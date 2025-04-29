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Faizsiz kredide son durum: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin TL’ye çıktı, başvuru şartları neler?
Faizsiz kredide son durum: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin TL’ye çıktı, başvuru şartları neler?
Sputnik Türkiye
Bankalar, yeni müşteri kazanmak için sıfır faizli kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Nisan sonuna yaklaşılırken rekabet tavan yaptı, bazı bankalar... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T16:07+0300
2025-04-29T16:07+0300
ekonomi̇
banka
faizsiz kredi
kredi
sıfır faizli kredi
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Nisan ayının sonuna gelinirken, sıfır faizli kredi kampanyaları yeniden gündemin en sıcak konuları arasına girdi. Artan talep ve bankalar arasındaki yoğun rekabet sayesinde faizsiz kredilerde tavan tutar 75 bin TL'ye yükseldi.Artık faizsiz kredi almak için banka şubelerine gitmek gerekmiyor. Mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru onaylandığında tutar doğrudan başvuranın hesabına aktarılıyor. Bu süreç dakikalar içinde tamamlanabiliyor.Başvuru şartlarına dikkatSıfır faizli kredi fırsatlarından yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Bunlardan en önemlisi, bankanın yeni müşterisi olmak. Bazı bankalar ise, kampanyadan yararlanacak kişinin findeks kredi notunun yüksek olmasını zorunlu tutabiliyor.Faizsiz kredi tutarları ve vadeler genişliyorKampanyalar kapsamında 10 bin TL'den başlayarak 75 bin TL'ye kadar değişen kredi limitleri sunulabiliyor. Vade süreleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Kimi bankalar ise bu süreyi uzatabiliyor ya da taksitli nakit avans alternatifi sunabiliyor.En çok tercih edilen kredi türüSıfır faizli krediler, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu kredi türü, faiz yükünden kurtulmak isteyen bireyler için cazip hale geliyor. Ayrıca dijital başvuru kolaylığı da dikkat çekiyor.Yeni müşterilere özel avantajlarBankalar sundukları faizsiz kredi fırsatlarını yalnızca ilk defa müşteri olanlara sunuyor. Bu nedenle mevcut müşteriler kampanyadan yararlanamıyor. Bu stratejiyle bankalar hem müşteri sayılarını artırıyor hem de pazar paylarını genişletiyor.Kredi notu kredi tutarını etkileyebilirHer başvuruya aynı tutar onaylanmıyor. Findeks kredi notu kampanya kapsamında verilecek kredi miktarını etkileyebiliyor. Yüksek kredi notuna sahip olanlar, genellikle daha yüksek tutarlara onay alabiliyor.Sıfır faizli kredilerde son günlerNisan ayının bitmesine sayılı günler kala, kampanyalara olan ilgi artarak devam ediyor. Ancak her banka belirli bir başvuru süresi koyduğu için vatandaşların zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-ehliyet-sahiplerine-3-ay-uyarisi-yapmayan-fazladan-7-bin-423-lira-odeyecek-1095768168.html
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banka, faizsiz kredi, kredi, sıfır faizli kredi
banka, faizsiz kredi, kredi, sıfır faizli kredi

Faizsiz kredide son durum: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin TL’ye çıktı, başvuru şartları neler?

16:07 29.04.2025
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Bankalar, yeni müşteri kazanmak için sıfır faizli kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Nisan sonuna yaklaşılırken rekabet tavan yaptı, bazı bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunmaya başladı.
Nisan ayının sonuna gelinirken, sıfır faizli kredi kampanyaları yeniden gündemin en sıcak konuları arasına girdi. Artan talep ve bankalar arasındaki yoğun rekabet sayesinde faizsiz kredilerde tavan tutar 75 bin TL'ye yükseldi.
Artık faizsiz kredi almak için banka şubelerine gitmek gerekmiyor. Mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru onaylandığında tutar doğrudan başvuranın hesabına aktarılıyor. Bu süreç dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Başvuru şartlarına dikkat

Sıfır faizli kredi fırsatlarından yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Bunlardan en önemlisi, bankanın yeni müşterisi olmak. Bazı bankalar ise, kampanyadan yararlanacak kişinin findeks kredi notunun yüksek olmasını zorunlu tutabiliyor.

Faizsiz kredi tutarları ve vadeler genişliyor

Kampanyalar kapsamında 10 bin TL'den başlayarak 75 bin TL'ye kadar değişen kredi limitleri sunulabiliyor. Vade süreleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Kimi bankalar ise bu süreyi uzatabiliyor ya da taksitli nakit avans alternatifi sunabiliyor.

En çok tercih edilen kredi türü

Sıfır faizli krediler, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu kredi türü, faiz yükünden kurtulmak isteyen bireyler için cazip hale geliyor. Ayrıca dijital başvuru kolaylığı da dikkat çekiyor.

Yeni müşterilere özel avantajlar

Bankalar sundukları faizsiz kredi fırsatlarını yalnızca ilk defa müşteri olanlara sunuyor. Bu nedenle mevcut müşteriler kampanyadan yararlanamıyor. Bu stratejiyle bankalar hem müşteri sayılarını artırıyor hem de pazar paylarını genişletiyor.

Kredi notu kredi tutarını etkileyebilir

Her başvuruya aynı tutar onaylanmıyor. Findeks kredi notu kampanya kapsamında verilecek kredi miktarını etkileyebiliyor. Yüksek kredi notuna sahip olanlar, genellikle daha yüksek tutarlara onay alabiliyor.

Sıfır faizli kredilerde son günler

Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala, kampanyalara olan ilgi artarak devam ediyor. Ancak her banka belirli bir başvuru süresi koyduğu için vatandaşların zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerekiyor.
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