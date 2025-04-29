https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/harkov-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-ukraynaya-ait-bir-su-27-savas-1095772848.html

Harkov Bölgesinde bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Harkov Bölgesinde bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun son bir gün içerisinde Harkov bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği ve Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T13:03+0300

2025-04-29T13:03+0300

2025-04-29T13:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

rusya savunma bakanlığı

rusya hava uzay kuvvetleri

ukrayna sınır muhafaza servisi

su-27

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Doroşovka yerleşim merkezi Rusya’nın kontrolüne geçti.Ukrayna ordusu son bir günde bin 385 asker, bir tank ve dokuz zırhlı savaş aracı kaybetti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle Ukrayna’nın 152 noktasına düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi eğitim merkezi, İHA üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Ayrıca Ukrayna’ya ait 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 189 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna sınır muhafaza servisi, su-27