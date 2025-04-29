https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ekonomisi-savaslara-catismalara-asrin-felaketine-ragmen-buyumeyi-1095786451.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti kapsamında Türkiye-İtalya İş Forumu'na katıldı. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T18:55+0300

2025-04-29T18:55+0300

2025-04-29T19:18+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'ndaki toplantının sonunda açıklamalarda bulundu.Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu iş forumunda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İlkini 2008 yılında ülkemizde icra ettiğimiz hükümetlerarası zirve mekanizması, aradan geçen sürede ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladı. Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarıda büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum. Kıymetli misafirler. Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Koronavirüs salgını başta olmak üzere, geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz. Batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz'' dedi.'Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar dolar'Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: Türkiye-İtalya ticaret hacmi hedefi 40 milyar dolarTürkiye İtalya arasındaki ekonomik ilişkileri ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin COVID salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. 2020 yılında 17.3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı. Bugün Türkiye'deki İtalyan sermayesi, dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 5 milyar dolara, İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek 1 milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. İstanbul'dan sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar nüfusa erişilebiliyor. Türk Hava Yollarımız da İtalya'nın 9 şehrini İstanbul'a bağlıyor. Ticaret, yatırım ve ulaşım imkanlarının barındırdığı bu muazzam potansiyel bizleri büyük ve iddialı hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Bu düşünceyle, bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş çevrelerimizin bugünkü görüşmeleri ve kuracakları yeni ortaklıklar kısa sürede yeni ticaret hedefimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Tabii karşılıklı yatırımların artırılması da bir diğer öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de mevcut bin 500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcıyı görmek istiyoruz. Bilhassa Avrupa'da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Keza yeşil enerji, dijital teknolojiler, akıllı şehirler ve uzay gibi alanlarda stratejik ortaklıklar geliştirmemiz gerekiyor. Hükümetler olarak ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki ekonomik işbirliği salt hükümetlerin çabasıyla gelişmez. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım. İşbirliğini gerçek anlamda geliştirecek olanlar öncelikle sizlersiniz. Biz engelleri kaldırdık. Kaldırmaya devam ediyoruz. Her zaman teşvik edici olduk. Olmayı da sürdüreceğiz. İş çevrelerimizden, bizim açtığımız yollarda kararlılıkla ilerlemelerini arzu ediyoruz. Başbakan Sayın Meloni nezdinde iş adamlarımıza yönelik bu teşvik ve ilgiden dolayı İtalyan hükümetine tekrar şükranlarımı sunuyorum'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/cumhurbaskani-erdogan-gazzeli-mazlumlarin-sanli-mucadelesi-yolsuzluk-iddialarina-alet-edilemeyecek-1095753627.html

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recep tayyip erdoğan, i̇talya, türkiye, ekonomi