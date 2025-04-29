https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/lavrov-kubali-mevkidasi-parrilla-ile-stratejik-ortakligin-gelistirilmesini-gorustu-1095789318.html
Lavrov, Kübalı mevkidaşı Parrilla ile stratejik ortaklığın geliştirilmesini görüştü
Lavrov, Kübalı mevkidaşı Parrilla ile stratejik ortaklığın geliştirilmesini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği Kübalı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T21:58+0300
2025-04-29T21:58+0300
2025-04-29T21:56+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
bruno rodriguez parrilla
görüşme
moskova
havana
abd
avrasya ekonomik birliği (aeb)
brics
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_9c6e26d0a71a8e4438fe5b28194528a4.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunu ele aldığı, görüşme sırasında tarafların Moskova ve Havana arasındaki siyasi diyaloğun yoğun dinamiğini sürdürme arzusunu vurguladıkları belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanları geleneksel olarak güvene dayalı ve yapıcı ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesinin güncel yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Moskova ve Havana arasındaki siyasi diyaloğun yoğun dinamiğinin sürdürülmesi, ticari ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere öncelikli etkileşim alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki karşılıklı kararlılığın altı çizildi” ifadelerine yer verildi.Dışişleri Bakanlarının, bölgesel ve uluslararası gündemin temel konularını ele aldıkları, her iki tarafın BM, Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini artırmaya yönelik arzularını dile getirdikleri, ayrıca iki ülkenin tek taraflı ve meşru olmayan yaptırımların uygulanmasının kabul edilemezliği konusundaki değişmez ortak tutuma vurgu yaptıkları kaydedildi.İki ülkenin ABD'nin Ada'ya uyguladığı ticari, ekonomik ve mali ablukanın derhal sona erdirilmesi ve Küba'nın ABD'nin ‘teröre destek veren ülkeler’ listesinden çıkarılması gerektiği konusundaki dayanışmayı bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cin-disisleri-bakani-wang-cin-ve-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-degismedi-1095761317.html
moskova
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_45:0:673:471_1920x0_80_0_0_2c95712414d77c5eb85a0d0019d3de2e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bruno rodriguez parrilla, görüşme, moskova, havana, abd, avrasya ekonomik birliği (aeb), brics, bm
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bruno rodriguez parrilla, görüşme, moskova, havana, abd, avrasya ekonomik birliği (aeb), brics, bm
Lavrov, Kübalı mevkidaşı Parrilla ile stratejik ortaklığın geliştirilmesini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunu ele aldığı, görüşme sırasında tarafların Moskova ve Havana arasındaki siyasi diyaloğun yoğun dinamiğini sürdürme arzusunu vurguladıkları belirtildi.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanları geleneksel olarak güvene dayalı ve yapıcı ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesinin güncel yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Moskova ve Havana arasındaki siyasi diyaloğun yoğun dinamiğinin sürdürülmesi, ticari ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere öncelikli etkileşim alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki karşılıklı kararlılığın altı çizildi” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlarının, bölgesel ve uluslararası gündemin temel konularını ele aldıkları, her iki tarafın BM, Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini artırmaya yönelik arzularını dile getirdikleri, ayrıca iki ülkenin tek taraflı ve meşru olmayan yaptırımların uygulanmasının kabul edilemezliği konusundaki değişmez ortak tutuma vurgu yaptıkları kaydedildi.
İki ülkenin ABD'nin Ada'ya uyguladığı ticari, ekonomik ve mali ablukanın derhal sona erdirilmesi ve Küba'nın ABD'nin ‘teröre destek veren ülkeler’ listesinden çıkarılması gerektiği konusundaki dayanışmayı bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.