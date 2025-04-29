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EKONOMİ
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IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip, dünyadaki payı yüzde 3.5'in üzerinde
IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip, dünyadaki payı yüzde 3.5'in üzerinde
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin yaptıımlarına rağmen ekonomik büyümede önemli başarılar elde eden Rusya, 2021'den bu yana en yüksek göstergeye ulaşarak 4. sıradaki yerini... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T13:11+0300
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayınladığı rapora göre Rusya, yüzde 3.54'lük payla dünyanın 4. büyük ekonomisine sahip.Küresel ekonomideki payını 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3.54'e çıkaran Rusya, 2024 yılında 6.94 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı.2023 yılında 6.48 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olan Rusya, kaydettiği artışla 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.Küresel ekonominin zirvesinde 37.07 trilyon dolarlık hacimle Çin, 29.17 trilyonla ABD ve 16.02 trilyonla Hindistan yer aldı.Çin'in küresel ekonomideki payı yüzde 0.23'lük artışla 19.45'e, Hindistan'ınki 0.25'lik artışla 8.25'e çıkarken ABD ekonomisi yüzde 0.06 küçülerek 14.88'e geriledi.Putin, BRICS ve Rusya'nın çok daha önde olduğunu vurgulamıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, G7'ye neden büyük dendiğini anlamadığını kaydederek, büyüme oranlarına bakıldığında BRICS ve Rusya'nın çok daha önde olduğunun altını çizmişti.Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuşan Putin, "2024 yılında Euro Bölgesi'nde GSYİH artışı yüzde 0.9 oldu. Büyük Yedili'ye gelince. Buna neden büyük deniyor, anlamıyorum. Nereye bakarsanız bakın, haritada hiçbirini göremiyorsunuz. Bu Yedili'nin büyüme oranı yüzde 1.9. BRICS'te yüzde 4.9. Rusya'da iki yıl arka arkaya yüzde 4.1" ifadelerini kullanmıştı.Batılı ülkelerin yaptırım politikasını eleştiren Putin, Rusya'daki özel ve tüzel kişilere yaklaşık 29 bin yaptırım uygulandığını kaydetmişti.Rus lider, "Yaptırımlar geçici veya isabetli tedbirler değil, Rusya'ya yönelik sistemsel, stratejik bir baskı mekanizmasıdır. Uluslararası ilişkiler sistemi her ne şekilde olursa olsun, rakiplerimiz her zaman ülkemizi frenlemek, ekonomik ve teknolojik olanaklarını zayıflatmak arzusunda olacak. Yaptırımlar ve kısıtlamalar, tüm dünyanın, tüm küresel ekonominin girdiği yeni bir gelişme aşamasının gerçeğidir. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Şubat 2022'den bu yana Rus özel ve tüzel kişilere 28 bin 595 yaptırım uygulandı" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kremlin-kiev-putinin-ilan-ettigi-3-gunluk-ateskesle-ilgili-henuz-bir-yanit-vermedi-1095767547.html
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rusya, çin, uluslararası para fonu (imf), brics, imf, küresel ekonomik görünüm raporu, abd, ekonomi, ekonomik büyüme, vladimir putin
rusya, çin, uluslararası para fonu (imf), brics, imf, küresel ekonomik görünüm raporu, abd, ekonomi, ekonomik büyüme, vladimir putin

IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip, dünyadaki payı yüzde 3.5'in üzerinde

13:11 29.04.2025
© SputnikIMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?
IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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Batılı ülkelerin yaptıımlarına rağmen ekonomik büyümede önemli başarılar elde eden Rusya, 2021'den bu yana en yüksek göstergeye ulaşarak 4. sıradaki yerini korudu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayınladığı rapora göre Rusya, yüzde 3.54'lük payla dünyanın 4. büyük ekonomisine sahip.

Küresel ekonomideki payını 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3.54'e çıkaran Rusya, 2024 yılında 6.94 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı.

2023 yılında 6.48 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olan Rusya, kaydettiği artışla 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Küresel ekonominin zirvesinde 37.07 trilyon dolarlık hacimle Çin, 29.17 trilyonla ABD ve 16.02 trilyonla Hindistan yer aldı.

Çin'in küresel ekonomideki payı yüzde 0.23'lük artışla 19.45'e, Hindistan'ınki 0.25'lik artışla 8.25'e çıkarken ABD ekonomisi yüzde 0.06 küçülerek 14.88'e geriledi.

Putin, BRICS ve Rusya'nın çok daha önde olduğunu vurgulamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, G7'ye neden büyük dendiğini anlamadığını kaydederek, büyüme oranlarına bakıldığında BRICS ve Rusya'nın çok daha önde olduğunun altını çizmişti.
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuşan Putin, "2024 yılında Euro Bölgesi'nde GSYİH artışı yüzde 0.9 oldu. Büyük Yedili'ye gelince. Buna neden büyük deniyor, anlamıyorum. Nereye bakarsanız bakın, haritada hiçbirini göremiyorsunuz. Bu Yedili'nin büyüme oranı yüzde 1.9. BRICS'te yüzde 4.9. Rusya'da iki yıl arka arkaya yüzde 4.1" ifadelerini kullanmıştı.

Batılı ülkelerin yaptırım politikasını eleştiren Putin, Rusya'daki özel ve tüzel kişilere yaklaşık 29 bin yaptırım uygulandığını kaydetmişti.

Rus lider, "Yaptırımlar geçici veya isabetli tedbirler değil, Rusya'ya yönelik sistemsel, stratejik bir baskı mekanizmasıdır. Uluslararası ilişkiler sistemi her ne şekilde olursa olsun, rakiplerimiz her zaman ülkemizi frenlemek, ekonomik ve teknolojik olanaklarını zayıflatmak arzusunda olacak. Yaptırımlar ve kısıtlamalar, tüm dünyanın, tüm küresel ekonominin girdiği yeni bir gelişme aşamasının gerçeğidir. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Şubat 2022'den bu yana Rus özel ve tüzel kişilere 28 bin 595 yaptırım uygulandı" demişti.
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