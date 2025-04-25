https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ulkenin-ana-meydaninda-zafer-gunu-kutlamalarini-yasaklayan-moldova-yonetimi-alternatif-sunmayi-1095671044.html

Ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasaklayan Moldova yönetimi alternatif sunmayı reddetti

Ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasaklayan Moldova yönetimi alternatif sunmayı reddetti

Sputnik Türkiye

Moldova’nın başkenti Kişinev’in ana meydanında Zafer Günü kutlamalarının yapılmasını yasaklayan ülke yönetiminin, ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T06:52+0300

2025-04-25T06:52+0300

2025-04-25T07:31+0300

dünya

moldova

kişinev

zafer bayramı

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095670884_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_477e763cba634fe6db9c72a277ed5aee.jpg

‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi ve arama hareketinin lideri Aleksey Petroviç, ülke yönetiminin Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ geçit töreni için alternatif güzergahlar sunmadığı bildirdi.Petroviç, “Yetkililerin tutumu değişmedi. Zafer Bayramını kutlamak için meydanda yer yok. Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlayacak vatandaşlar için de yer yok. Bugün Belediye Binasında yapılan toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. Hükümet temsilcileri meydanı karelere bölmek ve herkese eşit fırsat vermek için herhangi bir uzlaşmayı düşünmek istemiyorlar” ifadesini kullandı.Ülke yönetiminin hiçbir alternatif önermediğini ve konuyu değerlendirmeye ara verdiğini söyleyen komite lideri, Kişinev'in ana meydanının tarihi adının Zafer Meydanı olduğunu ve 59 yıl boyunca bu bayramla ilgili tüm etkinliklerin burada düzenlendiğini anımsatarak, “Geçen yıl yetkililer fikirlerini dayatarak Zafer Bayramını meydanda kutlayan insanları oradan atmayı başardılar. Bu yıl da herkesi, ülkenin merkez meydanında bize yer olmadığı olgusuyla karşı karşıya bırakarak ‘başarıyı’ tekrarlamaya karar verdiler” dedi.Petroviç, bunun Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, abluka mağdurlarına ve 9 Mayıs 1945'te Zaferin ne pahasına kazanıldığını bilen ve hatırlayan herkese karşı haksızlık ve yanlış olduğunu kaydetti.Daha önce 9 Mayıs'ta Kişinev'in ana meydanında bir Avrupa kompleksinin açılacağını ve buradaki etkinliklere hükümet, cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği ülkelerinin 21 büyükelçisinin katılacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/lavrov-rusya-anlasmaya-hazir-ancak-bazi-unsurlarin-tamamlanmasi-gerekiyor-1095668932.html

moldova

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, kişinev, zafer bayramı, avrupa birliği