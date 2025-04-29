Kremlin: Kiev, Putin'in ilan ettiği 3 günlük ateşkesle ilgili henüz bir yanıt vermedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: '23 Nisan'da meydana gelen deprem, uğurlu bir depremdi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Gürer: ‘Tarımda bir deprem yaşadık, fiyatlara etkisi sonbaharda görülecek'
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
19 Mart operasyonlarının Türkiye'ye ekonomik bedeli
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İmplant uygulamalarını kolaylaştıran bir girişim
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'PYD öncülüğündeki konferansın arkasındaki aktörler ABD ve Fransa'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
17:55
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
18:15
28 dk
Canlı
19:23
49 dk
ÖZEL HABER
Yunan Bakan’dan dikkat çeken İstanbul ziyareti
22:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşı 2 çeyrek altına düştü
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
YAZI - YORUM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten kimdir?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kremlin-kiev-putinin-ilan-ettigi-3-gunluk-ateskesle-ilgili-henuz-bir-yanit-vermedi-1095767547.html
Kremlin: Kiev, Putin'in ilan ettiği 3 günlük ateşkesle ilgili henüz bir yanıt vermedi
Kremlin: Kiev, Putin'in ilan ettiği 3 günlük ateşkesle ilgili henüz bir yanıt vermedi
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, 7 Mayıs saat 23:59'dan 10 Mayıs saat 23:59'a kadar ateşkes ilan ederken Kiev'den bu ateşkese henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T11:27+0300
2025-04-29T11:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
vladimir putin
kiev
ukrayna
rusya
kremlin
zafer günü
9 mayıs zafer bayramı
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde ilan ettiği 3 günlük ateşkese Kiev rejiminden henüz bir yanıt gelmediğini söyledi.Peskov, Ukrayna'dan herhangi bir tepki gelmediği için Moskova'nın Kiev'in ateşkese katılıp katılmayacağı konusunda bir fikri olmadığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 30 günlük ateşkes önerisi hakkında ise "Tüm nüanslar çözüme kavuşturulmadan bu imkansız" yorumunu yaptı.Zelenskiy'in Putin'in kararını 'manipülasyon' olarak nitelemesine yanıt veren Peskov, "Asıl manipülasyın, Devlet Başkanı Putin'in bu inisiyatifine doğrudan bir yanıt verilmemesidir. Bu, manipülasyondan da fazlasıdır" dedi.'Avrupa savaşın sürmesinden yana'Kiev'in yanı sıra Avrupa'dan da ateşkes kararıyla ilgili bir değerlendirme gelmediğine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "Kimin gerçekten barışa odaklandığı, kimin savaşı körüklediği belli oluyor. Ne yazık ki bu, Avrupa başkentlerinin hala savaşı sürdürmeye odaklanmayı tercih ettiğini bir kez daha teyit ediyor" ifadelerini kullandı.Kremlin'den dün yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır" denmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/turkiyenin-ilgi-duydugu-rus-ms-21-yolcu-ucagi-tamamen-yerli-sistemlerle-ilk-kez-havalandi-1095764996.html
kiev
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0ffbf087cf23904ae20bd7e66e56b993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, vladimir putin, kiev, ukrayna, rusya, kremlin, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü, ateşkes, dmitriy peskov
haberler, vladimir putin, kiev, ukrayna, rusya, kremlin, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü, ateşkes, dmitriy peskov

Kremlin: Kiev, Putin'in ilan ettiği 3 günlük ateşkesle ilgili henüz bir yanıt vermedi

11:27 29.04.2025 (güncellendi: 11:36 29.04.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus lider Putin, 7 Mayıs saat 23:59'dan 10 Mayıs saat 23:59'a kadar ateşkes ilan ederken Kiev'den bu ateşkese henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde ilan ettiği 3 günlük ateşkese Kiev rejiminden henüz bir yanıt gelmediğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'dan herhangi bir tepki gelmediği için Moskova'nın Kiev'in ateşkese katılıp katılmayacağı konusunda bir fikri olmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 30 günlük ateşkes önerisi hakkında ise "Tüm nüanslar çözüme kavuşturulmadan bu imkansız" yorumunu yaptı.

Zelenskiy'in Putin'in kararını 'manipülasyon' olarak nitelemesine yanıt veren Peskov, "Asıl manipülasyın, Devlet Başkanı Putin'in bu inisiyatifine doğrudan bir yanıt verilmemesidir. Bu, manipülasyondan da fazlasıdır" dedi.

'Avrupa savaşın sürmesinden yana'

Kiev'in yanı sıra Avrupa'dan da ateşkes kararıyla ilgili bir değerlendirme gelmediğine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "Kimin gerçekten barışa odaklandığı, kimin savaşı körüklediği belli oluyor. Ne yazık ki bu, Avrupa başkentlerinin hala savaşı sürdürmeye odaklanmayı tercih ettiğini bir kez daha teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır" denmişti.
МАКС-2021. Летная программа - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
DÜNYA
Türkiye'nin ilgi duyduğu Rus MS-21 yolcu uçağı, tamamen yerli sistemlerle ilk kez havalandı
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала