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Katarakt hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Trifokal lensleri kimler kullanabilir?
Katarakt hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Trifokal lensleri kimler kullanabilir?
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2025-03-18T17:24+0300
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göz hastalıkları
lens
gözlük
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trifokal lens
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Göz sağlığı alanındaki teknolojik ilerlemeler, özellikle katarakt ameliyatları ve gözlük kullanımına duyulan ihtiyacın azalmasına ve hastalara çeşitli yeni seçenekler sunmaya başladı. Bu gelişmelerin en dikkat çekenlerinden biri ise trifokal lensler oldu. Lensin, ameliyatla gözün içine yerleştirilmesi sebebiyle dikkatleri üstüne çeken bu işlemi herkes yaptırabilir mi, kimler için uygun? Op. Dr. Ali Sipahier, Sputnik’e özel anlattı.‘Gözlük kullanmak istemeyen kişilere de uygulanabilir’Op. Dr. Ali Sipahier, trifokal lensin daha çok katarakt ameliyatlarında uygulanabileceğini söyledi:“İnsan gözünde her yönden gelen ışınları kırarak retina tabakasında odaklanmayı sağlayan iki saydam doku bulunur. Bunlardan gözüne en dış bölümünde yer alan kornea hayat boyu önemli bir değişime uğramazken, yaşın artması ile birlikte diğer saydam doku olan göz içi lensimizde iki önemli değişiklik oluşur. 40 yaşından sonra elastikiyetteki azalma sonucu yakın mesafeleri odaklayamamaya başlarız ki bu duruma Latince yaşlı göz anlamına gelen presbiyopi adı verilir. Daha sonraki yıllarda ise lensin su içeriğinin değişmesi ile saydamlık azalır ve katarakt gelişir. Artan insan ömrü ile birlikte katarakt dünyada en çok yapılan ameliyat haline gelmiştir. Son yıllarda göz içi mercek teknolojisindeki gelişmelerle bu ameliyat sadece katarakt gelişen gözlerde değil, belli bir yaşın üzerinde gözlük kullanmak istemeyen kişilerde de uygulanabilmektedir.”‘Göz içindeki mercek alınarak yerine lens yerleştirilir’Sipahier, trifokal lenslerin monofokal lenslere göre farkını şöyle sıraladı:“Katarakt ameliyatında göz içindeki mercek alınarak mutlaka yerine yeni bir lens yerleştirilir. Standart uygulanan monofokal merceklerde hastalar uzak mesafeleri iyi görürken orta ve yakın mesafelerde gözlük kullanmak durumunda kalırlar. Trifokal yani üç odaklı merceklerde ise uzak, orta ve yakın mesafeler gözlüksüz görülebilir. Ancak trifokal mercekler bunu genç saydam göz içi mercek gibi kırıcılığı değiştirerek değil difraksiyon yani kırınım adlı bir mekanizmayla yaparlar. Işığın pürüzlü bir yüzeyden geçerken yön değiştirmesi olarak tanımlanan difraksiyonda gözde aynı anda farklı odaklar meydana gelir. Bunun sonucunda ışığın bir kısmı kaybolur, kontrast duyarlılık azalır ve ışık halkası, parlaması gibi optik yan etkiler görülebilir. Kortikal adaptasyon dediğimiz yeni duruma alışma ortalama 6 ay sürebilir.”‘Trifokal lensler her hasta için uygun değil’Op. Dr. Ali Sipahier, trifokal lenslerin her hasta için uygun olmadığını kaydetti:“Ameliyat sırasında bir komplikasyon gelişirse bu mercek yerine monofokal mercek takılması gerekebilir. Yine merceğin gözün tam görme aksında durması ve ameliyat sonrası refraksiyon kusuru kalmaması önemlidir. Her şey yolunda gitmişse alışma sürecinin sonunda bu lenslerden memnuniyet oldukça yüksektir ancak aksi durumlarda trifokal lensi başka bir lensle değiştirmek mümkündür.”Kimler için uygun?✔️Katarakt hastaları✔️Gözlük kullanmak istemeyenler✔️Yaşa bağlı görme sorunu yaşayanlar✔️Aktif yaşam tarzına sahip bireylerTrifokal lens kimler için uygun değil?❌Kornea veya retina problemleri olanlar❌Gece görüş problemi yaşayanlar❌Aşırı göz kuruluğu olanlar
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trifokal lens, trifokal lens kimlere uygun
trifokal lens, trifokal lens kimlere uygun

Katarakt hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Trifokal lensleri kimler kullanabilir?

17:11 18.03.2025 (güncellendi: 17:24 18.03.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKatarakt hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Trifokal lensleri kimler kullanabilir?
Katarakt hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Trifokal lensleri kimler kullanabilir? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Başak Koçak
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Özel
Göz sağlığındaki teknolojik gelişmeler, katarakt cerrahisi ve gözlük bağımsızlığına yönelik yeni seçenekler sunuyor. Trifokal lensler bu yenilikler arasında öne çıkıyor. Ameliyatla göze yerleştirilen bu lens herkes için uygun mu? Katarakt hastalarına kesin çözüm sunar mı?
Göz sağlığı alanındaki teknolojik ilerlemeler, özellikle katarakt ameliyatları ve gözlük kullanımına duyulan ihtiyacın azalmasına ve hastalara çeşitli yeni seçenekler sunmaya başladı. Bu gelişmelerin en dikkat çekenlerinden biri ise trifokal lensler oldu. Lensin, ameliyatla gözün içine yerleştirilmesi sebebiyle dikkatleri üstüne çeken bu işlemi herkes yaptırabilir mi, kimler için uygun? Op. Dr. Ali Sipahier, Sputnik’e özel anlattı.

‘Gözlük kullanmak istemeyen kişilere de uygulanabilir’

Op. Dr. Ali Sipahier, trifokal lensin daha çok katarakt ameliyatlarında uygulanabileceğini söyledi:
“İnsan gözünde her yönden gelen ışınları kırarak retina tabakasında odaklanmayı sağlayan iki saydam doku bulunur. Bunlardan gözüne en dış bölümünde yer alan kornea hayat boyu önemli bir değişime uğramazken, yaşın artması ile birlikte diğer saydam doku olan göz içi lensimizde iki önemli değişiklik oluşur. 40 yaşından sonra elastikiyetteki azalma sonucu yakın mesafeleri odaklayamamaya başlarız ki bu duruma Latince yaşlı göz anlamına gelen presbiyopi adı verilir. Daha sonraki yıllarda ise lensin su içeriğinin değişmesi ile saydamlık azalır ve katarakt gelişir. Artan insan ömrü ile birlikte katarakt dünyada en çok yapılan ameliyat haline gelmiştir. Son yıllarda göz içi mercek teknolojisindeki gelişmelerle bu ameliyat sadece katarakt gelişen gözlerde değil, belli bir yaşın üzerinde gözlük kullanmak istemeyen kişilerde de uygulanabilmektedir.”
© FotoğrafOp. Dr. Ali Sipahier
Op. Dr. Ali Sipahier - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© Fotoğraf

‘Göz içindeki mercek alınarak yerine lens yerleştirilir’

Sipahier, trifokal lenslerin monofokal lenslere göre farkını şöyle sıraladı:
“Katarakt ameliyatında göz içindeki mercek alınarak mutlaka yerine yeni bir lens yerleştirilir. Standart uygulanan monofokal merceklerde hastalar uzak mesafeleri iyi görürken orta ve yakın mesafelerde gözlük kullanmak durumunda kalırlar. Trifokal yani üç odaklı merceklerde ise uzak, orta ve yakın mesafeler gözlüksüz görülebilir. Ancak trifokal mercekler bunu genç saydam göz içi mercek gibi kırıcılığı değiştirerek değil difraksiyon yani kırınım adlı bir mekanizmayla yaparlar. Işığın pürüzlü bir yüzeyden geçerken yön değiştirmesi olarak tanımlanan difraksiyonda gözde aynı anda farklı odaklar meydana gelir. Bunun sonucunda ışığın bir kısmı kaybolur, kontrast duyarlılık azalır ve ışık halkası, parlaması gibi optik yan etkiler görülebilir. Kortikal adaptasyon dediğimiz yeni duruma alışma ortalama 6 ay sürebilir.

‘Trifokal lensler her hasta için uygun değil’

Op. Dr. Ali Sipahier, trifokal lenslerin her hasta için uygun olmadığını kaydetti:
“Bu nedenlerle trifokal göz içi mercekler her hasta için uygun değildir. Öncelikle gözde katarakt dışında göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, korneal yüzey bozukluğu gibi patolojilerin varlığında, bunun dışında optik yan etkilerin sorun oluşturabileceği kişilik özelliklerinde ve meslek gruplarında bu mercekler implante edilmemelidir.”
“Ameliyat sırasında bir komplikasyon gelişirse bu mercek yerine monofokal mercek takılması gerekebilir. Yine merceğin gözün tam görme aksında durması ve ameliyat sonrası refraksiyon kusuru kalmaması önemlidir. Her şey yolunda gitmişse alışma sürecinin sonunda bu lenslerden memnuniyet oldukça yüksektir ancak aksi durumlarda trifokal lensi başka bir lensle değiştirmek mümkündür.”

Kimler için uygun?

✔️Katarakt hastaları
✔️Gözlük kullanmak istemeyenler
✔️Yaşa bağlı görme sorunu yaşayanlar
✔️Aktif yaşam tarzına sahip bireyler


Trifokal lens kimler için uygun değil?

❌Kornea veya retina problemleri olanlar
❌Gece görüş problemi yaşayanlar
❌Aşırı göz kuruluğu olanlar
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