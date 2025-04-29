https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/goz-kapaklarinda-zamanla-sarkan-perde-goz-kapagi-dusuklugu-neden-olur-ne-yapilir-1095779040.html

Göz kapaklarında zamanla sarkan perde: Göz kapağı düşüklüğü neden olur, ne yapılır?

Göz kapaklarında zamanla sarkan perde: Göz kapağı düşüklüğü neden olur, ne yapılır?

Sputnik Türkiye

Göz kapağı düşüklüğü doğuştan olduğu gibi yaşa bağlı olarak yetişkinlerde özellikle katarakt ameliyatı geçirmiş hastalarda sık görülür. Ameliyat oranları Güney Kore’de 13.5 iken Birleşik Krallık’ta 11.5'tir.

2025-04-29T14:59+0300

2025-04-29T14:59+0300

2025-04-29T14:59+0300

sağlik

göz

göz kapağı

göz hastalıkları

göz kapağı ameliyatı

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Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yaygın olarak uygulanan bir işlem. Özellikle yaşla birlikte arttığı bilinen göz kapağı düşüklüğü doğuştan da var olabilmekte. En sık nedenleri arasında ise yaşa bağlı kaslarda oluşan güçsüzlük, göz bölgesinde geçirilen ameliyat ve travmalar, kas hastalıkları ve doğuştan bu kasların yeterli gelişmemesi yer alıyor.Son yıllarda ise göz kapağı ameliyatlarının oranı gittikçe artmış durumda. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu oran Güney Kore’de yüzde 13.5 iken Birleşik Krallık’ta 11.5 oranlarında. 2020 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 325.000'den fazla kişi göz kapağı ameliyatı geçirmişti. Peki doğuştan ve sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğünün farkları neler? Nasıl tedavi edilir? Prof. Dr. Barış Yeniad, Sputnik’e özel anlattı.‘Her 10 bin doğumda bir görülüyor’Prof. Dr. Barış Yeniad, doğuştan göz kapağı düşüklüklerinin, göz kapaklarını yukarı taşıyan ‘levator palpebralis’ kasının yeteri kadar gelişmediği durumlarda ortaya çıktığını söyleyerek şunları ekledi:“Her 10 bin doğumda bir bebekte bu durum ortaya çıkabilmekte. Ayrıca doğuştan göz kapağı düşüklükleri sadece estetik bir durum değil. Eğer göz kapağı göz bebeğini kapatacak kadar düşükse o gözde tembellik riski olduğundan ileride görme kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle düşüklüğün acilen düzeltilmesi gerekmekte. Tedavi yöntemi mutlaka cerrahi ve başka bir tedavi seçeneği bulunmamakta”Göz kapağı düşüklüğü kimlerde görülür?Yeniad, erişkinlerde göz kapağı düşüklüğünün sebebinin göz kapağını kaldıran kasın yıllar içinde zayıflamasına bağlı olarak görüldüğünü söylerken, özellikle ileri yaşta katarakt ameliyatı geçirmiş hastalarda daha sık görüldüğünü aktardı:‘Tedavisinden önce nedeni araştırılmalı’Prof. Dr. Barış Yeniad, göz kapağı düşüklüklerinin tedavisinden önce mutlaka nedeni araştırılması gerektiğini “Myastenia gravis adlı hastalığa bağlı olarak gelişen kapak düşüklüğünde, kapak seviyesi sabaha normal olmasına karşın günün ilerleyen saatlerinde giderek artar. Bazı göz siniri felçlerinde kapak düşüklüğü meydana gelebilir. Bu düşüklükte göz kapağı seviyesi hep aynıdır ancak beraberinde göz bebeği büyüklüğünde anormallik ve göz hareketlerinde kısıtlılık görülür” diyerek anlattı.Göz kapağı düşüklüğü nasıl tedavi edilir?Yeniad, tedavi sürecini şu sözlerle aktardı:“Göz kapağını kaldıran kas yeteri kadar çalışıyorsa bu kasın kuvvetlendirilerek daha iyi çalışır hale getirildiği levator cerrahisidir. Yaklaşık 15-20 dakika süren lokal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir. Kapak yüksekliği ameliyat sırasında ayarlanır ve hasta ile işbirliği son derece önemlidir. Eğer göz kapağını kaldıran kas çalışmıyorsa göz kapağı frontal askı dediğimiz yöntem ile alnımızdaki frontal kasa asılır. Askı yönteminde bacaktan alınan otojen fascia lata veya silikon gibi materyaller kullanılabilir. ”

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