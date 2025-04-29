https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isparka-ait-36-otopark-ibb-zabita-ekipleri-tarafindan-muhurlendi-1095757477.html
İSPARK'a ait 36 otopark İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi
İSPARK'a ait 36 otopark İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi
Sputnik Türkiye
İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T00:22+0300
2025-04-29T00:22+0300
2025-04-29T00:22+0300
türki̇ye
otopark
otopark ücreti
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇spark
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063377578_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c9ebcff9deedf9e83666a77b29eb1f5b.jpg
İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiğini açıkladı.Bu kapsamda kapatılan otoparklar arasında şunlar olduğu kaydedildi:Girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatılan otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/btk-duyurdu-en-cok-sikayet-kayip-posta-ve-telefon-faturasi-icin-geldi-1095756884.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063377578_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_573f93a91f2e9bbb4a616b65bbbd46f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otopark, otopark ücreti, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇spark
otopark, otopark ücreti, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇spark
İSPARK'a ait 36 otopark İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi
İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiğini açıkladı.
Bu kapsamda kapatılan otoparklar arasında şunlar olduğu kaydedildi:
Bin 162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı,
500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı,
118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı,
197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı,
400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı,
581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı
Girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatılan otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.