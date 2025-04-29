https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/budonun-bugunku-8-seferi-iptal-edildi-1095758230.html

BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması gereken 8 seferi iptal edildi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T01:53+0300

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budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

mudanya

bursa

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Bursa Deniz Otobüsleri'nin ( BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-sert-poyraz-vurdu-iptal-edilen-sehir-hatlari-vapur-seferleri-hangileri-1095751591.html

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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), mudanya, bursa