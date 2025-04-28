https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/62-buyuklugundeki-deprem-binanin-kolonlarini-patlatti-beton-icinden-midye-kabuklari-cikti-1095752630.html
6.2 büyüklüğündeki deprem binanın kolonlarını patlattı: Beton içinden midye kabukları çıktı
6.2 büyüklüğündeki deprem binanın kolonlarını patlattı: Beton içinden midye kabukları çıktı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonları hasar gören 6 katlı binanın bodrum katında faaliyet gösteren dernek tahliye... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T18:03+0300
2025-04-28T18:03+0300
2025-04-28T18:03+0300
türki̇ye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem toplanma alanları
deprem çantası
bina
bina çökmesi
çöken bina
kaçak bina
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23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonları hasar gören binanın bodrum katındaki dernek tahliye edildi.Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan derneğin kolonlarındaki demirlerin korozyona uğradığı ve inşaatta deniz kabuklu kum kullanıldığı tespit edildi. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, bina sakinlerine kentsel dönüşüm için başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.Bina sakinlerinden Büşra Deniz, deprem sonrası kendilerini güvende hissetmediklerini ve kolonlardaki hasarın gözle görülür olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Serhat Çelik ise deprem sonrası binanın durumunun kötüleştiğini görünce derneği kapattıklarını belirtti. SAR AKAY Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Uzan ise betonun kalitesiz olduğunu ve binanın acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, binada her an çökme riski bulunduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/deprem-endisesiyle-nufusu-gundemde-istanbula-en-az-ve-en-cok-goc-veren-iller-belli-oldu-1095733530.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem toplanma alanları, deprem çantası, bina, bina çökmesi, çöken bina, kaçak bina, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem toplanma alanları, deprem çantası, bina, bina çökmesi, çöken bina, kaçak bina, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
6.2 büyüklüğündeki deprem binanın kolonlarını patlattı: Beton içinden midye kabukları çıktı
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonları hasar gören 6 katlı binanın bodrum katında faaliyet gösteren dernek tahliye edildi. Yapılan incelemede, binanın kolonlarında ciddi korozyon olduğu ve inşaatta deniz kumu kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar, binanın acil tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.
23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonları hasar gören binanın bodrum katındaki dernek tahliye edildi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan derneğin kolonlarındaki demirlerin korozyona uğradığı ve inşaatta deniz kabuklu kum kullanıldığı tespit edildi. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, bina sakinlerine kentsel dönüşüm için başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.
Bina sakinlerinden Büşra Deniz, deprem sonrası kendilerini güvende hissetmediklerini ve kolonlardaki hasarın gözle görülür olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Serhat Çelik ise deprem sonrası binanın durumunun kötüleştiğini görünce derneği kapattıklarını belirtti.
SAR AKAY Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Uzan ise betonun kalitesiz olduğunu ve binanın acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, binada her an çökme riski bulunduğuna dikkat çekti.