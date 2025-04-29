https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/meloni-bugunu-asla-bir-varis-noktasi-olarak-degil-her-zamanki-gibi-yeni-bir-baslangic-noktasi-1095788677.html
Meloni: Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zamanki gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum
Meloni: Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zamanki gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum
Sputnik Türkiye
Roma'da bugün gerçekleşen Türkiye-İtalya İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber katılan İtalya Başbakanı Meloni bugünün asla bir varış noktası olarak... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T20:53+0300
2025-04-29T20:53+0300
2025-04-29T20:53+0300
dünya
giorgia meloni
türkiye
recep tayyip erdoğan
i̇talya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095788519_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_74cf42d0f105b1a024571f03d375c1c4.jpg
İtalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katıldı. Erdoğan ile birlikte İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de forumda yer aldı.Burada bir konuşma yapan Meloni, İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz-Avrupa bağlamında müttefik ve dost iki ülke olduğunu ifade etti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada olmayı, bu iş forumunun çalışmalarını selamlamayı özellikle istedik. Çünkü ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz" diyen Meloni, Türkiye'de yaklaşık 400'den fazla İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını, toplamda yaklaşık 18.5 milyar euro ciro ürettiklerini kaydetti.İtalya Başbakanı Meloni, sözlerini şöyle tamamladı:Meloni, Türkiye ve İtalya arasında işbirliklerinin kritik hammaddeler, uzay-havacılık, savunma ve ilaç sektörü gibi stratejik alanlarda da büyümeye devam ettiğini belirtti.İtalya ve Türkiye'nin birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Meloni, "Böyle büyük etkinliklerin yatırım çekmek, kalkınma yaratmak ve istihdam oluşturmak açısından büyük fırsatlar sunduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ekonomisi-savaslara-catismalara-asrin-felaketine-ragmen-buyumeyi-1095786451.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095788519_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_846d7efc9f16361bc26492255cf69cbb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giorgia meloni, türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇talya
giorgia meloni, türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇talya
Meloni: Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zamanki gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum
Roma'da bugün gerçekleşen Türkiye-İtalya İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber katılan İtalya Başbakanı Meloni bugünün asla bir varış noktası olarak değil, her zaman olduğu gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirdiğini söyledi.
İtalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katıldı. Erdoğan ile birlikte İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de forumda yer aldı.
Burada bir konuşma yapan Meloni, İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz-Avrupa bağlamında müttefik ve dost iki ülke olduğunu ifade etti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada olmayı, bu iş forumunun çalışmalarını selamlamayı özellikle istedik. Çünkü ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz" diyen Meloni, Türkiye'de yaklaşık 400'den fazla İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını, toplamda yaklaşık 18.5 milyar euro ciro ürettiklerini kaydetti.
İtalya Başbakanı Meloni, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülkelerimiz halihazırda temel sektörlerde sağlam bir ekonomik ve sanayi işbirliği tabanına sahiptir. Amacımız, yapay zeka, kritik malzemeler, enerji geçişi, ileri teknolojiler ve uzay araştırmaları gibi günümüzün ve geleceğin en stratejik alanlarına doğru işbirliğimizi geliştirmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve heyetine, bu önemli ziyaretleri ve bugün imzaladığımız birçok anlaşma için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşmalar, önemli bir ortakla, Akdeniz bölgesinde ve Atlantik İttifakı'nda bir müttefikle işbirliğimizi derinleştirme imkanı sunuyor. Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zaman olduğu gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum."
Meloni, Türkiye ve İtalya arasında işbirliklerinin kritik hammaddeler, uzay-havacılık, savunma ve ilaç sektörü gibi stratejik alanlarda da büyümeye devam ettiğini belirtti.
İtalya ve Türkiye'nin birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Meloni, "Böyle büyük etkinliklerin yatırım çekmek, kalkınma yaratmak ve istihdam oluşturmak açısından büyük fırsatlar sunduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.