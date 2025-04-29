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KazanForum 2025’te Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili yeni projeler sunulacak
KazanForum 2025’te Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili yeni projeler sunulacak
Sputnik Türkiye
Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025 kapsamında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesi alanında yeni projelerin sunumunun yapılacağı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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rusya
tataristan
tataristan cumhuriyeti
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rusya ulaştırma bakanlığı
roskongress vakfı
kuzey-güney ulaştırma koridoru
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Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenecek olan Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’in ulaştırma gündeminin başlıca konusu Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) olacak.Forumun katılımcıları, koridorun tamamında altyapının geliştirilmesi, nakliye coğrafyasının genişletilmesi ve yük taşımacılığına ilişkin hukuki altyapının oluşturulması gibi konuları ele alacak. Tartışma sırasında yeni projelerin sunumu da yapılacak.Oturuma Rusya Hükümeti, Devlet Başkanlığı İdaresi, bölge yetkilileri, ulaştırma şirketleri temsilcilerinin yanı sıra İran, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Katar, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ulaştırma bakanlıklarından meslektaşlar katılacak.Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, “Uluslararası gündemimizin öncelikli konularından biri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru boyunca altyapının geliştirilmesi, ulaştırma coğrafyasının genişletilmesi ve yük taşımacılığına ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasıdır. Bu çalışmada koridor güzergahlarının geçtiği ülkelerdeki meslektaşlarımız görev alıyor” açıklamasında bulundu.13-18 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek olan Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2025 kapsamında ulaştırma ve lojistik ile ilgili düzenlenecek 5 etkinliğin organizatörlüğünü Rusya Ulaştırma Bakanlığı üstlendi.Etkinliğin hazırlık ve düzenleme operatörü Roskongress Vakfı olup, operatörün icra müdürlüğü ise Spor ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’dür.Sputnik, forumun genel medya ortaklığını üstlenmiş bulunuyor.
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rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, kazanforum, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), rusya ulaştırma bakanlığı, roskongress vakfı, kuzey-güney ulaştırma koridoru, rusya hükümeti

KazanForum 2025’te Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili yeni projeler sunulacak

13:18 29.04.2025
© SputnikKazanForum
KazanForum - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025 kapsamında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesi alanında yeni projelerin sunumunun yapılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenecek olan Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’in ulaştırma gündeminin başlıca konusu Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) olacak.
Forumun katılımcıları, koridorun tamamında altyapının geliştirilmesi, nakliye coğrafyasının genişletilmesi ve yük taşımacılığına ilişkin hukuki altyapının oluşturulması gibi konuları ele alacak. Tartışma sırasında yeni projelerin sunumu da yapılacak.
Oturuma Rusya Hükümeti, Devlet Başkanlığı İdaresi, bölge yetkilileri, ulaştırma şirketleri temsilcilerinin yanı sıra İran, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Katar, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ulaştırma bakanlıklarından meslektaşlar katılacak.
Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, “Uluslararası gündemimizin öncelikli konularından biri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru boyunca altyapının geliştirilmesi, ulaştırma coğrafyasının genişletilmesi ve yük taşımacılığına ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasıdır. Bu çalışmada koridor güzergahlarının geçtiği ülkelerdeki meslektaşlarımız görev alıyor” açıklamasında bulundu.
13-18 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek olan Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2025 kapsamında ulaştırma ve lojistik ile ilgili düzenlenecek 5 etkinliğin organizatörlüğünü Rusya Ulaştırma Bakanlığı üstlendi.
Etkinliğin hazırlık ve düzenleme operatörü Roskongress Vakfı olup, operatörün icra müdürlüğü ise Spor ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’dür.
Sputnik, forumun genel medya ortaklığını üstlenmiş bulunuyor.
Kazan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
DÜNYA
Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konuklar katılacak
21 Nisan, 18:52
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