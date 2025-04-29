https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isparka-ait-36-otopark-ibb-zabita-ekipleri-tarafindan-muhurlendi-1095757477.html

İSPARK'a ait 36 otopark İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

İSPARK'a ait 36 otopark İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

Sputnik Türkiye

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T00:22+0300

2025-04-29T00:22+0300

2025-04-29T00:22+0300

türki̇ye

otopark

otopark ücreti

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇spark

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İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiğini açıkladı.Bu kapsamda kapatılan otoparklar arasında şunlar olduğu kaydedildi:Girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatılan otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

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türki̇ye

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Sputnik Türkiye

otopark, otopark ücreti, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇spark