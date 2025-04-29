https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kutahyada-36-buyuklugunde-deprem-1095757947.html
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saat 00.24'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedilen... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T01:00+0300
2025-04-29T01:00+0300
2025-04-29T01:00+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı açıklandı.AFAD verilerine göre, bugün (29 Nisan 2025) saat 00.24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin çevre ilçelerde de hafif şiddette hissedildiği, ancak şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/62-buyuklugundeki-deprem-binanin-kolonlarini-patlatti-beton-icinden-midye-kabuklari-cikti-1095752630.html
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afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği
afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saat 00.24'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevrede hafif şekilde hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı açıklandı.
AFAD verilerine göre, bugün (29 Nisan 2025) saat 00.24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin çevre ilçelerde de hafif şiddette hissedildiği, ancak şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.