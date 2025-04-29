https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kutahyada-36-buyuklugunde-deprem-1095757947.html

Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saat 00.24'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedilen... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T01:00+0300

2025-04-29T01:00+0300

2025-04-29T01:00+0300

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deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

kütahya

kütahya belediyesi

kütahya valiliği

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı açıklandı.AFAD verilerine göre, bugün (29 Nisan 2025) saat 00.24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin çevre ilçelerde de hafif şiddette hissedildiği, ancak şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/62-buyuklugundeki-deprem-binanin-kolonlarini-patlatti-beton-icinden-midye-kabuklari-cikti-1095752630.html

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afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği