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SON DAKİKA | Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ayse-barim-sorusturmasi-tamamlandi-30-yila-kadar-hapis-istemiyle-iddianame-hazirlandi-1095787025.html
Ayşe Barım soruşturması tamamlandı: 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Ayşe Barım soruşturması tamamlandı: 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 2 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T19:12+0300
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türki̇ye
ayşe barım
gezi parkı
cumhuriyet başsavcılığı
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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma tamamlandı. Barım hakkında hazırlanan iddianamede Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ayse-barimin-hastaneye-kaldirildigi-iddialarina-yonelik-aciklama-saglik-durumu-nasil-1095528549.html
türki̇ye
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Ayşe Barım soruşturması tamamlandı: 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

19:12 29.04.2025 (güncellendi: 19:18 29.04.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaSerenay Sarıkaya, Ayşe Barım
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 2 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma tamamlandı. Barım hakkında hazırlanan iddianamede Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım, İstanbul’da doğup eğitim hayatına burada başladı. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak, iki yıl boyunca Londra’da iletişim eğitimi aldı ve bu süreçte çalışarak sektörde deneyim kazandı.
Barım, medya kariyerine 1992 yılında başladı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu.
2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ve basın danışmanlığı ajansını kuran Ayşe Barım, sanatçılar ve markalar için kapsamlı hizmetler sunmaya başladı.
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
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Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarına yönelik açıklama: Sağlık durumu nasıl?
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