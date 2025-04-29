https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kazanforum-2025te-uluslararasi-kuzey-guney-ulastirma-koridoru-ile-ilgili-yeni-projeler-sunulacak-1095773888.html

KazanForum 2025’te Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili yeni projeler sunulacak

KazanForum 2025’te Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili yeni projeler sunulacak

Sputnik Türkiye

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025 kapsamında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesi alanında yeni projelerin sunumunun yapılacağı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T13:18+0300

2025-04-29T13:18+0300

2025-04-29T13:18+0300

dünya

rusya

tataristan

tataristan cumhuriyeti

kazan

kazanforum

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

rusya ulaştırma bakanlığı

roskongress vakfı

kuzey-güney ulaştırma koridoru

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Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenecek olan Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’in ulaştırma gündeminin başlıca konusu Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) olacak.Forumun katılımcıları, koridorun tamamında altyapının geliştirilmesi, nakliye coğrafyasının genişletilmesi ve yük taşımacılığına ilişkin hukuki altyapının oluşturulması gibi konuları ele alacak. Tartışma sırasında yeni projelerin sunumu da yapılacak.Oturuma Rusya Hükümeti, Devlet Başkanlığı İdaresi, bölge yetkilileri, ulaştırma şirketleri temsilcilerinin yanı sıra İran, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Katar, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ulaştırma bakanlıklarından meslektaşlar katılacak.Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, “Uluslararası gündemimizin öncelikli konularından biri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru boyunca altyapının geliştirilmesi, ulaştırma coğrafyasının genişletilmesi ve yük taşımacılığına ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasıdır. Bu çalışmada koridor güzergahlarının geçtiği ülkelerdeki meslektaşlarımız görev alıyor” açıklamasında bulundu.13-18 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek olan Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2025 kapsamında ulaştırma ve lojistik ile ilgili düzenlenecek 5 etkinliğin organizatörlüğünü Rusya Ulaştırma Bakanlığı üstlendi.Etkinliğin hazırlık ve düzenleme operatörü Roskongress Vakfı olup, operatörün icra müdürlüğü ise Spor ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’dür.Sputnik, forumun genel medya ortaklığını üstlenmiş bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-islam-dunyasi-kazanforum-2025e-87-ulkeden-konuklar-katilacak-1095565998.html

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