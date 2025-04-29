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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven değişmedi
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven değişmedi
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang, son dönemde dünyada pek çok değişikliğin yaşandığını ancak Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmediğini... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T08:15+0300
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dünya
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çin dışişleri bakanlığı
wang yi
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sergey lavrov
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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyadaki gelişmelerden etkilenmediğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Wang, “Son zamanlarda uluslararası durumda pek çok yeni değişiklik oldu. Değişim, içinde bulunduğumuz çağın normudur ancak değişmeyen tek şey Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve destek” şeklinde konuştu.Wang Yi, Çin ve Rusya'nın BRICS kapsamında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi ve kalkınmakta olan ülkelerin birliğini derinleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerle ilgili Çinli mevkidaşını bilgilendirdiği aktarıldı. Lavrov, ülkesinin Ukrayna ile barış görüşmelerini önkoşulsuz olarak yürütmeye hazır ve krizin temel nedenlerini çözme konusunda kararlı olduğunu yineledi. Wang, ülkesinin barış ve müzakereleri destekleme yönündeki ilkeli duruşunu anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-pentagon-analisti-michael-maloof-putin-ateskes-icin-inisiyatif-alarak-muzakere-etme-istegini-1095760086.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, rusya, sergey lavrov, ukrayna krizi
çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, rusya, sergey lavrov, ukrayna krizi

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven değişmedi

08:15 29.04.2025 (güncellendi: 08:34 29.04.2025)
© AFP 2023 / PAVEL GOLOVKINRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AFP 2023 / PAVEL GOLOVKIN
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Çin Dışişleri Bakanı Wang, son dönemde dünyada pek çok değişikliğin yaşandığını ancak Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmediğini belirtti.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyadaki gelişmelerden etkilenmediğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Wang, “Son zamanlarda uluslararası durumda pek çok yeni değişiklik oldu. Değişim, içinde bulunduğumuz çağın normudur ancak değişmeyen tek şey Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve destek” şeklinde konuştu.
Wang Yi, Çin ve Rusya'nın BRICS kapsamında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi ve kalkınmakta olan ülkelerin birliğini derinleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerle ilgili Çinli mevkidaşını bilgilendirdiği aktarıldı. Lavrov, ülkesinin Ukrayna ile barış görüşmelerini önkoşulsuz olarak yürütmeye hazır ve krizin temel nedenlerini çözme konusunda kararlı olduğunu yineledi. Wang, ülkesinin barış ve müzakereleri destekleme yönündeki ilkeli duruşunu anlattı.
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