https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/israil-basbakani-netanyahunun-konvoyu-kaza-gecirdi-1095785903.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyu kaza geçirdi
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyu kaza geçirdi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi konvoyu, Tel Aviv'deki ofisi önünde trafik kazası geçirdi. Özel Kişileri Koruma Birimi'ne ait bir aracın... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T18:41+0300
2025-04-29T18:41+0300
2025-04-29T18:41+0300
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i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, benyamin netanyahu
i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, benyamin netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyu kaza geçirdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi konvoyu, Tel Aviv'deki ofisi önünde trafik kazası geçirdi. Özel Kişileri Koruma Birimi'ne ait bir aracın karıştığı kazada Başbakan Netanyahu'nun bulunmadığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.