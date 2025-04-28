https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/62-buyuklugundeki-deprem-binanin-kolonlarini-patlatti-beton-icinden-midye-kabuklari-cikti-1095752630.html

6.2 büyüklüğündeki deprem binanın kolonlarını patlattı: Beton içinden midye kabukları çıktı

6.2 büyüklüğündeki deprem binanın kolonlarını patlattı: Beton içinden midye kabukları çıktı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonları hasar gören 6 katlı binanın bodrum katında faaliyet gösteren dernek tahliye... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T18:03+0300

2025-04-28T18:03+0300

2025-04-28T18:03+0300

türki̇ye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

deprem toplanma alanları

deprem çantası

bina

bina çökmesi

çöken bina

kaçak bina

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23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonları hasar gören binanın bodrum katındaki dernek tahliye edildi.Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan derneğin kolonlarındaki demirlerin korozyona uğradığı ve inşaatta deniz kabuklu kum kullanıldığı tespit edildi. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, bina sakinlerine kentsel dönüşüm için başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.Bina sakinlerinden Büşra Deniz, deprem sonrası kendilerini güvende hissetmediklerini ve kolonlardaki hasarın gözle görülür olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Serhat Çelik ise deprem sonrası binanın durumunun kötüleştiğini görünce derneği kapattıklarını belirtti. SAR AKAY Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Uzan ise betonun kalitesiz olduğunu ve binanın acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, binada her an çökme riski bulunduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/deprem-endisesiyle-nufusu-gundemde-istanbula-en-az-ve-en-cok-goc-veren-iller-belli-oldu-1095733530.html

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