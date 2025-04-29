https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/meloni-bugunu-asla-bir-varis-noktasi-olarak-degil-her-zamanki-gibi-yeni-bir-baslangic-noktasi-1095788677.html

Meloni: Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zamanki gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum

Meloni: Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zamanki gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum

Sputnik Türkiye

Roma'da bugün gerçekleşen Türkiye-İtalya İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber katılan İtalya Başbakanı Meloni bugünün asla bir varış noktası olarak... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T20:53+0300

2025-04-29T20:53+0300

2025-04-29T20:53+0300

dünya

giorgia meloni

türkiye

recep tayyip erdoğan

i̇talya

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İtalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katıldı. Erdoğan ile birlikte İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de forumda yer aldı.Burada bir konuşma yapan Meloni, İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz-Avrupa bağlamında müttefik ve dost iki ülke olduğunu ifade etti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada olmayı, bu iş forumunun çalışmalarını selamlamayı özellikle istedik. Çünkü ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz" diyen Meloni, Türkiye'de yaklaşık 400'den fazla İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını, toplamda yaklaşık 18.5 milyar euro ciro ürettiklerini kaydetti.İtalya Başbakanı Meloni, sözlerini şöyle tamamladı:Meloni, Türkiye ve İtalya arasında işbirliklerinin kritik hammaddeler, uzay-havacılık, savunma ve ilaç sektörü gibi stratejik alanlarda da büyümeye devam ettiğini belirtti.İtalya ve Türkiye'nin birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Meloni, "Böyle büyük etkinliklerin yatırım çekmek, kalkınma yaratmak ve istihdam oluşturmak açısından büyük fırsatlar sunduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ekonomisi-savaslara-catismalara-asrin-felaketine-ragmen-buyumeyi-1095786451.html

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giorgia meloni, türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇talya