https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ayse-barim-sorusturmasi-tamamlandi-30-yila-kadar-hapis-istemiyle-iddianame-hazirlandi-1095787025.html

Ayşe Barım soruşturması tamamlandı: 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Ayşe Barım soruşturması tamamlandı: 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 2 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T19:12+0300

2025-04-29T19:12+0300

2025-04-29T19:18+0300

türki̇ye

ayşe barım

gezi parkı

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092541706_0:35:616:382_1920x0_80_0_0_58c539a4099a4b80daeccbed67227d64.jpg

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma tamamlandı. Barım hakkında hazırlanan iddianamede Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ayse-barimin-hastaneye-kaldirildigi-iddialarina-yonelik-aciklama-saglik-durumu-nasil-1095528549.html

türki̇ye

gezi parkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşe barım, ayşe barım tutuklandı mı, ayşe barım iddianame, ayşe barım ne kadar ceza istendi, ayşe barım neyle suclanıyor, ayşe barım 30 yıl istendi, ayşe barım kimdir