı olduğunu ve 59 yıl boyunca bu bayramla ilgili tüm etkinliklerin burada düzenlendiğini anımsatarak, “Geçen yıl yetkililer fikirlerini dayatarak Zafer Bayramını meydanda kutlayan insanları oradan atmayı başardılar. Bu yıl da herkesi, ülkenin merkez meydanında bize yer olmadığı olgusuyla karşı karşıya bırakarak ‘başarıyı’ tekrarlamaya karar verdiler” dedi.Petroviç, bunun Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, abluka mağdurlarına ve 9 Mayıs 1945'te Zaferin ne pahasına kazanıldığını bilen ve hatırlayan herkese karşı haksızlık ve yanlış olduğunu kaydetti.Daha önce 9 Mayıs'ta Kişinev'in ana meydanında bir Avrupa kompleksinin açılacağını ve buradaki etkinliklere hükümet, cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği ülkelerinin 21 büyükelçisinin katılacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/lavrov-rusya-anlasmaya-hazir-ancak-bazi-unsurlarin-tamamlanmasi-gerekiyor-1095668932.html
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moldova, kişinev, zafer bayramı, avrupa birliği
moldova, kişinev, zafer bayramı, avrupa birliği

Ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasaklayan Moldova yönetimi alternatif sunmayı reddetti

06:52 25.04.2025 (güncellendi: 07:31 25.04.2025)
© Sputnik / OsmateskoKişinev'de Zafer Bayramını savunma mitingi
Kişinev'de Zafer Bayramını savunma mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Osmatesko
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Moldova’nın başkenti Kişinev’in ana meydanında Zafer Günü kutlamalarının yapılmasını yasaklayan ülke yönetiminin, ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif güzergahlar sunmadığı belirtildi.
‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi ve arama hareketinin lideri Aleksey Petroviç, ülke yönetiminin Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif güzergahlar sunmadığı bildirdi.
Petroviç, “Yetkililerin tutumu değişmedi. Zafer Bayramını kutlamak için meydanda yer yok. Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlayacak vatandaşlar için de yer yok. Bugün Belediye Binasında yapılan toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. Hükümet temsilcileri meydanı karelere bölmek ve herkese eşit fırsat vermek için herhangi bir uzlaşmayı düşünmek istemiyorlar” ifadesini kullandı.
Ülke yönetiminin hiçbir alternatif önermediğini ve konuyu değerlendirmeye ara verdiğini söyleyen komite lideri, Kişinev'in ana meydanının tarihi adının Zafer Meydanı olduğunu ve 59 yıl boyunca bu bayramla ilgili tüm etkinliklerin burada düzenlendiğini anımsatarak, “Geçen yıl yetkililer fikirlerini dayatarak Zafer Bayramını meydanda kutlayan insanları oradan atmayı başardılar. Bu yıl da herkesi, ülkenin merkez meydanında bize yer olmadığı olgusuyla karşı karşıya bırakarak ‘başarıyı’ tekrarlamaya karar verdiler” dedi.
Petroviç, bunun Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, abluka mağdurlarına ve 9 Mayıs 1945'te Zaferin ne pahasına kazanıldığını bilen ve hatırlayan herkese karşı haksızlık ve yanlış olduğunu kaydetti.
Daha önce 9 Mayıs'ta Kişinev'in ana meydanında bir Avrupa kompleksinin açılacağını ve buradaki etkinliklere hükümet, cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği ülkelerinin 21 büyükelçisinin katılacağı bildirilmişti.
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