https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kremlin-kiev-putinin-ilan-ettigi-3-gunluk-ateskesle-ilgili-henuz-bir-yanit-vermedi-1095767547.html

Kremlin: Kiev, Putin'in ilan ettiği 3 günlük ateşkesle ilgili henüz bir yanıt vermedi

Kremlin: Kiev, Putin'in ilan ettiği 3 günlük ateşkesle ilgili henüz bir yanıt vermedi

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, 7 Mayıs saat 23:59'dan 10 Mayıs saat 23:59'a kadar ateşkes ilan ederken Kiev'den bu ateşkese henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T11:27+0300

2025-04-29T11:27+0300

2025-04-29T11:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

vladimir putin

kiev

ukrayna

rusya

kremlin

zafer günü

9 mayıs zafer bayramı

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde ilan ettiği 3 günlük ateşkese Kiev rejiminden henüz bir yanıt gelmediğini söyledi.Peskov, Ukrayna'dan herhangi bir tepki gelmediği için Moskova'nın Kiev'in ateşkese katılıp katılmayacağı konusunda bir fikri olmadığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 30 günlük ateşkes önerisi hakkında ise "Tüm nüanslar çözüme kavuşturulmadan bu imkansız" yorumunu yaptı.Zelenskiy'in Putin'in kararını 'manipülasyon' olarak nitelemesine yanıt veren Peskov, "Asıl manipülasyın, Devlet Başkanı Putin'in bu inisiyatifine doğrudan bir yanıt verilmemesidir. Bu, manipülasyondan da fazlasıdır" dedi.'Avrupa savaşın sürmesinden yana'Kiev'in yanı sıra Avrupa'dan da ateşkes kararıyla ilgili bir değerlendirme gelmediğine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "Kimin gerçekten barışa odaklandığı, kimin savaşı körüklediği belli oluyor. Ne yazık ki bu, Avrupa başkentlerinin hala savaşı sürdürmeye odaklanmayı tercih ettiğini bir kez daha teyit ediyor" ifadelerini kullandı.Kremlin'den dün yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır" denmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/turkiyenin-ilgi-duydugu-rus-ms-21-yolcu-ucagi-tamamen-yerli-sistemlerle-ilk-kez-havalandi-1095764996.html

kiev

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, vladimir putin, kiev, ukrayna, rusya, kremlin, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü, ateşkes, dmitriy peskov