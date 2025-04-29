https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/firtina-uyarisi-devam-ediyor-bugun-hava-nasil-olacak-1095760358.html

Fırtına uyarısı devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

Fırtına uyarısı devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

29 Nisan'da Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

2025-04-29T07:01+0300

2025-04-29T07:01+0300

2025-04-29T07:01+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Ege Bölgesi (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Yağışların, Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur'un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Çamur şeklinde yağışa dikkatMGM, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısıRüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli yağışDenizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara BölgesiBölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Ege BölgesiEge Bölgesi'nde (Kütahya hariç) hava çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aydın ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, kuzey kıyılarda rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Akdeniz BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.İç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Karaman, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı KaradenizBölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizDoğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu AnadoluBölge genelinde (Van ve Hakkari hariç) parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sabah ve gece pus ve sis, güneydoğuda ise toz taşınımı bekleniyor.Güneydoğu AnadoluBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Aralıklı ve yerel sağanak yağışlarla birlikte, bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

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