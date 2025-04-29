https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/lavrov-kubali-mevkidasi-parrilla-ile-stratejik-ortakligin-gelistirilmesini-gorustu-1095789318.html

Lavrov, Kübalı mevkidaşı Parrilla ile stratejik ortaklığın geliştirilmesini görüştü

Lavrov, Kübalı mevkidaşı Parrilla ile stratejik ortaklığın geliştirilmesini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği Kübalı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T21:58+0300

2025-04-29T21:58+0300

2025-04-29T21:56+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

bruno rodriguez parrilla

görüşme

moskova

havana

abd

avrasya ekonomik birliği (aeb)

brics

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunu ele aldığı, görüşme sırasında tarafların Moskova ve Havana arasındaki siyasi diyaloğun yoğun dinamiğini sürdürme arzusunu vurguladıkları belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanları geleneksel olarak güvene dayalı ve yapıcı ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesinin güncel yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Moskova ve Havana arasındaki siyasi diyaloğun yoğun dinamiğinin sürdürülmesi, ticari ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere öncelikli etkileşim alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki karşılıklı kararlılığın altı çizildi” ifadelerine yer verildi.Dışişleri Bakanlarının, bölgesel ve uluslararası gündemin temel konularını ele aldıkları, her iki tarafın BM, Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini artırmaya yönelik arzularını dile getirdikleri, ayrıca iki ülkenin tek taraflı ve meşru olmayan yaptırımların uygulanmasının kabul edilemezliği konusundaki değişmez ortak tutuma vurgu yaptıkları kaydedildi.İki ülkenin ABD'nin Ada'ya uyguladığı ticari, ekonomik ve mali ablukanın derhal sona erdirilmesi ve Küba'nın ABD'nin ‘teröre destek veren ülkeler’ listesinden çıkarılması gerektiği konusundaki dayanışmayı bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cin-disisleri-bakani-wang-cin-ve-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-degismedi-1095761317.html

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bruno rodriguez parrilla, görüşme, moskova, havana, abd, avrasya ekonomik birliği (aeb), brics, bm