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BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi
BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması gereken 8 seferi iptal edildi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T01:53+0300
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Bursa Deniz Otobüsleri'nin ( BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-sert-poyraz-vurdu-iptal-edilen-sehir-hatlari-vapur-seferleri-hangileri-1095751591.html
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), mudanya, bursa
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), mudanya, bursa

BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi

01:53 29.04.2025
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
BUDO, Bursa Deniz Otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA / İlhan Atabey
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması gereken 8 seferi iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin ( BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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İstanbul'da sert poyraz vurdu: İptal edilen Şehir Hatları vapur seferleri hangileri?
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