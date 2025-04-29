https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/cin-disisleri-bakani-wang-cin-ve-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-degismedi-1095761317.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven değişmedi

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven değişmedi

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang, son dönemde dünyada pek çok değişikliğin yaşandığını ancak Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmediğini... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T08:15+0300

2025-04-29T08:15+0300

2025-04-29T08:34+0300

dünya

çin

çin dışişleri bakanlığı

wang yi

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sergey lavrov

ukrayna krizi

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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyadaki gelişmelerden etkilenmediğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Wang, “Son zamanlarda uluslararası durumda pek çok yeni değişiklik oldu. Değişim, içinde bulunduğumuz çağın normudur ancak değişmeyen tek şey Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve destek” şeklinde konuştu.Wang Yi, Çin ve Rusya'nın BRICS kapsamında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi ve kalkınmakta olan ülkelerin birliğini derinleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerle ilgili Çinli mevkidaşını bilgilendirdiği aktarıldı. Lavrov, ülkesinin Ukrayna ile barış görüşmelerini önkoşulsuz olarak yürütmeye hazır ve krizin temel nedenlerini çözme konusunda kararlı olduğunu yineledi. Wang, ülkesinin barış ve müzakereleri destekleme yönündeki ilkeli duruşunu anlattı.

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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, rusya, sergey lavrov, ukrayna krizi