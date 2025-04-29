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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/harkov-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-ukraynaya-ait-bir-su-27-savas-1095772848.html
Harkov Bölgesinde bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Harkov Bölgesinde bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun son bir gün içerisinde Harkov bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği ve Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T13:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Doroşovka yerleşim merkezi Rusya’nın kontrolüne geçti.Ukrayna ordusu son bir günde bin 385 asker, bir tank ve dokuz zırhlı savaş aracı kaybetti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle Ukrayna’nın 152 noktasına düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi eğitim merkezi, İHA üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Ayrıca Ukrayna’ya ait 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 189 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trumpin-vergileri-cine-bir-hediye-abdnin-guvenilirligini-zayiflatti-1095770288.html
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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna sınır muhafaza servisi, su-27
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna sınır muhafaza servisi, su-27

Harkov Bölgesinde bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı düşürüldü

13:03 29.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya ordusunun son bir gün içerisinde Harkov bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği ve Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Doroşovka yerleşim merkezi Rusya’nın kontrolüne geçti.
Ukrayna ordusu son bir günde bin 385 asker, bir tank ve dokuz zırhlı savaş aracı kaybetti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle Ukrayna’nın 152 noktasına düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi eğitim merkezi, İHA üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.
Ayrıca Ukrayna’ya ait 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 189 uçak tipi İHA imha etti.
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